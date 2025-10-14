Voli in ritardo: l’Ue conferma i risarcimenti dopo le tre ore Restano tre le ore di ritardo accumulate da un volo oltre le quali è previsto il risarcimento: il limite non aumenta a 4 o 6 come temuto dalle associazioni dei consumatori, dopo che la commissione dei Trasporti dell’Unione europea ha approvato in seconda lettura le norme, aggiornando e anzi migliorando le regole che disciplinano il diritto alla compensazione pecuniaria. Al momento sembrerebbe che, dopo le audizioni e gli emendamenti, la normativa sia stata rivista con relativi benefici per i diritti dei consumatori. «I consumatori possono guardare ulteriormente l’Europa con grande fiducia. Se fosse passata la modifica delle ore – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – circa il 70% dei passeggeri attualmente aventi diritto alla compensazione avrebbe perso la possibilità di ottenere il rimborso. Il mantenimento della soglia delle tre ore è un segnale importante. Significa riconoscere che il tempo del viaggiatore ha un valore concreto e che il diritto europeo deve continuare a tutelare chi subisce un disservizio». Risarcimenti più elevati Il nuovo articolo 7 ridefinisce gli importi della compensazione, qualora la responsabilità del disagio sia stato provocato dalle compagnie aeree, come segue: 300 euro per tutti i voli fino a 1.500 km (prima 250 €); 400 euro per i voli compresi tra 1.500 e 3.500 km (confermati); 600 euro per i voli oltre i 3.500 km (confermati). Gli importi saranno inoltre aggiornati automaticamente ogni tre anni in base all’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, come previsto dal Regolamento (Ue) 2016/792. Ciò garantirà adeguamenti periodici all’inflazione senza ulteriori modifiche legislative. «Il nostro auspicio è che venga confermato integralmente questo testo, senza arretrare sul livello di tutela garantito ai cittadini europei. Dal 2019 assistiamo ogni giorno migliaia di viaggiatori nella richiesta di compensazioni pecuniarie. Questa riforma, se approvata, rappresenterà una base normativa più chiara, equilibrata e al passo coi tempi». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal volontariato ai programmi tematici su misura, passando per mete autentiche e campus high-tech: così il gruppo Astrolabio ridefinisce l’estate dei giovani viaggiatori. La vacanza studio si evolve e diventa un laboratorio di vita, dove l’apprendimento linguistico si intreccia con esperienze autentiche, sostenibilità e tecnologie digitali. È questa la visione di L’Astrolabio, operatore milanese specializzato nei soggiorni all’estero per ragazzi, che delinea le tendenze per l’estate 2026. «Oggi i giovani non cercano solo corsi di lingua – spiega Roberta Scarpa, booking manager – ma vogliono vivere un’esperienza completa che li aiuti a crescere, conoscere culture diverse e mettersi alla prova». L’offerta del gruppo spazia dalle mete anglofone come Stati Uniti, Canada e Sudafrica, fino a destinazioni emergenti come Dubai, scelta per la combinazione tra innovazione, multiculturalità e sicurezza. App e piattaforme di realtà virtuale arricchiranno i programmi, offrendo strumenti interattivi per approfondire la lingua e la cultura del Paese ospitante. Accanto a questi, si affermano i percorsi tematici che uniscono lingua e passioni – dallo sport alla musica, dal cinema alla moda – rendendo l’apprendimento più naturale e coinvolgente. Le destinazioni più richieste, tra esperienze autentiche e comunità locali Il 2026 sarà l’anno delle esperienze immersive. Dalle coste croate ai borghi irlandesi, gli studenti potranno vivere la quotidianità delle comunità ospitanti, alternando le lezioni a progetti di volontariato, attività outdoor e laboratori di cucina o arte. L’obiettivo è favorire autonomia e autostima, trasformando lo studio in un percorso di crescita personale. Berlino e Siviglia si confermano mete di tendenza in Europa, Malta resta una garanzia per la qualità dei corsi in inglese, mentre Dubai rappresenta la novità per chi cerca un contesto cosmopolita e tecnologico. Stati Uniti e Canada mantengono la leadership per programmi accademici e Stem, con proposte che uniscono lezioni e natura. L’Astrolabio - che nel 2026 compirà 40 anni - si conferma osservatorio privilegiato sui nuovi modi di viaggiare per studiare. «Una vacanza studio – conclude Scarpa – è un investimento nel futuro dei ragazzi: un’esperienza che insegna non solo una lingua, ma un modo nuovo di guardare il mondo». [post_title] => Vacanze studio 2026: Astrolabio anticipa i trend [post_date] => 2025-10-14T13:43:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => estate-2026 [1] => vacanze-studio ) [post_tag_name] => Array ( [0] => estate 2026 [1] => vacanze studio ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760449426000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Msc nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda»: è arrivata a stretto giro di posta la smentita del colosso mondiale della logistica in merito a indiscrezioni di stampa che ne anticipavano l'interesse ad acquisire una quota o addirittura il totale controllo del capitale di easyJet. Lo riferisce Reuters, citando la dichiarazione ricevuta da un portavoce della Mediterranean Shipping Company, dopo l'articolo pubblicato da Il Corriere.it, nel quale si citava Msc, insieme ai un fondo di investimento, tra i potenziali pretendenti - a livello preliminare - ad acquisire il controllo del vettore britannico. Msc non è certo nuova a questo genere di operazioni: nel 2022 la società controllata dalla famiglia Aponte, aveva collaborato con Lufthansa per una potenziale offerta per Ita Airways, successore di Alitalia. «EasyJet non è nuova a queste voci di acquisizione - osserva Dan Coatsworth, responsabile dei mercati presso AJ Bell (società britannica che fornisce piattaforme di investimento online, ndr) - (...) Gli investitori ora rifletteranno a lungo su chi potrebbe essere interessato ad acquisire easyJet. Questo spiega perché le azioni continuano a essere scambiate a prezzi elevati nonostante Msc abbia negato qualsiasi coinvolgimento». Coatsworth sostiene che esiste una logica precisa nel ventilato interesse di Msc nella compagnia aerea: «Msc opera nel settore del trasporto aereo di merci, quindi ha già un piede nell'industria aeronautica. Il punto di incontro tra le due società è il servizio offerto ai consumatori. Msc ha un'attività nel settore crocieristico e potrebbe considerare easyJet un modo economico per espandersi in altri segmenti leisure. easyJet è un nome importante nel settore dei viaggi low cost e ha un ramo in rapida crescita dedicato ai pacchetti vacanze. Unendo questi due settori all'attività crocieristica, si ottengono gli ingredienti giusti per creare un colosso sul mercato leisure». [post_title] => EasyJet nell'orbita di Msc? Il gruppo al momento smentisce [post_date] => 2025-10-14T13:36:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760448988000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Restano tre le ore di ritardo accumulate da un volo oltre le quali è previsto il risarcimento: il limite non aumenta a 4 o 6 come temuto dalle associazioni dei consumatori, dopo che la commissione dei Trasporti dell’Unione europea ha approvato in seconda lettura le norme, aggiornando e anzi migliorando le regole che disciplinano il diritto alla compensazione pecuniaria. Al momento sembrerebbe che, dopo le audizioni e gli emendamenti, la normativa sia stata rivista con relativi benefici per i diritti dei consumatori. «I consumatori possono guardare ulteriormente l’Europa con grande fiducia. Se fosse passata la modifica delle ore – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – circa il 70% dei passeggeri attualmente aventi diritto alla compensazione avrebbe perso la possibilità di ottenere il rimborso. Il mantenimento della soglia delle tre ore è un segnale importante. Significa riconoscere che il tempo del viaggiatore ha un valore concreto e che il diritto europeo deve continuare a tutelare chi subisce un disservizio». Risarcimenti più elevati Il nuovo articolo 7 ridefinisce gli importi della compensazione, qualora la responsabilità del disagio sia stato provocato dalle compagnie aeree, come segue: 300 euro per tutti i voli fino a 1.500 km (prima 250 €); 400 euro per i voli compresi tra 1.500 e 3.500 km (confermati); 600 euro per i voli oltre i 3.500 km (confermati). Gli importi saranno inoltre aggiornati automaticamente ogni tre anni in base all’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, come previsto dal Regolamento (Ue) 2016/792. Ciò garantirà adeguamenti periodici all’inflazione senza ulteriori modifiche legislative. «Il nostro auspicio è che venga confermato integralmente questo testo, senza arretrare sul livello di tutela garantito ai cittadini europei. Dal 2019 assistiamo ogni giorno migliaia di viaggiatori nella richiesta di compensazioni pecuniarie. Questa riforma, se approvata, rappresenterà una base normativa più chiara, equilibrata e al passo coi tempi». [post_title] => Voli in ritardo: l'Ue conferma i risarcimenti dopo le tre ore [post_date] => 2025-10-14T12:23:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760444597000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell'esperienza maturata dai 'vicini' Emirati. In questo quadro, il Sultanato ha saputo - negli anni - conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell'Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall'Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all'analogo periodo del 2024». Un trend ascendente, favorito anche dall'apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino - in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa - che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale. Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l'Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l'Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat. Infine, nel 2028 sono invece attese l’apertura di Four Seasons Resort and Private Residences Muscat, prima struttura del gruppo in Oman, e del primo Club Med nel Sultanato, nel Governatorato del Musandam. «Nei prossimi mesi avvieremo nuove collaborazioni con i principali tour operator e network di agenzie. Parallelamente, ci rivolgiamo anche al consumatore finale: per tutto il mese di ottobre abbiamo attivato una campagna di comunicazione ‘out of home’ nelle aree centrali di Milano - Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele, piazza Gae Aulenti e Largo La Foppa - e di Roma, in Corso Vittorio Emanuele, oltra a campagne online, in collaborazione con i tour operator attivi sulla destinazione e iniziative editoriali di grande spessore». [post_title] => L'Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo [post_date] => 2025-10-14T11:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760442957000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 11 miliardi di dollari: questo l'impatto sui conti delle compagnie aeree a livello globale derivante dai ripetuti ritardi nelle consegne dei velivoli nel 2025. La stima è il risultato del recente studio di Iata in collaborazione con la società di consulenza gestionale Oliver Wyman. Lo studio ha rilevato che le difficoltà nella catena di approvvigionamento dell'industria aerospaziale stanno ritardando la produzione di nuovi aeromobili e componenti, costringendo i vettori a rivalutare i propri piani di flotta e, in molti casi, a mantenere in servizio macchine più datate per periodi di tempo prolungati, oltre a impedire loro di stare al passo con la crescente domanda di trasporto passeggeri. Il portafoglio ordini commerciale mondiale ha raggiunto il massimo storico di oltre 17.000 aeromobili nel 2024, significativamente superiore al quello del periodo 2010-2019, pari a circa 13.000 aeromobili all'anno. Secondo la ricerca sono quattro i fattori a cui ricondurre i maggiori costi: circa 4,2 miliardi di dollari sono ascrivibili agli eccessivi prezzi del carburante, poiché le compagnie aeree continuano a utilizzare aeromobili più vecchi e meno efficienti dal punto di vista dei consumi; circa 3,1 miliardi di dollari derivano dai costi di manutenzione aggiuntivi legati all'invecchiamento della flotta; 2,6 miliardi di dollari dipendono dall'aumento dei costi di leasing dei motori, poiché questi ultimi rimangono più a lungo a terra per la manutenzione, e 1,4 miliardi di dollari sono i costi di gestione delle scorte in eccesso, poiché le compagnie aeree immagazzinano più pezzi di ricambio per ridurre l'impatto delle interruzioni imprevedibili dei fornitori. Anche i tassi di leasing degli aeromobili sono aumentati del 20-30% dal 2019. In aggiunta ai costi diretti, lo studio rileva che le difficoltà della catena di approvvigionamento impediscono ai vettori di operare con un numero di velivoli sufficiente a soddisfare la crescente domanda di passeggeri, con un aumento del 10,4% della domanda di passeggeri nel 2024 che supera l'espansione della capacità dell'8,7%, spingendo i fattori di carico al livello record dell'83,5%. Secondo la Iata la tendenza all'aumento della domanda di passeggeri continuerà anche nel 2025. Il rapporto evidenzia inoltre le interruzioni causate dall'instabilità geopolitica, dalla carenza di materie prime e dalla scarsità di manodopera. «Non esiste una soluzione semplice per risolvere questo problema, ma ci sono diverse azioni che potrebbero fornire un certo sollievo - ha affermato il direttore generale, Willie Walsh -. Per cominciare, l'apertura del mercato post-vendita aiuterebbe le compagnie aeree offrendo loro una scelta più ampia e un migliore accesso ai ricambi e ai servizi. Parallelamente, una maggiore trasparenza sullo stato della catena di approvvigionamento fornirebbe alle compagnie aeree i dati necessari per pianificare le operazioni in caso di blocchi, aiutando al contempo gli Oem ad alleviare le strozzature sottostanti». [post_title] => I ritardi nelle consegne degli aerei pesano fino a 11 mld di dollari sui conti dei vettori [post_date] => 2025-10-14T09:49:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760435398000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Graziano Pennacchio, amministratore delegato di Visit Brescia - Brescia Tourism, ha raccontato a Travel Quotidiano l’andamento del turismo nel 2025, le prospettive per il 2026 e i nuovi progetti che accompagneranno la destinazione nei prossimi mesi. «Ill 2025 si chiude sicuramente in maniera molto positiva – esordisce Pennacchio –. Abbiamo registrato un leggero incremento su tutti i mercati, con grosse soddisfazioni soprattutto dai mercati extra Europa, dove da qualche anno Visit Brescia ha iniziato la propria attività promozionale. Parliamo di USA, Canada e Medio Oriente, e dall’anno scorso abbiamo cominciato ad approcciare anche il mercato del sud del Brasile e la Turchia». C’è un’unica eccezione: «Abbiamo un leggero calo, ma fisiologico, sul mercato tedesco. Non si tratta comunque di un calo importante, piuttosto di un andamento a macchie di leopardo che interessa alcune tipologie di strutture. Nel complesso, il turista tedesco nel 2025 ha comunque mostrato una ripresa rispetto al 2024». Pennacchio parla di una stagione molto soddisfacente e guarda già avanti con fiducia: «Per quanto riguarda le previsioni dell’anno prossimo, direi che la montagna bresciana – quella di rilievo – è praticamente quasi sold out da dicembre 2025 ad aprile 2026. Qualche camera si trova ancora, ma chi cerca posti per gruppi fa ormai fatica a piazzarli. Le previsioni sono ottime anche per le strutture sul lago, che hanno già pubblicato le tariffe e cominciato a ricevere prenotazioni. Il 2026 promette molto bene». Un progetto di governance turistica per una DMO a 360° Tra le novità in arrivo, Pennacchio cita il progetto avviato da Visit Brescia per strutturare una governance turistica più completa: «Da un paio d’anni abbiamo avviato un percorso che va oltre la semplice promozione della destinazione. Il progetto, partito due anni fa, vedrà la sua prima evoluzione con la creazione di un osservatorio nel 2026. L’obiettivo è realizzare uno strumento di riferimento per la provincia di Brescia, capace di abbracciare il turismo a 360 gradi: non solo promozione, ma anche formazione, branding identity e la costruzione di una DMO integrata». Un lavoro reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale: «Va un grosso ringraziamento al presidente Roberto Saccone e alla Camera di Commercio di Brescia, che sta credendo in maniera forte e concreta nel turismo». Crescita qualitativa e mercati alto-spendenti Pennacchio sottolinea come i risultati raggiunti non si misurino soltanto in termini quantitativi: «Non mi attribuisco tutti i meriti, ma ogni anno abbiamo visto crescere i flussi. Tuttavia non peserei la nostra crescita esclusivamente sotto il numero delle presenze. Abbiamo lavorato per attrarre un turismo qualitativamente più spendente». Il mercato americano si conferma il più performante, ma un ruolo sempre più rilevante arriva dal Medio Oriente. «Proprio oggi – racconta Pennacchio – abbiamo avuto un incontro con l’assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, che ci ha confermato come, dai dati del loro osservatorio, il cliente più alto spendente in Lombardia provenga dai Paesi del Golfo. Questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché già cinque anni fa Visit Brescia aveva deciso di investire su quel mercato, oltre che su USA e Canada». Una scelta lungimirante, i cui risultati oggi sono evidenti: «Abbiamo lavorato su tutto il mercato del Medio Oriente, ottenendo ottimi riscontri. Sapevamo che non avremmo raggiunto i numeri di USA e Canada, ma avevamo intuito che si trattava di un mercato con potenzialità solide. È un turismo che si muove con continuità: i primi arrivi a marzo, gli ultimi a ottobre. Una presenza costante che contribuisce a un flusso alto-spendente». Pennacchio tiene a precisare che non si parla solo di turismo di lusso estremo: «Non parliamo esclusivamente di famiglie reali o di viaggiatori extra-lusso. C’è anche una fascia medio-alta, con capacità di spesa elevata, che sta scoprendo e frequentando con piacere la nostra provincia». Conclude con soddisfazione: «Il nostro obiettivo resta quello di consolidare questa crescita sostenibile, continuando a lavorare sulla qualità dell’offerta, sulla formazione degli operatori e sulla valorizzazione di tutte le anime del territorio bresciano». [post_title] => Pennacchio, Visit Brescia: «Estero in espansione e montagna quasi sold out» [post_date] => 2025-10-14T09:40:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760434816000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trent'anni e non sentirli. Idee per Viaggiare ha incontrato a Rimini gli operatori del settore durante una serata in stile anni Novanta, preparandosi a vivere «altri 30 anni di avventure e soddisfazioni». L'evento è stato realizzato un collaborazione con Emirates ed Europ Assistance, partner storici del t.o. E' il ceo Danilo Curzi a commentare i bilanci «sempre in attivo» chiusi nel corso degli anni, a conferma della correttezza di un progetto che ha saputo evolvere in linea con i trend del mercato. «Esiste un Idee per Viaggiare pre panedmia e un Idee per Viaggiare post - spiega il manager -. Durante il periodo di stop forzato abbiamo avuto modo di fermarci, riflettere e mettere a punto strategie di investimento ragionate». Il piano ha prodotto effetti positivi nei rapporti con il trade: «Vogliamo essere scelti dalle agenzie, che con noi stanno crescendo in volumi e qualità dell'offerta. Non bisogna improvvisarsi, ma offrire un valore aggiunto che possa portarci a costruire relazioni durature con la filiera». Per Curzi è fondamentale «saper offrire un buon prodotto e intervenire sulla velocità di esecuzione», sgravando l'adv da tutte quelle attività che sottraggono tempo alle relazioni e alla consulenza al cliente. «Abbiamo deciso di cambiare pelle, intraprendendo un anno fa un percorso di evoluzione tecnologica con Gp Solutions. Entro 8-10 mesi arriveremo definitivamente a regime, portando a termine quello sviluppo tecnologico che rappresenta uno dei motori della nostra azienda». Dati al centro In futuro, Idee per Viaggiare si concentrerà sull'analisi dei dati in modo tale da orientare correttamente la strategia di sviluppo di un'azienda che ha nell'alchimia fra la "storicità" del marchio e le nuove energie infuse dai collaboratori più giovani un punto di forza. «Al 31 ottobre chiuderemo un anno finanziario che è stato sfidante ma che alla fine dovrebbe portarci in cassa circa 150 milioni di giro d'affari, al 60% generato dal tour operator e al 40% dalla nostra attività di consolidatore. Lavoriamo con 2.200 punti vendita, con una media pratica per persona di 3.800 euro». Per mantenere il trend positivo, Curzi fa appello anche alle novità di prodotto, indispensabili tanto quanto lo sviluppo tecnologico per mantenere viva l'attenzione sul brand: «Stiamo reinserendo la Malesia e abbiamo aperto la Corea del sud. Fra le mete di maggior soddisfazione, l'Africa australe e l'Arabia Saudita». [post_title] => Idee per Viaggiare, Curzi: "Vogliamo essere scelti» [post_date] => 2025-10-14T09:23:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evdenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => in evdenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760433791000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499020" align="alignleft" width="279"] Ttg Travel Experience[/caption] La partecipazione al Ttg Travel Experience di Rimini ha consentito alla società editrice Travel Open Day Srl, di ampliare la rete di contatti con operatori internazionali e stakeholder chiave, di raccogliere contenuti giornalistici esclusivi, rafforzando la visibilità del brand editoriale e il proprio posizionamento come punto di riferimento nell'informazione turistica professionale. [caption id="attachment_499152" align="alignleft" width="255"] Stand Travel Open Day Srl al Ttg Travel Experience[/caption] Con tale partecipazione, Travel Open Day S.r.l. ha promosso le proprie pubblicazioni, informato sulle novità dei suoi prodotti editoriali e contribuito concretamente all’attività di informazione e aggiornamento del mercato riguardo allo sviluppo e all’evoluzione del turismo internazionale. La fiera rappresenta un’occasione qualificata per instaurare nuove relazioni commerciali e concludere accordi finalizzati a sostenere la promozione del turismo internazionale. Con l'occasione, la società editrice ha presentato agli operatori di settore il nuovo formato di ItaliAbsolutely, testata b2b in lingua inglese rivolta ai buyer esteri, che ha riscosso grande successo, aggiornato sui prossimi eventi e fam trip in calendario. La partecipazione di Travel Open Day S.r.l., società titolare del marchio Travel Quotidiano, al Ttg Travel Experience è stata resa possibile grazie al contributo di € 15.240,00 per ciascuna fiera, erogato dalla Regione Lazio nell’ambito del Voucher Internazionalizzazione PMI 2025, iniziativa del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 a sostegno della partecipazione delle PMI regionali a fiere internazionali, favorendo così l’accesso ai mercati esteri e la promozione dei relativi processi di internazionalizzazione. [post_title] => Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, successi e novità al Ttg Travel Experience [post_date] => 2025-10-13T16:07:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760371662000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia aprirà un volo diretto tra Belgrado e Toronto, dal prossimo 23 maggio 2026: il ritorno in Canada, dopo oltre 30 anni, prevede due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato, operate da Airbus A330-200. «Dopo aver stabilito voli diretti per New York e Chicago, Toronto diventa la terza destinazione di Air Serbia in Nord America - ha dichiarato Jiří Marek, ceo di Air Serbia -. Il ritorno della Belgrado-Toronto è un passo strategico che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della nostra compagnia e rappresenta una continuazione dello sviluppo economico, commerciale e culturale della Serbia. «Questa rotta non collega solo due Paesi, ma anche due culture e due comunità, facilitando i contatti e migliorando le opportunità di comunicazione più rapida e semplice. Sono particolarmente lieto che renderà più facile per molti passeggeri provenienti dalla Serbia e dalla regione raggiungere famiglie e amici. Stabilire una presenza forte nel mercato nordamericano realizza la nostra visione di Belgrado come hub di transito, collegando Europa e Nord America». I biglietti per la nuova rotta saranno in vendita dal prossimo 16 ottobre: Air Serbia offrirà ai passeggeri buone connessioni da Toronto, via Belgrado, verso numerose città del network, tra cui Atene, Budapest, Dubrovnik, Heraklion, Istanbul, Lubiana, Bucarest, Praga, Sarajevo, Salonicco, Skopje, Sofia, Spalato, Podgorica, Tirana, Tivat, Vienna, Zagabria e Zurigo. [post_title] => Air Serbia tornerà a collegare Belgrado a Toronto, dal maggio 2026 [post_date] => 2025-10-13T14:39:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760366341000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "voli in ritardo lue conferma i risarcimenti dopo le tre ore" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":109,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2571,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal volontariato ai programmi tematici su misura, passando per mete autentiche e campus high-tech: così il gruppo Astrolabio ridefinisce l’estate dei giovani viaggiatori. La vacanza studio si evolve e diventa un laboratorio di vita, dove l’apprendimento linguistico si intreccia con esperienze autentiche, sostenibilità e tecnologie digitali. È questa la visione di L’Astrolabio, operatore milanese specializzato nei soggiorni all’estero per ragazzi, che delinea le tendenze per l’estate 2026.\r

\r

«Oggi i giovani non cercano solo corsi di lingua – spiega Roberta Scarpa, booking manager – ma vogliono vivere un’esperienza completa che li aiuti a crescere, conoscere culture diverse e mettersi alla prova». L’offerta del gruppo spazia dalle mete anglofone come Stati Uniti, Canada e Sudafrica, fino a destinazioni emergenti come Dubai, scelta per la combinazione tra innovazione, multiculturalità e sicurezza.\r

\r

App e piattaforme di realtà virtuale arricchiranno i programmi, offrendo strumenti interattivi per approfondire la lingua e la cultura del Paese ospitante. Accanto a questi, si affermano i percorsi tematici che uniscono lingua e passioni – dallo sport alla musica, dal cinema alla moda – rendendo l’apprendimento più naturale e coinvolgente.\r

Le destinazioni più richieste, tra esperienze autentiche e comunità locali\r

Il 2026 sarà l’anno delle esperienze immersive. Dalle coste croate ai borghi irlandesi, gli studenti potranno vivere la quotidianità delle comunità ospitanti, alternando le lezioni a progetti di volontariato, attività outdoor e laboratori di cucina o arte. L’obiettivo è favorire autonomia e autostima, trasformando lo studio in un percorso di crescita personale. Berlino e Siviglia si confermano mete di tendenza in Europa, Malta resta una garanzia per la qualità dei corsi in inglese, mentre Dubai rappresenta la novità per chi cerca un contesto cosmopolita e tecnologico. Stati Uniti e Canada mantengono la leadership per programmi accademici e Stem, con proposte che uniscono lezioni e natura.\r

\r

L’Astrolabio - che nel 2026 compirà 40 anni - si conferma osservatorio privilegiato sui nuovi modi di viaggiare per studiare. «Una vacanza studio – conclude Scarpa – è un investimento nel futuro dei ragazzi: un’esperienza che insegna non solo una lingua, ma un modo nuovo di guardare il mondo».","post_title":"Vacanze studio 2026: Astrolabio anticipa i trend","post_date":"2025-10-14T13:43:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["estate-2026","vacanze-studio"],"post_tag_name":["estate 2026","vacanze studio"]},"sort":[1760449426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Msc nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda»: è arrivata a stretto giro di posta la smentita del colosso mondiale della logistica in merito a indiscrezioni di stampa che ne anticipavano l'interesse ad acquisire una quota o addirittura il totale controllo del capitale di easyJet.\r

\r

Lo riferisce Reuters, citando la dichiarazione ricevuta da un portavoce della Mediterranean Shipping Company, dopo l'articolo pubblicato da Il Corriere.it, nel quale si citava Msc, insieme ai un fondo di investimento, tra i potenziali pretendenti - a livello preliminare - ad acquisire il controllo del vettore britannico.\r

\r

Msc non è certo nuova a questo genere di operazioni: nel 2022 la società controllata dalla famiglia Aponte, aveva collaborato con Lufthansa per una potenziale offerta per Ita Airways, successore di Alitalia.\r

\r

«EasyJet non è nuova a queste voci di acquisizione - osserva Dan Coatsworth, responsabile dei mercati presso AJ Bell (società britannica che fornisce piattaforme di investimento online, ndr) - (...) Gli investitori ora rifletteranno a lungo su chi potrebbe essere interessato ad acquisire easyJet. Questo spiega perché le azioni continuano a essere scambiate a prezzi elevati nonostante Msc abbia negato qualsiasi coinvolgimento».\r

\r

Coatsworth sostiene che esiste una logica precisa nel ventilato interesse di Msc nella compagnia aerea: «Msc opera nel settore del trasporto aereo di merci, quindi ha già un piede nell'industria aeronautica. Il punto di incontro tra le due società è il servizio offerto ai consumatori. Msc ha un'attività nel settore crocieristico e potrebbe considerare easyJet un modo economico per espandersi in altri segmenti leisure. easyJet è un nome importante nel settore dei viaggi low cost e ha un ramo in rapida crescita dedicato ai pacchetti vacanze. Unendo questi due settori all'attività crocieristica, si ottengono gli ingredienti giusti per creare un colosso sul mercato leisure».","post_title":"EasyJet nell'orbita di Msc? Il gruppo al momento smentisce","post_date":"2025-10-14T13:36:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1760448988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Restano tre le ore di ritardo accumulate da un volo oltre le quali è previsto il risarcimento: il limite non aumenta a 4 o 6 come temuto dalle associazioni dei consumatori, dopo che la commissione dei Trasporti dell’Unione europea ha approvato in seconda lettura le norme, aggiornando e anzi migliorando le regole che disciplinano il diritto alla compensazione pecuniaria.\r

\r

Al momento sembrerebbe che, dopo le audizioni e gli emendamenti, la normativa sia stata rivista con relativi benefici per i diritti dei consumatori. \r

\r

«I consumatori possono guardare ulteriormente l’Europa con grande fiducia. Se fosse passata la modifica delle ore – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – circa il 70% dei passeggeri attualmente aventi diritto alla compensazione avrebbe perso la possibilità di ottenere il rimborso. Il mantenimento della soglia delle tre ore è un segnale importante. Significa riconoscere che il tempo del viaggiatore ha un valore concreto e che il diritto europeo deve continuare a tutelare chi subisce un disservizio».\r

Risarcimenti più elevati\r

Il nuovo articolo 7 ridefinisce gli importi della compensazione, qualora la responsabilità del disagio sia stato provocato dalle compagnie aeree, come segue: 300 euro per tutti i voli fino a 1.500 km (prima 250 €); 400 euro per i voli compresi tra 1.500 e 3.500 km (confermati); 600 euro per i voli oltre i 3.500 km (confermati).\r

\r

Gli importi saranno inoltre aggiornati automaticamente ogni tre anni in base all’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, come previsto dal Regolamento (Ue) 2016/792. Ciò garantirà adeguamenti periodici all’inflazione senza ulteriori modifiche legislative.\r

\r

«Il nostro auspicio è che venga confermato integralmente questo testo, senza arretrare sul livello di tutela garantito ai cittadini europei. Dal 2019 assistiamo ogni giorno migliaia di viaggiatori nella richiesta di compensazioni pecuniarie. Questa riforma, se approvata, rappresenterà una base normativa più chiara, equilibrata e al passo coi tempi».","post_title":"Voli in ritardo: l'Ue conferma i risarcimenti dopo le tre ore","post_date":"2025-10-14T12:23:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760444597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Oman che si ritaglia un ruolo sempre più da protagonista sul palcoscenico turistico internazionale, deciso però «a salvaguardare le proprie tradizioni», facendo anche tesoro dell'esperienza maturata dai 'vicini' Emirati.\r

\r

In questo quadro, il Sultanato ha saputo - negli anni - conquistare i favori dei viaggiatori italiani che «se nel 2010 erano poco più di 8.450 nel 2024 sono arrivati a 48.000, per una crescita del +460% - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo dell'Oman -; addirittura con il dato dei crocieristi si sale a quota 72.000 arrivi dall'Italia, che si conferma secondo mercato dopo la Germania. Nel primo semestre 2025, i turisti italiani sono stati quasi 37.000, +49,2% rispetto all'analogo periodo del 2024».\r

\r

Un trend ascendente, favorito anche dall'apertura «dei voli Oman Air da Roma Fiumicino - in aggiunta a quelli già attivi da Milano Malpensa - che, con quattro frequenze alla settimana, hanno aperto al bacino del Centro-sud Italia». A questo operativo si affianca il nuovo volo targato Neos da Milano Malpensa per Muscat, attivo ogni venerdì dal prossimo 24 ottobre. Questo secondo volo settimanale si aggiunge ai voli già operativi per Salalah, da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino ogni domenica su base stagionale.\r

\r

Proprio il trasporto aereo è uno dei settori oggetto di forte sviluppo e attenzione da parte delle istituzioni omanite, «con la prevista apertura, entro il 2028, di un nuovo scalo internazionale nel Governatorato del Musandam; l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha inoltre programmato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre ulteriori aeroporti – Jabal Akhdar, Masirah e Sohar – con l’obiettivo di rendere più accessibili le aree chiave del territorio». \r

\r

Una meta «turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di alto livello», con un prodotto che fa perno su tradizione e cultura, natura e soft adventure, ecoturismo, luxury e lifestyle, conta anche sulla crescita della propria capacità ricettiva: due strutture di Envi Lodges, brand di lusso ecosostenibile debutteranno nel 2026 con l'Envi Al Sifah, un luxury beach camp resort sulla costa, e l'Envi Jabal Akhdar, tra le montagne dell’Hajar. The Malkai è un nuovo progetto con tre campi tendati di lusso che aprirà nell’autunno 2026 in diverse località dell’Oman: Barkaa (vicino a Muscat), nelle montagne di Al Hajar e nelle dune del deserto di Sharqiyah Sands. Infine, Anantara si prepara a inaugurare il prossimo anno il suo terzo resort nel Sultanato: Anantara Resort at Bandar Al Khairan a Muscat.\r

\r

Infine, nel 2028 sono invece attese l’apertura di Four Seasons Resort and Private Residences Muscat, prima struttura del gruppo in Oman, e del primo Club Med nel Sultanato, nel Governatorato del Musandam.\r

\r

«Nei prossimi mesi avvieremo nuove collaborazioni con i principali tour operator e network di agenzie. Parallelamente, ci rivolgiamo anche al consumatore finale: per tutto il mese di ottobre abbiamo attivato una campagna di comunicazione ‘out of home’ nelle aree centrali di Milano - Basilica di San Carlo, Corso Vittorio Emanuele, piazza Gae Aulenti e Largo La Foppa - e di Roma, in Corso Vittorio Emanuele, oltra a campagne online, in collaborazione con i tour operator attivi sulla destinazione e iniziative editoriali di grande spessore».","post_title":"L'Oman conquista gli italiani: arrivi a +49,2%. Novità per aeroporti e ricettivo","post_date":"2025-10-14T11:55:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760442957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 11 miliardi di dollari: questo l'impatto sui conti delle compagnie aeree a livello globale derivante dai ripetuti ritardi nelle consegne dei velivoli nel 2025. La stima è il risultato del recente studio di Iata in collaborazione con la società di consulenza gestionale Oliver Wyman.\r

\r

Lo studio ha rilevato che le difficoltà nella catena di approvvigionamento dell'industria aerospaziale stanno ritardando la produzione di nuovi aeromobili e componenti, costringendo i vettori a rivalutare i propri piani di flotta e, in molti casi, a mantenere in servizio macchine più datate per periodi di tempo prolungati, oltre a impedire loro di stare al passo con la crescente domanda di trasporto passeggeri.\r

\r

Il portafoglio ordini commerciale mondiale ha raggiunto il massimo storico di oltre 17.000 aeromobili nel 2024, significativamente superiore al quello del periodo 2010-2019, pari a circa 13.000 aeromobili all'anno.\r

\r

Secondo la ricerca sono quattro i fattori a cui ricondurre i maggiori costi: circa 4,2 miliardi di dollari sono ascrivibili agli eccessivi prezzi del carburante, poiché le compagnie aeree continuano a utilizzare aeromobili più vecchi e meno efficienti dal punto di vista dei consumi; circa 3,1 miliardi di dollari derivano dai costi di manutenzione aggiuntivi legati all'invecchiamento della flotta; 2,6 miliardi di dollari dipendono dall'aumento dei costi di leasing dei motori, poiché questi ultimi rimangono più a lungo a terra per la manutenzione, e 1,4 miliardi di dollari sono i costi di gestione delle scorte in eccesso, poiché le compagnie aeree immagazzinano più pezzi di ricambio per ridurre l'impatto delle interruzioni imprevedibili dei fornitori. Anche i tassi di leasing degli aeromobili sono aumentati del 20-30% dal 2019.\r

\r

In aggiunta ai costi diretti, lo studio rileva che le difficoltà della catena di approvvigionamento impediscono ai vettori di operare con un numero di velivoli sufficiente a soddisfare la crescente domanda di passeggeri, con un aumento del 10,4% della domanda di passeggeri nel 2024 che supera l'espansione della capacità dell'8,7%, spingendo i fattori di carico al livello record dell'83,5%.\r

\r

Secondo la Iata la tendenza all'aumento della domanda di passeggeri continuerà anche nel 2025.\r

\r

Il rapporto evidenzia inoltre le interruzioni causate dall'instabilità geopolitica, dalla carenza di materie prime e dalla scarsità di manodopera. «Non esiste una soluzione semplice per risolvere questo problema, ma ci sono diverse azioni che potrebbero fornire un certo sollievo - ha affermato il direttore generale, Willie Walsh -. Per cominciare, l'apertura del mercato post-vendita aiuterebbe le compagnie aeree offrendo loro una scelta più ampia e un migliore accesso ai ricambi e ai servizi. Parallelamente, una maggiore trasparenza sullo stato della catena di approvvigionamento fornirebbe alle compagnie aeree i dati necessari per pianificare le operazioni in caso di blocchi, aiutando al contempo gli Oem ad alleviare le strozzature sottostanti». ","post_title":"I ritardi nelle consegne degli aerei pesano fino a 11 mld di dollari sui conti dei vettori","post_date":"2025-10-14T09:49:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760435398000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Graziano Pennacchio, amministratore delegato di Visit Brescia - Brescia Tourism, ha raccontato a Travel Quotidiano l’andamento del turismo nel 2025, le prospettive per il 2026 e i nuovi progetti che accompagneranno la destinazione nei prossimi mesi.\r

«Ill 2025 si chiude sicuramente in maniera molto positiva – esordisce Pennacchio –. Abbiamo registrato un leggero incremento su tutti i mercati, con grosse soddisfazioni soprattutto dai mercati extra Europa, dove da qualche anno Visit Brescia ha iniziato la propria attività promozionale. Parliamo di USA, Canada e Medio Oriente, e dall’anno scorso abbiamo cominciato ad approcciare anche il mercato del sud del Brasile e la Turchia».\r

C’è un’unica eccezione: «Abbiamo un leggero calo, ma fisiologico, sul mercato tedesco. Non si tratta comunque di un calo importante, piuttosto di un andamento a macchie di leopardo che interessa alcune tipologie di strutture. Nel complesso, il turista tedesco nel 2025 ha comunque mostrato una ripresa rispetto al 2024».\r

Pennacchio parla di una stagione molto soddisfacente e guarda già avanti con fiducia: «Per quanto riguarda le previsioni dell’anno prossimo, direi che la montagna bresciana – quella di rilievo – è praticamente quasi sold out da dicembre 2025 ad aprile 2026. Qualche camera si trova ancora, ma chi cerca posti per gruppi fa ormai fatica a piazzarli. Le previsioni sono ottime anche per le strutture sul lago, che hanno già pubblicato le tariffe e cominciato a ricevere prenotazioni. Il 2026 promette molto bene».\r

\r

Un progetto di governance turistica per una DMO a 360°\r

Tra le novità in arrivo, Pennacchio cita il progetto avviato da Visit Brescia per strutturare una governance turistica più completa: «Da un paio d’anni abbiamo avviato un percorso che va oltre la semplice promozione della destinazione. Il progetto, partito due anni fa, vedrà la sua prima evoluzione con la creazione di un osservatorio nel 2026. L’obiettivo è realizzare uno strumento di riferimento per la provincia di Brescia, capace di abbracciare il turismo a 360 gradi: non solo promozione, ma anche formazione, branding identity e la costruzione di una DMO integrata».\r

Un lavoro reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale: «Va un grosso ringraziamento al presidente Roberto Saccone e alla Camera di Commercio di Brescia, che sta credendo in maniera forte e concreta nel turismo».\r

\r

Crescita qualitativa e mercati alto-spendenti\r

Pennacchio sottolinea come i risultati raggiunti non si misurino soltanto in termini quantitativi: «Non mi attribuisco tutti i meriti, ma ogni anno abbiamo visto crescere i flussi. Tuttavia non peserei la nostra crescita esclusivamente sotto il numero delle presenze. Abbiamo lavorato per attrarre un turismo qualitativamente più spendente».\r

Il mercato americano si conferma il più performante, ma un ruolo sempre più rilevante arriva dal Medio Oriente. «Proprio oggi – racconta Pennacchio – abbiamo avuto un incontro con l’assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, che ci ha confermato come, dai dati del loro osservatorio, il cliente più alto spendente in Lombardia provenga dai Paesi del Golfo. Questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché già cinque anni fa Visit Brescia aveva deciso di investire su quel mercato, oltre che su USA e Canada».\r

Una scelta lungimirante, i cui risultati oggi sono evidenti: «Abbiamo lavorato su tutto il mercato del Medio Oriente, ottenendo ottimi riscontri. Sapevamo che non avremmo raggiunto i numeri di USA e Canada, ma avevamo intuito che si trattava di un mercato con potenzialità solide. È un turismo che si muove con continuità: i primi arrivi a marzo, gli ultimi a ottobre. Una presenza costante che contribuisce a un flusso alto-spendente».\r

Pennacchio tiene a precisare che non si parla solo di turismo di lusso estremo: «Non parliamo esclusivamente di famiglie reali o di viaggiatori extra-lusso. C’è anche una fascia medio-alta, con capacità di spesa elevata, che sta scoprendo e frequentando con piacere la nostra provincia».\r

Conclude con soddisfazione: «Il nostro obiettivo resta quello di consolidare questa crescita sostenibile, continuando a lavorare sulla qualità dell’offerta, sulla formazione degli operatori e sulla valorizzazione di tutte le anime del territorio bresciano».","post_title":"Pennacchio, Visit Brescia: «Estero in espansione e montagna quasi sold out»","post_date":"2025-10-14T09:40:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760434816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trent'anni e non sentirli. Idee per Viaggiare ha incontrato a Rimini gli operatori del settore durante una serata in stile anni Novanta, preparandosi a vivere «altri 30 anni di avventure e soddisfazioni». L'evento è stato realizzato un collaborazione con Emirates ed Europ Assistance, partner storici del t.o.\r

\r

E' il ceo Danilo Curzi a commentare i bilanci «sempre in attivo» chiusi nel corso degli anni, a conferma della correttezza di un progetto che ha saputo evolvere in linea con i trend del mercato. «Esiste un Idee per Viaggiare pre panedmia e un Idee per Viaggiare post - spiega il manager -. Durante il periodo di stop forzato abbiamo avuto modo di fermarci, riflettere e mettere a punto strategie di investimento ragionate».\r

\r

Il piano ha prodotto effetti positivi nei rapporti con il trade: «Vogliamo essere scelti dalle agenzie, che con noi stanno crescendo in volumi e qualità dell'offerta. Non bisogna improvvisarsi, ma offrire un valore aggiunto che possa portarci a costruire relazioni durature con la filiera».\r

\r

Per Curzi è fondamentale «saper offrire un buon prodotto e intervenire sulla velocità di esecuzione», sgravando l'adv da tutte quelle attività che sottraggono tempo alle relazioni e alla consulenza al cliente. «Abbiamo deciso di cambiare pelle, intraprendendo un anno fa un percorso di evoluzione tecnologica con Gp Solutions. Entro 8-10 mesi arriveremo definitivamente a regime, portando a termine quello sviluppo tecnologico che rappresenta uno dei motori della nostra azienda».\r

Dati al centro\r

In futuro, Idee per Viaggiare si concentrerà sull'analisi dei dati in modo tale da orientare correttamente la strategia di sviluppo di un'azienda che ha nell'alchimia fra la \"storicità\" del marchio e le nuove energie infuse dai collaboratori più giovani un punto di forza.\r

\r

«Al 31 ottobre chiuderemo un anno finanziario che è stato sfidante ma che alla fine dovrebbe portarci in cassa circa 150 milioni di giro d'affari, al 60% generato dal tour operator e al 40% dalla nostra attività di consolidatore. Lavoriamo con 2.200 punti vendita, con una media pratica per persona di 3.800 euro».\r

\r

Per mantenere il trend positivo, Curzi fa appello anche alle novità di prodotto, indispensabili tanto quanto lo sviluppo tecnologico per mantenere viva l'attenzione sul brand: «Stiamo reinserendo la Malesia e abbiamo aperto la Corea del sud. Fra le mete di maggior soddisfazione, l'Africa australe e l'Arabia Saudita».\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare, Curzi: \"Vogliamo essere scelti»","post_date":"2025-10-14T09:23:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evdenza"],"post_tag_name":["in evdenza"]},"sort":[1760433791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499020\" align=\"alignleft\" width=\"279\"] Ttg Travel Experience[/caption]\r

\r

La partecipazione al Ttg Travel Experience di Rimini ha consentito alla società editrice Travel Open Day Srl, di ampliare la rete di contatti con operatori internazionali e stakeholder chiave, di raccogliere contenuti giornalistici esclusivi, rafforzando la visibilità del brand editoriale e il proprio posizionamento come punto di riferimento nell'informazione turistica professionale.\r

\r

[caption id=\"attachment_499152\" align=\"alignleft\" width=\"255\"] Stand Travel Open Day Srl al Ttg Travel Experience[/caption]\r

\r

\r

\r

Con tale partecipazione, Travel Open Day S.r.l. ha promosso le proprie pubblicazioni, informato sulle novità dei suoi prodotti editoriali e contribuito concretamente all’attività di informazione e aggiornamento del mercato riguardo allo sviluppo e all’evoluzione del turismo internazionale. La fiera rappresenta un’occasione qualificata per instaurare nuove relazioni commerciali e concludere accordi finalizzati a sostenere la promozione del turismo internazionale.\r

\r

Con l'occasione, la società editrice ha presentato agli operatori di settore il nuovo formato di ItaliAbsolutely, testata b2b in lingua inglese rivolta ai buyer esteri, che ha riscosso grande successo, aggiornato sui prossimi eventi e fam trip in calendario. \r

\r

\r

\r

La partecipazione di Travel Open Day S.r.l., società titolare del marchio Travel Quotidiano, al Ttg Travel Experience è stata resa possibile grazie al contributo di € 15.240,00 per ciascuna fiera, erogato dalla Regione Lazio nell’ambito del Voucher Internazionalizzazione PMI 2025, iniziativa del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 a sostegno della partecipazione delle PMI regionali a fiere internazionali, favorendo così l’accesso ai mercati esteri e la promozione dei relativi processi di internazionalizzazione.\r

\r

","post_title":"Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, successi e novità al Ttg Travel Experience","post_date":"2025-10-13T16:07:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760371662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia aprirà un volo diretto tra Belgrado e Toronto, dal prossimo 23 maggio 2026: il ritorno in Canada, dopo oltre 30 anni, prevede due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato, operate da Airbus A330-200. \r

«Dopo aver stabilito voli diretti per New York e Chicago, Toronto diventa la terza destinazione di Air Serbia in Nord America - ha dichiarato Jiří Marek, ceo di Air Serbia -. Il ritorno della Belgrado-Toronto è un passo strategico che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della nostra compagnia e rappresenta una continuazione dello sviluppo economico, commerciale e culturale della Serbia.\r

«Questa rotta non collega solo due Paesi, ma anche due culture e due comunità, facilitando i contatti e migliorando le opportunità di comunicazione più rapida e semplice. Sono particolarmente lieto che renderà più facile per molti passeggeri provenienti dalla Serbia e dalla regione raggiungere famiglie e amici. Stabilire una presenza forte nel mercato nordamericano realizza la nostra visione di Belgrado come hub di transito, collegando Europa e Nord America».\r

I biglietti per la nuova rotta saranno in vendita dal prossimo 16 ottobre: Air Serbia offrirà ai passeggeri buone connessioni da Toronto, via Belgrado, verso numerose città del network, tra cui Atene, Budapest, Dubrovnik, Heraklion, Istanbul, Lubiana, Bucarest, Praga, Sarajevo, Salonicco, Skopje, Sofia, Spalato, Podgorica, Tirana, Tivat, Vienna, Zagabria e Zurigo.","post_title":"Air Serbia tornerà a collegare Belgrado a Toronto, dal maggio 2026","post_date":"2025-10-13T14:39:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760366341000]}]}}