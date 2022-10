Volotea rilancia da Firenze: Nantes è la seconda destinazione internazionale Volotea aprirà il 13 aprile 2023 la nuova rotta da Firenze a Nantes, collegamento che avrà due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica. La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di circa 20.000 posti, pari a 130 voli, si affianca al collegamento del vettore in partenza dallo scalo fiorentino alla volta di Bordeaux. A Firenze, durante il 2022, il vettore ha operato 100 voli verso la Francia, trasportando 14.000 passeggeri e totalizzando un load factor del 92%. “Entriamo ora nella stagione invernale ma, come dimostra la nuova rotta per Nantes operata da Volotea, stiamo già programmando la prossima estate per poter continuare a costruire un network sempre più ampio e permettere ai nostri viaggiatori di avere sempre più destinazioni a disposizione – ha dichiarato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti -. Dopo le difficoltà degli ultimi due anni per il settore aereo, siamo certi che potremo continuare la ripresa, raggiungendo e superando i livelli pre-Covid anche grazie alla fiducia e al supporto delle compagnie aeree”. La compagnia aerea spagnola riconferma, infine, il suo operativo voli da e per Pisa per la summer 23: sono già in vendita i biglietti per decollare dallo scalo alla volta di Nantes e Olbia.

La nuova nave sarà consegnata alla fine del 2023, per debuttare a gennaio 2024, ed Rcl inizia a svelare cosa attende i viaggiatori con la prima occhiata agli otto quartieri che si animeranno giorno e notte, tra cui figurano cinque nuovissime avventure e tre classiche. Ognuno di essi rappresenterà una destinazione a sé stante, con una nutrita serie di esperienze, intrattenimento dal vivo e opportunità per mangiare e bere qualcosa.\r

\r

I quartieri nuovi\r

\r

• Thrill Island: questa avventura su un'isola sperduta ospiterà attrazioni come Category 6, il più grande parco acquatico in mare, con sei scivoli da record; il Crown's Edge, in parte skywalk, in parte percorso di corde e in parte percorso da brivido, culminerà inoltre in un momento sorprendente che vedrà i viaggiatori oscillare a 47 metri sopra l'oceano.\r

• Chill Island: tra le sette piscine a bordo, quattro si troveranno in questo angolo a tre ponti. Inoltre, The Lime & Coconut tornerà con quattro location, tra cui il primo bar di frozen cocktails di Royal Caribbean.\r

• Surfside offrirà un quartiere fatto interamente per le giovani famiglie con la Water's Edge Pool, la Splashaway Bay e la Baby Bay. A pochi passi si troveranno poi punti di ristoro, aree relax, un bar, la giostra carosello, una sala giochi, nonché gli spazi Adventure Ocean e Social020 per gli adolescenti.\r

• The Hideaway: questo quartiere a oltre 40 metri sopra il mare combinerà le good vibrations dei beach club di tutto il mondo con la vista ininterrotta sull'oceano che solo una crociera può offrire.\r

• AquaDome: arroccato sulla parte più alta di Icon, di giorno è in un'oasi di tranquillità, gli ospiti potrano godere di un'ampia vista sull'oceano; di notte diventerà un luogo vibrante, ideale per un’uscita serale, con ristoranti, bar e gli spettacoli acquatici della compagnia di crociera presso l'AquaTheater.\r

\r

I classici\r

\r

La compagnia ha inoltre alzato ulteriormente il livello di qualità in ciascuno dei suoi quartieri classici: la Royal Promenade, più grande, offrirà il primo affaccio sull'oceano dal pavimento fino al soffitto, oltre a più di 15 ristoranti, caffè, bar e aree lounge; il Central Park, ancora più lussureggiante e vivace, permetterà di godere di svariate opzioni per cenare e di intrattenimento; l’ampliato Suite Neighborhood si estenderà infine su tre ponti di lusso, offrendo un ponte solarium su più livelli per le suite.\r

\r

Con 28 differenti soluzioni di soggiorno, che si viaggi da soli o in compagnia, le opzioni di scelta saranno davvero numerose, sia per la vista sull'oceano sia per le dimensioni. Ci saranno in particolare nuovi layout per famiglie di tre, quattro, cinque e più persone, come la Family Infinite Balcony e la Surfside Family Suite, nonché la Ultimate Family Townhouse distribuita su tre livelli. Il debutto della classe Icon segnerà anche importante primo e ulteriore passo del viaggio di Royal Caribbean verso un futuro a energia pulita. Icon sarà, infatti, tra le altre cose la prima nave della compagnia di crociere con tecnologia a celle a combustibile e alimentata a gas naturale liquefatto (gnl).\r

\r

Icon offrirà tutto l'anno vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera permetterà di visitare l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas.","post_title":"Royal Caribbean svela i primi dettagli della Icon of the Seas","post_date":"2022-10-20T14:06:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666274766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Oggi la distribuzione sarà sempre di più al servizio del prodotto e non viceversa, come accadeva negli anni passati\". Nasce da questa consapevolezza la sterzata del gruppo Nicolaus in direzione hospitality company, ha spiegato al Ttg di Rimini l'amministratore delegato Giuseppe Pagliara: non più solo tour operator, a cui al massimo si aggiungeva una parte di asset management company per le strutture di proprietà, la compagnia ha ormai assunto un carattere pienamente trasversale che alla distribuzione, appunto, aggiunge una componente sempre più consistente di gestione alberghiera. Da qui tra le altre cose l'affinamento della proposta Valtur, che alla linea dal carattere olistico Escape sta ora accostando l'Italian Lifestyle Collection. Già annunciato lo scorso settembre, il nuovo prodotto debutterà con l'inaugurazione del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, frutto del completo rinnovamento del Grand Hotel Cristallo (ex Club Med).\r

\r

In Italia manca una proposta upscale di livello medio\r

\r

\"Quando abbiamo acquisito il marchio Valtur nel 2019 - ha raccontata sempre Pagliara - non avevano onestamente le idee chiare sul percorso da intraprendere. Eravamo certo sicuri delle sue potenzialità e della necessità di mantenerlo in vita ma non conoscevamo ancora esattamente quale fosse la direzione da seguire\". L'ispirazione è quindi giunta da una doppia indagine congiunta sull'evoluzione del mercato dei viaggi commissionate a società esterne, che sostanzialmente hanno portato al medesimo risultato: \"In Italia manca oggi un brand alberghiero upscale di livello medio - ha aggiunto Pagliara -: ci sono quelli da 200 euro di tariffe al giorno e poi quelli da mille, 2 mila. Non esiste o quasi invece l'offerta di mezzo, da 500 euro a camera con un taglio lifestyle. E allora, abbiamo pensato: chi meglio di un marchio come Valtur ha le potenzialità di posizionarsi in tale segmento? Da qui l'idea dell'Italian Lifestyle Collection\".\r

\r

Presto altri Italian Lifestyle Collection. Ci sarà anche il Nicolaus Club Alimini Smile?\r

\r

Una decisione che ha influito anche sui risultati stessi della trattativa per il Cervinia Cristallo Ski Resort: \"Nel momento di gestazione della nuova linea - ha rivelato ancora Pagliara - stavamo giusto negoziando l'acquisizione della proprietà con Ey che aveva indetto un bando internazionale. E la nostra vittoria non è arrivata tanto per l'offerta economica, quanto proprio per il modello di business proposto. La proprietà, la famiglia Lavezzari, ha sposato subito il progetto di un lifestyle resort da circa 90 camere a 5 stelle e 148 a 4 stelle. Cervinia oggi ci aiuterà a portare sul mercato il progetto Lifestyle. Che naturalmente non si esaurirà però con la destinazione dolomitica. Negli ultimi sette - otto mesi abbiamo lavorato molto: presto sposteremo un altro dei nostri resort già contrattualizzati nella nuova linea. Si trova in Puglia, ma non posso ancora annunciare quale sia (si trova nella zona di Otranto, secondo fonti confidenziali, dove peraltro già opera il Nicolaus Club Alimini Smile ndr). Dopodiché ne apriremo un altro in Italia e due ulteriori all’estero\".\r

\r

Un'offerta dal taglio glocal con un respiro internazionale\r

\r

L'idea, in sintesi, è quella di proporre un prodotto internazionale Italian style, quindi dedicato sia al mercato domestico, sia a quelli esteri. \"Il made in Italy permeerà tutta l'offerta - ha quindi sottolineato la direttrice marketing del gruppo, Sara Prontera -: dal benessere olistico, al divertimento interamente tagliato sullo stile tricolore, fino naturalmente al design, alla moda, alla musica, all’f&b. Il tutto senza fermarci ai modelli stereotipati spesso accostati all'Italia, ma con un taglio locale in grado di rispecchiare lo spirito delle destinazioni in cui saremo presenti, in una prospettiva di costante contaminazione con il territorio circostante. Come per esempio avverrà grazie alla partnership con un marchio italianissimo quale Campari, che si impegnerà a declinare la propria presenza rendendola coerente con la meta coinvolta. Ma il dialogo sarà sempre a due vie, per cui ogni palinsesto culturale e/o enogastronomico, per citare solo due casi, sarà assolutamente aperto anche al pubblico locale\".\r

\r

","post_title":"Pagliara: l'Italian Lifestyle Collection colma un gap nell'offerta tricolore","post_date":"2022-10-20T13:42:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1666273351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo appello di Fto al futuro esecutivo per una corretta considerazione del comparto turistico, \"il più importante e con maggior potenziale di valore per il nostro Paese\".\r

\r

Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, ribadisce come \"Al di là dei nomi che si sentono a proposito del ministero del Turismo, sarebbe innanzitutto un errore gravissimo l’eventuale accorpamento del dicastero ad altri, perché si perderebbe la focalizzazione necessaria nel governare il settore più importante e con maggior potenziale di valore per il nostro Paese. Abbiamo accompagnato con soddisfazione il suo rilancio e abbiamo sofferto per le inevitabili criticità legate alla fase di irrobustimento: ora sarebbe inconcepibile buttare via tutto il lavoro fatto, un lavoro che va difeso in nome di una sana continuità amministrativa”. \r

\r

Gattinoni auspica poi la nomina di \"una persona di valore, che sappia porre il turismo al centro dell'agenda di Governo, che faccia sentire il proprio peso nella relazione con gli altri ministeri e sia capace di ascoltare la voce delle imprese del turismo organizzato, agenzie di viaggi e tour operator, per il tramite delle associazioni che le rappresentano”.\r

\r

Infine la sempre dolente nota dei contributi alle aziende \"tuttora da distribuire, dopo due anni terribili. Si devono urgentemente affrontare temi strategici per il futuro del turismo italiano, ma anche criticità correnti come il disservizio gravissimo che i nostri concittadini stanno subendo per il rinnovo dei passaporti, con tempi di attesa inaccettabili. Siamo pronti a presentare le nostre proposte a chi avrà il privilegio e l'onore di essere ministro del Turismo italiano – conclude il presidente Fto – Lasciamo lavorare i partiti che costituiranno il nuovo Governo, siamo fiduciosi che sapranno fare la scelta giusta anche per questo importante e delicato dicastero”.","post_title":"Fto al futuro esecutivo: considerazione per il turismo e un nome di peso alla guida del ministero","post_date":"2022-10-20T13:14:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666271663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aprirà il 13 aprile 2023 la nuova rotta da Firenze a Nantes, collegamento che avrà due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica. La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di circa 20.000 posti, pari a 130 voli, si affianca al collegamento del vettore in partenza dallo scalo fiorentino alla volta di Bordeaux.\r

A Firenze, durante il 2022, il vettore ha operato 100 voli verso la Francia, trasportando 14.000 passeggeri e totalizzando un load factor del 92%.\r

“Entriamo ora nella stagione invernale ma, come dimostra la nuova rotta per Nantes operata da Volotea, stiamo già programmando la prossima estate per poter continuare a costruire un network sempre più ampio e permettere ai nostri viaggiatori di avere sempre più destinazioni a disposizione - ha dichiarato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti -. Dopo le difficoltà degli ultimi due anni per il settore aereo, siamo certi che potremo continuare la ripresa, raggiungendo e superando i livelli pre-Covid anche grazie alla fiducia e al supporto delle compagnie aeree”.\r

La compagnia aerea spagnola riconferma, infine, il suo operativo voli da e per Pisa per la summer 23: sono già in vendita i biglietti per decollare dallo scalo alla volta di Nantes e Olbia.","post_title":"Volotea rilancia da Firenze: Nantes è la seconda destinazione internazionale","post_date":"2022-10-20T12:48:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666270105000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’incontro promosso da Fiavet nei giorni del Ttg di Rimini, la Repubblica Dominicana, uno dei primi paesi ad aprire dopo il Covid, ha evidenziato alcuni risultati importanti, grazia ad una intensa attività di comunicazione su diversi mercati.\r

\r

«Chiuderemo il 2022 con 7.2 milioni di turisti (5 milioni nel 2019)- sottolinea Neyda Garcia Castillo, direttrice Ufficio Turismo Repubblica Dominicana – Il 76% del mercato è occupato dagli Usa ed il 23% dall’Europa. L’Italia è al 5° posto (vale a dire il 7% del totale) ma prevediamo una crescita».\r

\r

Fino ad agosto la destinazione ha registrato 4 milioni 900 mila viaggiatori e a settembre i risultati sono andati oltre le aspettative.","post_title":"Repubblica Dominicana, il 2022 chiuderà con 7,2 milioni di turisti","post_date":"2022-10-20T11:12:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666264321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assaporare l’enogastronomia delle Marche, scoprirne le bellezze ed entrare nelle più note aziende locali. E' la proposta di Go in Italy del gruppo Go World in collaborazione con Visit Industry Marche: un progetto di promozione turistica e territoriale della regione che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e di far conoscere ai turisti la cultura marchigiana in tutte le sue sfumature.\r

\r

Gli itinerari propongono tour alla scoperta del mondo del made in Marche, con l’opportunità di entrare nelle aziende più note e visitare i luoghi più affascinanti della destinazione: dalle dolci colline che separano i possenti monti Sibillini dal mare alle spiagge marchigiane.\r

\r

“Le Marche sono una meta unica che merita di essere scoperta – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World –. Tramite il progetto Visit Industry Marche vogliamo perciò portare all’attenzione delle agenzie di viaggio i nostri 30 percorsi, personalizzabili per singoli e gruppi italiani alla scoperta di un territorio inedito e ricco di bellezza, con la possibilità di entrare nelle aziende che hanno tessuto la storia imprenditoriale di questa regione”.","post_title":"Go in Italy insieme a Visit Industry Marche per conoscere una meta unica","post_date":"2022-10-20T10:47:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666262821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In relazione alle notizie circa la chiusura del complesso Upmc di Chianciano, la società Terme di Chianciano precisa che è estranea ad ogni attività gestionale del complesso, il Centro Medico per lo svolgimento di attività di medicina preventiva.\r

\r

\r

Terme di Chianciano è interessata alle vicende che riguardano Upmc, alla sopravvivenza del famoso brand a Chianciano e al futuro dei suoi dipendenti, ma – come noto- sta facendo uno sforzo straordinario con tutti i suoi Dipendenti ed Azionisti per uscire dal profondo deficit in cui era finita nel 2021.\r

\r

«Purtroppo un intervento sarebbe ipotizzabile - precisa Terme di Chianciano in una nota - solo superando lo stallo in essere da oltre un anno con la Società Proprietaria degli immobili delle Terme, provando a risolvere un annoso problema che impedisce gli investimenti necessari a rendere Terme di Chianciano proattiva e consentirne il rilancio; il contratto in essere, infatti, impedisce l’effettuazione di investimenti indispensabili allo sviluppo con compensazione con i canoni di locazione, caricando sul bilancio della società di gestione canoni, IMU, manutenzioni ordinarie e straordinarie; tale situazione ha provocato il default del 2021 della Società Terme di Chianciano e la vicenda non può’ essere ripetuta. Si cerca una soluzione anche adesso, quando dopo anni di politica di abbandono del turismo termale e medicale, la Giunta Giani ha propugnato una legge regionale, recentemente approvata, che evidenzia finalmente da parte della Regione l’indicazione di strategicità delle realtà termali da un punto di vista di sviluppo e di rilancio economico, di destagionalizzazione turistica e di conservazione di livelli occupazionali di intere aree interessate».\r

\r

Al momento attuale, nell’eventualità di una chiusura di Upmc, Terme di Chianciano intende porre in essere tutte le attenzioni per non trasferire disservizi ai propri clienti, e per elaborare soluzioni ed alternative adeguate e ragionevoli, ma tuttavia rimane in attesa di un chiaro segnale da parte della Regione verso chi in questa azienda e in questo territorio mostra di credere concretamente, con piani di risanamento, nuovi investitori, tutele ed azioni reali, non certo con delle promesse. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Chianciano, preoccupazione per la chiusura del complesso Upmc","post_date":"2022-10-20T09:38:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666258685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_334320\" align=\"alignright\" width=\"300\"] flydubai vola su Napoli[/caption]\r

\r

Flydubai si prepara all'apertura di una nuova rotta per le Maldive, in aggiunta a quella già attiva su Malè: dal 4 febbraio 2023 la compagnia aerea opererà un volo diretto giornaliero da Dubai a Gan con comode coincidenze da Pisa, Catania e Napoli. \r

\r

L'atollo di Addu (o Seenu) è l'atollo più meridionale delle Maldive. Situato a circa 540 km da Malè è famoso per le meravigliose barriere coralline che hanno superato indenni il disastro ecologico del 1998. L'atollo si estende per 130 chilometri quadrati e include 23 isole.","post_title":"Flydubai aprirà a febbraio la seconda rotta per le Maldive: destinazione Gan, atollo di Addu","post_date":"2022-10-20T09:05:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666256712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Australia si appresta a varare la nuova campagna globale Come and Say G'day (in italiano L’Australia ti aspetta per darti il G’day), con il lancio previsto per domani, 20 ottobre, nei principali mercati turistici internazionali per ricordare ai viaggiatori internazionali perché There's Nothing Like Australia (in italiano Non c’è niente come l’Australia).La campagna verrà promossa su numerosi canali di advertising, video pubblicitari (nelle versioni da 60, 30 e 15 secondi), tabelloni pubblicitari e Out of Home ad alto impatto, oltre a iniziative social, digital e content marketing. Inoltre, l'iniziativa sarà ulteriormente amplificata da attività di partnership con le compagnie aeree, le organizzazioni turistiche degli stati e dei territori australiani e i partner di distribuzione chiave di livello globale.\"Come and Say G'day è inequivocabilmente australiano grazie all'utilizzo di un'icona riconoscibile a livello mondiale, la canguretta Ruby, che vive una straordinaria avventura Down Under mostrando tutto ciò che l'Australia ha da offrire - ha affermato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. Dopo un periodo difficile dell’industria del turismo di tutto il mondo, la nostra coinvolgente ed emozionante campagna si distinguerà nel competitivo mercato turistico internazionale. Ruby, doppiata dall’attrice australiana Rose Byrne, intraprende la sua avventura con Louie, un unicorno giocattolo, doppiato da Will Arnett. Il duo apporta alla campagna un umorismo intriso di ospitalità.”“Un altro elemento importante della campagna è la cover della popolare canzone australiana Down Under realizzata dall’ emergente band australiana King Stingray cantata in inglese e in Yolŋu Matha, lingua aborigena dell’Arnhem Land nord orientale, nel Northern Territory.”\"Il cortometraggio, diretto da Michael Gracey (che sarà presentato durante l’evento di lancio globale, questa sera a New York) mira a creare un legame emotivo con Ruby, la canguretta souvenir, presentandola come l’ambasciatrice di Tourism Australia per le future attività promozionali dell’ente\", ha aggiunto Susan Coghill, chief marketing officer di Tourism Australia.","post_title":"Tourism Australia vara la nuova campagna \"Come and Say G'day\"","post_date":"2022-10-19T12:57:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666184256000]}]}}