Volotea aumenta le frequenze sulla Cagliari-Roma, prima e dopo Natale Anche Volotea aggiunge capacità sulle rotte verso la Sardegna, così da agevolare gli spostamenti dei passeggeri sardi durante il periodo delle festività. La compagnia ha recentemente incrementato le frequenze sulla Cagliari – Roma Fiumicino: un volo aggiuntivo (a/r) ogni giorno è già in vendita per il 22, 23 e 24 dicembre, mentre nelle prossime ore saranno disponibili frequenze aggiuntive anche per volare dal 26 al 30 dicembre. “Ci avviamo verso la fine di un anno ricco di soddisfazioni e di traguardi per Volotea in Sardegna: il nostro primo volo in continuità territoriale è decollato il 15 ottobre 2021 e, da allora, ci siamo impegnati per offrire ai nostri passeggeri un servizio attento, puntuale e affidabile – ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore –. Anche a novembre abbiamo raggiunto standard molto elevati: la quasi totalità dei nostri voli sono stati operati, come da programma, con la massima puntualità. Puntiamo, anche per i prossimi mesi, a offrire a tutti i nostri passeggeri che, per lavoro o per svago devono viaggiare tra la Sardegna e la terraferma, il miglior servizio possibile a bordo di tutti i voli in regime di continuità territoriale”. La compagnia segnala infatti durante lo scorso mese di novembre i voli in regime di continuità territoriale hanno registrato un tasso di puntualità (OTP15) pari al 96% nelle basi sarde.

