Volotea: ricorso al Tar della Sardegna per l’esclusione dalla gara per la Ct

Volotea ha ufficialmente presentato ricorso al Tar della Sardegna chiedendo la sospensiva dell’efficacia del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara per la continuità territoriale. Come preannunciato nei giorni scorsi, la compagnia chiede di sospendere l’efficacia di tale provvedimento con una misura cautelare urgente a seguito della decisione della Regione Sardegna di escluderla dalla gara per l’assegnazione della continuità territoriale a causa di una asserita formalità burocratica. I legali della low-cost stanno lavorando anche a un reclamo formale che verrà inoltrato alla Commissione europea a Bruxelles.

«La decisione di escludere Volotea dalla gara per una mera formalità – spiega una nota del vettore – lede, infatti, i principi fondamentali del diritto nazionale e dell’Unione europea in materia di contrattazione pubblica e buon andamento dell’amministrazione, eliminando di fatto ogni forma di concorrenza tra i due partecipanti.

Volotea ha preso parte alla gara indetta dalla Regione Sardegna presentando tutte le sei offerte al fine di garantire, nel miglior modo possibile, la continuità territoriale con collegamenti in partenza dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino. «L’offerta del vettore, considerevolmente più bassa rispetto a quella presentata dall’altra compagnia in gara (Ita, ndr) consentirebbe un risparmio complessivo per la Regione Sardegna, e per i suoi contribuenti, di circa 3 milioni di euro».

Sin dall’avvio delle sue attività, Volotea ha investito sul territorio sardo, offrendo agli abitanti dell’isola un numero sempre maggiore di rotte con orari comodi e prezzi concorrenziali. In Sardegna sono presenti 2 delle 7 basi italiane del vettore, una a Cagliari e una estiva a Olbia: presso questi due aeroporti, Volotea ha permesso la creazione di circa 100 posti di lavoro, a supporto del tessuto economico locale.