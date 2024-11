Volotea: è operativo da Ancona il nuovo collegamento per Barcellona Volotea ha inaugurato oggi, 8 novembre, il primo volo da Ancona a Barcellona: la rotta è servita da due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, con un’offerta complessiva di oltre 31.000 posti in vendita. Salgono così a due le destinazioni internazionali operate dal vettore ad Ancona, dove è già attivo il collegamento per Parigi Orly. “Questi collegamenti internazionali, a cui si aggiungono le rotte domestiche verso Catania, Olbia e Palermo, contribuiscono al rafforzamento del turismo incoming, creando nuove opportunità di crescita per l’intero territorio” ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Voltoea. “Siamo molto felici di arricchire la proposta di destinazioni da/per l’aeroporto di Ancona, contribuendo così a generare nuovi flussi turistici incoming e rendendo il territorio locale sempre più connesso con le principali mete europee – ha dichiarato l’ad di Ancona International Airport, Alexander D’Orsogna – La partnership con Volotea, diventata sempre più profonda nel corso degli ultimi anni, ha portato i suoi frutti sia all’aeroporto che all’intero comparto turistico della regione ed auspichiamo che diventi sempre più profonda con l’attivazione futura di nuove rotte”. Condividi

