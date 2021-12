Volotea cresce su Brindisi: dal 30 maggio decolla la nuova rotta per Nantes

Volotea cresce a Brindisi con l’apertura, dal 30 maggio 2022, del primo collegamento internazionale, destinazione Nantes, porta di accesso per visitare Bretagna e Normandia. La nuova rotta sarà servita da due frequenze settimanali (lunedì e giovedì) con un’offerta di 16.000 posti. L’avvio della nuova tratta, che si va ad aggiungere al volo da e per Venezia, accorcia le distanze tra Brindisi e la Francia, rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Puglia.

Durante la stagione estiva 2021, il vettore spagnolo ha trasportato circa 22.000 passeggeri presso lo scalo pugliese (+173% rispetto alla Summer 2020), con un’offerta complessiva di posti in vendita di oltre 23.000 biglietti.

“A partire dal prossimo 30 maggio, i passeggeri in partenza dallo scalo pugliese avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta di Nantes – ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea –. Inoltre, grazie alla nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Brindisi e visitare le bellezze della Puglia, sostenendo e rafforzando così l’economia locale”.

“Nella difficile gestione della pandemia, la Francia ha rappresentato una delle più brillanti direttrici di traffico – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, vice presidente di Aeroporti di Puglia -. Ciò ha contribuito, in maniera decisiva, alla tenuta dell’industria del turismo pugliese che ha nel Salento, e nel territorio che gravita sull’aeroporto di Brindisi, una delle più affermate mete della nostra regione. Per questo l’avvio del collegamento su Nantes, che mette in connessione diretta il Salento con un’area di grande interesse, non potrà che portare ulteriore vantaggi a una stagione che auspichiamo possa dare nuova linfa al mercato turistico pugliese, alla cui ripresa Aeroporti di Puglia sta riservando il massimo dell’impegno, della caparbietà e della passione.”