Volotea aggiunge la Danimarca al network italiano: nuovo volo Napoli-Aalborg

Volotea rilancia l’investimento su Napoli con l’apertura, dal 3 maggio, della nuova rotta alla volta di Aalborg in Danimarca. Il collegamento, operato esclusivamente dal vettore spagnolo, avrà una frequenza settimanale (ogni martedì), prevedendo un’offerta di 8.000 posti in vendita.

Dal 2013, anno del suo debutto nel capoluogo partenopeo, la compagnia ha trasportato a Napoli circa 3,5 milioni di passeggeri, pari a un totale di più di 31.000 voli e un’offerta complessiva superiore ai 4,1 milioni di posti in vendita. Inoltre, a Napoli, nel 2020 è stata inaugurata una delle basi operative del vettore.

“Grazie alla nuova rotta per Aalborg, operata in esclusiva dal Capodichino, rafforziamo ulteriormente la nostra offerta a livello locale – afferma Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Inoltre, siamo molto orgogliosi di lanciare il nostro primo collegamento da e per la Danimarca, un Paese che fino a ora non era disponibile all’interno del nostro network. Ci auguriamo che, grazie ai nostri voli diretti e ai prezzi concorrenziali, quest’estate i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, uno tra i più pittoreschi e incantevoli Paesi scandinavi”.

“Sono felice dell’avvio della nuova rotta Volotea che collega Napoli con Aalborg, unendo idealmente Sud e Nord dell’Europa – aggiunge Ghita Scharling Sørensen, VisitDenmark Market Director, Italy and France -. Registriamo un forte interesse in Italia, sia in estate sia durante la primavera: la Danimarca è una meta ideale dove trascorrere qualche giorno tra maggio e giugno o dove pianificare le vacanza nei mesi più caldi. Grazie a questo collegamento sarà facile raggiungere da Napoli Aalborg per visitare la città e la natura incontaminata che la circonda”.