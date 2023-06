Virgin Galactic: conto alla rovescia per il primo volo commerciale nello spazio Il sogno diventa realtà con Virgin Galactic Holdings che apre ufficialmente una nuova era di viaggi spaziali commerciali, con il lancio della sua prima missione “Galactic 01” che partirà fra il prossimo 27 giugno e 30 giugno. E’ previsto invece per l’inizio di agosto il lancio di “Galactic 02”, il secondo volo spaziale commerciale, a cui faranno seguito altri voli a cadenza mensile. “Lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati”, ha affermato Michael Colglazier, ceo di Virgin Galactic. “Questo nuovo entusiasmante capitolo di Virgin Galactic è stato promosso dall’innovazione, dalla determinazione e dalla volontà di offrire ai clienti un’esperienza impareggiabile e davvero trasformativa”. “Galactic 01”, una missione di ricerca scientifica, trasporterà tre membri dell’equipaggio dell’Aeronautica Militare Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano per condurre ricerche sulla microgravità. Il primo volo spaziale commerciale della società sarà una dimostrazione del valore e delle caratteristiche dell’esclusivo laboratorio scientifico suborbitale offerto da Virgin Galactic. “Galactic 02” metterà invece a disposizione degli astronauti privati la straordinaria esperienza di Virgin Galactic.

