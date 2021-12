Volotea: è Nantes la prima rotta internazionale da Roma Fiumicino

Volotea aprirà l’8 aprile 2022 la sua prima rotta internazionale dall’aeroporto di Roma Fiumicino: destinazione, Nantes, capoluogo del dipartimento della Loira. La tratta sarà servita con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, con un’offerta di 28.000 posti in vendita.

“La rotta Roma Fiumicino-Nantes si aggiunge a quelle già operative, dallo scorso ottobre, in regime di continuità (per Alghero, Cagliari e Olbia) e che hanno segnato il nostro debutto assoluto a Roma – ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore spagnolo -. Scendere in pista con i nostri aerei, in uno scalo come il Da Vinci, costituisce per Volotea una grande occasione di crescita: continueremo a sfruttare ogni opportunità per rafforzare la nostra presenza a livello locale, senza dimenticare la nostra mission di migliorare la connettività di città poco servite e collegare scali di medie dimensioni a capitali europee, come appunto Roma”.

“Il lancio di questo nuovo collegamento per Nantes – ha commentato Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma – consentirà di rafforzare ancor di più la profonda vicinanza nei rapporti culturali e commerciali tra Italia e Francia, storicamente il secondo mercato internazionale per Adr ed è certamente un’ulteriore conferma dell’importanza strategica di Roma. Dopo lo start up dei collegamenti in continuità sulla Sardegna è nata e si sta consolidando un’ottima cooperazione con Volotea, che auspichiamo possa crescere sempre più e portare presto ad ulteriori evoluzioni positive”.