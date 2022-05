Volotea inaugura oggi la nuova rotta Olbia-Deauville

Taglio del nastro per la nuova rotta da Olbia a Deauville firmata Volotea: la nuova rotta per la Normandia, operata in esclusiva dal vettore, avrà una frequenza settimanale (ogni martedì), si aggiunge alla raffica di ripartenze che interesserà lo scalo sardo durante i prossimi mesi: a maggio, infatti, ripartiranno le tratte per Strasburgo, Ancona, Milano Bergamo e Pisa. A giugno, invece, ripartiranno i collegamenti per Catania, Genova, Napoli, Trieste, Bari, Palermo e Bordeaux.

Presso lo scalo di Olbia, l’offerta di Volotea prevede un totale di 20 rotte, 15 domestiche e 5 in Francia – Bordeaux, Deauville (novità 2022), Lione, Nantes e Strasburgo.

Volotea, che si è aggiudicata il bando per la gestione della continuità territoriale sarda a ottobre, recentemente ha confermato che, anche dopo il 14 maggio, continuerà a volare per 12 mesi da Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino, senza alcuna compensazione economica. La compagnia punta a rafforzare la sua presenza sull’isola attraverso una serie di investimenti mirati e nuove rotte.