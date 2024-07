Volotea apre oggi il nuovo collegamento da Comiso a Bari Decolla oggi, 5 luglio, il nuovo collegamento targato Volotea da Comiso a Bari, che verrà operato con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Dopo Verona e Torino, inaugurati a marzo, la compagnia aerea spagnola aggiunge quindi Bari al network dello scalo ibleo, alla cui offerta si affianca anche l’ampio ventaglio di destinazioni disponibili da Catania: qui, il vettore conferma i suoi collegamenti verso 9 mete: 6 in Italia (Ancona, Firenze, Olbia, Salerno – novità 2024, Venezia e Verona) e 3 in Francia (Lourdes, Nantes e Tolosa). “Per quest’estate abbiamo offerto 3 collegamenti dall’aeroporto di Comiso che ci hanno permesso di rafforzare la nostra presenza in Sicilia – spiega Valeria Rebasti, international market director di Volotea -incrementando il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire le bellezze del territorio e supportando l’economia locale. Da sempre, questa regione riveste un ruolo strategico nei nostri piani di sviluppo: siamo presenti con la nostra offerta in ben 5 scali, oltre a Comiso, anche Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria”. “Il nuovo collegamento Comiso-Bari di Volotea rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per il nostro territorio – sottolinea Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac -. Il miglioramento dei collegamenti tra Sicilia e Puglia, due regioni di forte richiamo turistico a livello nazionale e internazionale, favorirà una maggiore integrazione tra le destinazioni, agevolando anche i viaggi di lavoro e contribuendo in modo significativo all’aumento del flusso passeggeri. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione della fiducia riposta dalla compagnia aerea nel nostro sistema aeroportuale, a cui SAC assicurerà il massimo supporto per garantirne il successo.” Condividi

Decolla oggi, 5 luglio, il nuovo collegamento targato Volotea da Comiso a Bari, che verrà operato con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Dopo Verona e Torino, inaugurati a marzo, la compagnia aerea spagnola aggiunge quindi Bari al network dello scalo ibleo, alla cui offerta si affianca anche l'ampio ventaglio di destinazioni disponibili da Catania: qui, il vettore conferma i suoi collegamenti verso 9 mete: 6 in Italia (Ancona, Firenze, Olbia, Salerno - novità 2024, Venezia e Verona) e 3 in Francia (Lourdes, Nantes e Tolosa). “Per quest’estate abbiamo offerto 3 collegamenti dall’aeroporto di Comiso che ci hanno permesso di rafforzare la nostra presenza in Sicilia - spiega Valeria Rebasti, international market director di Volotea -incrementando il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire le bellezze del territorio e supportando l’economia locale. Da sempre, questa regione riveste un ruolo strategico nei nostri piani di sviluppo: siamo presenti con la nostra offerta in ben 5 scali, oltre a Comiso, anche Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria”. "Il nuovo collegamento Comiso-Bari di Volotea rappresenta un'importante opportunità di sviluppo per il nostro territorio – sottolinea Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac -. Il miglioramento dei collegamenti tra Sicilia e Puglia, due regioni di forte richiamo turistico a livello nazionale e internazionale, favorirà una maggiore integrazione tra le destinazioni, agevolando anche i viaggi di lavoro e contribuendo in modo significativo all'aumento del flusso passeggeri. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione della fiducia riposta dalla compagnia aerea nel nostro sistema aeroportuale, a cui SAC assicurerà il massimo supporto per garantirne il successo." 