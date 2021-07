Volotea scatta in avanti e potenzia la capacità verso Sardegna, Lampedusa e Pantelleria

Volotea dà fiducia all’estate italiana e rilancia la sua scommessa in particolare verso Sardegna, Lampedusa e Pantelleria. Per i prossimi mesi estivi, la compagnia aerea si presenta sugli scali di Alghero, Cagliari e Olbia – quest’ultima anche base italiana di Volotea –, con oltre 821.000 biglietti in vendita, pari a un incremento dell’83% rispetto all’estate del 2019; dai tre aeroporti sardi sarà quindi possibile decollare verso 39 destinazioni.

L’operativo dedicato a Lampedusa e Pantelleria prevede invece oltre 120.000 biglietti in vendita, pari a un incremento del 109% rispetto all’estate del 2020: dalle due isole sarà possibile decollare verso 15 destinazioni.

“Con i nostri voli puntiamo a sostenere la ripresa economica dell’isola, attraverso l’incremento dei flussi turistici che transiteranno nei tre aeroporti. Inoltre, abbiamo inaugurato quest’anno una nuova base operativa proprio a Olbia, dove abbiamo puntato su un personale prevalentemente locale” ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.