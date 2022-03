Volotea: puntualità al 94,2% sulle rotte in continuità per la Sardegna

Il bilancio mensile di Volotea sui voli in regime di continuità territoriale da e per la Sardegna registra, per febbraio, un totale di 1.064 voli, con un tasso di puntualità (Otp15) pari al 94,2% nelle sue tre basi sarde: ciò significa che 1.002 voli su 1.064 sono stati operati con la massima puntualità.

Volotea, dopo aver recentemente implementato importanti servizi non inclusi nel bando di gara vinto, continua a puntare fortemente sulla Sardegna, che riveste un ruolo strategico fondamentale nei suoi piani di sviluppo. Il vettore, infatti, ha recentemente annunciato che, per i prossimi mesi, dedicherà l’84% della propria offerta ai collegamenti con le isole, contribuendo in modo significativo a migliorarne la connettività.

“Siamo soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti nel mese di febbraio, che danno grande continuità alle performance di Volotea e riconfermano la nostra affidabilità e la nostra attenzione per le esigenze di mobilità dei passeggeri sardi – ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. La quasi totalità dei nostri voli è stata operata, come da programma, con la massima puntualità. Volotea ha rodato tutti i servizi aggiuntivi implementati nei mesi scorsi ed è in grado di offrire tante comode opzioni di viaggio a tutti gli abitanti della Sardegna, garantendo voli sicuri e confortevoli anche ai viaggiatori con esigenze particolari. Continueremo a impegnarci per offrire il miglior servizio possibile su tutti i voli in regime di continuità territoriale”.