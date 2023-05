Virgin Atlantic rimanda al 2024 il ritorno ai profitti: costi ancora troppo elevati Virgin Atlantic posticipa al 2024 il ritorno all’utile: pur restando in rosso il vettore britannico ha ridotto in modo significativo le perdite ante imposte. I ricavi sono risaliti al 98% dei livelli del 2019 e la compagnia ha registrato una perdita ante imposte prima di voci eccezionali di 206 milioni di sterline. Tuttavia, gli effetti combinati di “una sterlina debole, un’inflazione elevata e persistente, i prezzi del carburante e l’aumento dei tassi di interesse fanno sì che il ritorno alla redditività sia ora previsto per il 2024”. “I nostri risultati finanziari per il 2022 riflettono il primo anno di ripresa dopo le immense sfide che il nostro settore ha dovuto affrontare a causa della pandemia di Covid-19 – ha dichiarato Oli Byers, direttore finanziario di Virgin Atlantic -. I nostri risultati finanziari e operativi dimostrano che la compagnia aerea è in grado di gestire la propria attività in modo efficiente. La performance finanziaria e operativa conferma che il nostro piano sta funzionando (…) Abbiamo motivo di essere ottimisti, poiché la domanda di viaggi è rimasta forte fino al primo trimestre del 2023, nonostante la continua incertezza macroeconomica. Prevediamo una crescita dell’Ebitda nel 2023 e siamo sulla buona strada per tornare alla redditività nel 2024”.

Club Med chiude un ottimo 2022, durante il quale la compagnia transalpina parte del conglomerato cinese Fosun ha inoltre registrato utili operativi per 98 milioni, su livelli persino superiori al 2019. Crescono anche gli arrivi, giunti l'anno scorso a un totale di 1,3 milioni, per un +64% risetto al 2022.\r

\r

Un trend positivo che sta proseguendo anche in questo primo scorcio di 2023. Tra gennaio e febbraio il volume d’affari ha infatti raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni, grazie al 77% di occupazione delle camere, mentre il numero di ospiti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni, allo stesso tempo, hanno registrato un incremento del 36% per il primo semestre e del 23% per il secondo.\r

\r

Rabeea Ansari: \"irrilevanti\" le voci di cessione da parte di Fosun\r

\r

A fronte di tali performance, la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari, ha definito \"irrilevanti\" le voci che nell'ultimo anno si sono rincorse in merito alla possibile messa sul mercato della compagnia transalpina. La manager ha sostanzialmente ribadito il concetto già espresso da un comunicato ufficiale Fosun: \"Il comparto turistico della holding non è in vendita, tanto meno Club Med che è la società più profittevole dell'intero settore viaggi del gruppo\".\r

\r

In arrivo 17 nuovi resort in tre anni; altri dieci in restyling\r

\r

Importanti sono al contrario i piani di sviluppo dell'operatore, che da qui al 2025 ha già pianificato l'apertura di 17 resort e la ristrutturazione di altri dieci. \"Tra le novità in cantiere - ha proseguito Rabeea Ansari -, mi piace ricordare le new entry in arrivo in Sud Africa, Benin, Borneo e Malesia. Ma ci sarà anche un'inaugurazione tutta italiana a San Sicario, prevista proprio per il 2025, nonché in Giappone, Corea del Sud, Cina. Siamo inoltre costantemente alla ricerca di nuove opportunità, con un occhio di riguardo all'intera area del Mediterraneo. La difficoltà a queste latitudini sta più che altro nel reperire aree con spazi adeguati al concept dei nostri resort. Siamo pronti anche ad acquisizioni di strutture già esistenti, ma le trattative a riguardo sono spesso piuttosto lunghe\".\r

\r

L'Italia? Un mercato dal potenziale elevato\r

\r

Per quanto riguarda il nostro mercato, Club Med Italia nel 2022 ha registrato una crescita del 53% nel volume d'affari, superando i livelli pre-pandemia. Particolarmente bene sono andate, non sorprendentemente date le restrizioni ai viaggi internazionali, le mete domestiche. L'anno scorso, gli ospiti tricolori dell'Exclusive Collection di Cefalù sono per esempio aumentati del 200% rispetto al 2019. Ottimi risultati anche per le vacanze invernali al Pragelato, che hanno visto un incremento di arrivi del 100% negli ultimi tre anni, con una crescita del 35% per il target delle famiglie. Non solo: l’Italia si conferma anche un mercato ad alto potenziale, visto che il 70% degli ospiti tricolori sono nuovi. La customer base dei nostri connazionali risulta infine perfettamente in linea con la proposta di Club Med, che si concentra attorno alle famiglie (47%), a cui si aggiunge un numero elevato di coppie (33%).\r

\r

Numerose le iniziative per le adv\r

\r

In tale contesto un ruolo importante è giocato naturalmente dalla distribuzione, a cui Club Med dedica una serie di iniziative: \"Dall'anno scorso - ha rivelato sempre Rabeea Ansari - abbiamo ripreso a organizzare una conferenza annuale riservata alle agenzie - partner, che nel 2023 si terrà a novembre con ogni probabilità a Marrakech. In occasione dell'apertura delle vendite invernali, abbiamo inoltre realizzato un roadshow ad hoc lungo lo Stivale, mentre la prossima settimana ci sarà un evento per le adv, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. D'altronde a oggi il nostro Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda è il secondo resort più venduto in Italia dopo il Kani alle Maldive. A livello di prezzi, infine, l'inflazione si fa sentire anche sulle tariffe Club Med, che in generale, ha concluso la manager di origini indo-francesi, \"sono cresciute sostanzialmente in linea con gli incrementi registrati sul costo di energia e gas\".","post_title":"Club Med torna a macinare margini. Bene il mercato italiano","post_date":"2023-05-10T13:45:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683726312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le occasioni di lavoro nel settore sono molteplici, così pure le opportunità di realizzarsi in tempi brevi e di emergere all’interno dei diversi contesti imprenditoriali. A tal fine occorrono però, accanto a solide competenze in materia economica, giuridica, statistica e informatica, capacità relazionali, empatia, spirito di iniziativa e disponibilità nel mettersi alla prova. E' quanto è emerso in occasione del seminario Mercato del turismo e professioni emergenti organizzato presso l'Università degli studi di Salerno dal dipartimento di scienze economiche e statistiche, in collaborazione con la società di consulenza Hsl Hospitality.\r

\r

“Il sistema formativo del settore alberghiero nella scuola secondaria superiore è sempre stato considerato una scelta di ripiego con programmi formativi al suo interno slegati dallo sviluppo degli studenti e connessi a logiche passate - ha sottolineato il ceo di Hsl Hospitality, Paolo Tedeschi -. Questo determina da parte delle imprese una difficoltà di identificare professionalità che al termine del ciclo di studi possano essere pronte per le attività lavorative anche al primo impiego. D’altro canto, le società confermano la necessità di entrare in contatto con una domanda qualificata ma più in generale con una domanda, vista la scarsità di risorse a copertura dei posti di lavoro. Si tratta di un problema strutturale pre-esistente al periodo pandemico, che poi si è ulteriormente amplificato e a causa del quale si è persa una fetta di lavoratori difficilmente sostituibili nel breve. Formazione e occupazione nel nostro settore rappresentano quindi elementi da interpretare non solo dalle aziende come criticità da gestire e coordinare in modo più efficace, ma sui quali intervenire con azioni più attente, presenti e capillari da parte dello Stato e delle strutture di governance\".\r

\r

\"Questa iniziativa ci ha aiutato a dare dignità alla figura professionale del revenue manager, cruciale in ambito travel ma non solo, e ci ha messo in condizioni di far capire a dei giovani quali margini commerciali queste figure professionali possano sviluppare nel settore - ha aggiunto il cco & board member del Franco Grasso revenue team, Emiliano Viola, tra i partecipanti al dibattito -. Il tutto in un contesto competitivo caratterizzato da gestioni familiari che per questa funzione dovranno strutturarsi con competenze interne o esterne. Mi auguro sia stato importante per studenti e studentesse confrontarsi con le differenti voci dei relatori e spero possano aver tratto ispirazione per il loro futuro professionale.”\r

\r

","post_title":"Le soft skills del turismo al centro di un seminario all'Università degli studi di Salerno","post_date":"2023-05-10T12:32:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683721975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Germania traccia un bilancio positivo per l'ultima edizione del Germany Travel Mart, che \"ha confermato ancora una volta la grande importanza degli incontri diretti per ampliare le relazioni commerciali di successo - commenta Petra Hedorfer, presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (nella foto) -. L'83% dei fornitori ha già partecipato a Gtm in passato. Il 97% degli intervistati è riuscito a stabilire nuovi contatti commerciali e l'87% intende partecipare nuovamente a Gtm in futuro. Allo stesso tempo, il feedback positivo dei partecipanti ha confermato i temi centrali che abbiamo proposto ai nostri ospiti: sostenibilità, trasformazione digitale, collegamento tra città e regioni rurali, clima e mezzi di trasporto ecologici e prolungamento della durata del soggiorno. La risposta positiva a questo evento è un segnale forte di riposizionamento in alto del turismo incoming tedesco nell’arena competitiva globale delle destinazioni\".\r

\r

Circa 200 aziende tedesche dei settori alberghiero, trasporti e tempo libero, dei servizi di incoming, delle organizzazioni turistiche regionali e circa 230 buyer di compagnie turistiche internazionali e online hanno utilizzato l’apposita piattaforma per negoziare le offerte per il 2024.\r

\r

Il 49° Gtm è stato anche un Green Meeting: tra le misure specifiche per ridurre l'impatto ambientale dell'evento vi sono, ad esempio, il sostegno a viaggi ecologici per i partecipanti in treno, la compensazione delle emissioni di CO2 di tutti i voli, il catering per quanto possibile da fonti regionali e l'uso di arredi espositivi riutilizzabili e di tecnologie per eventi a risparmio energetico.\r

\r

La cinquantesima edizione del Germany Travel Mart si svolgerà a Chemnitz, dal 21 al 23 aprile 2024: l'evento sarà ospitato dalla Chemnitzer Wirtschaftsförderungs und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) e dalla Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS).\r

\r

","post_title":"Germany Travel Mart: appuntamento a Chemnitz, dal 21 al 24 aprile 2024","post_date":"2023-05-10T10:35:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683714946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha confermato un ordine record per 300 nuovi Boeing 737 Max 10 (150 fermi e 150 in opzione) la cui consegna è programmata tra il 2027 e il 2033. L'accordo, anticipato ieri, è valutato oltre 40 miliardi di dollari ai prezzi di listino ed è il più grande ordine mai effettuato da una compagnia irlandese alla casa costruttrice statunitense. L'accordo è comunque soggetto ad approvazione dell'assemblea generale di Ryanair del 14 settembre.\r

\r

I nuovi aeromobili, configurati con 228 posti (il 21% in più rispetto al B737NG) e consentiranno a Ryanair di creare più di 10.000 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di bordo e ingegneri. Nel mirino c'è una crescita del traffico dell'80% da 168 milioni di passeggeri a fine marzo 2023 a 300 milioni di passeggeri all'anno entro marzo 2034. Ryanair prevede che il 50% di queste consegne sostituirà i più datati B737NG.\r

\r

Michel O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, ha poi sottolineato come questi nuovi aeromobili «più grandi, più efficienti e più ecologici, oltre a garantire una crescita significativa dei ricavi e del traffico in tutta Europa, consentano di ottenere ulteriori risparmi sui costi unitari, che saranno trasferiti ai passeggeri con tariffe aeree più basse. I posti in più, la riduzione del consumo di carburante e i prezzi più competitivi degli aeromobili, sostenuti dal nostro solido bilancio, amplieranno il divario dei costi tra Ryanair e le compagnie aeree concorrenti dell'Ue per molti anni a venire, rendendo il Boeing Max 10 l'ordine di aeromobili ideale per la crescita di Ryanair, dei nostri passeggeri, del nostro personale e dei nostri azionisti».\r

\r

","post_title":"Ryanair conferma l'ordine per 300 B737 Max 10. O'Leary: «In arrivo tariffe più basse»","post_date":"2023-05-10T09:53:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683712380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La primavera di Qc Terme si apre con una nuova iniziativa in una location sorprendente: Palazzo Arzaga di Calvagese, che ospita il Qc Termegarda Spa & Golf Resort, dodicesima struttura del gruppo. «Dopo un anno di grande crescita stiamo vivendo un periodo cruciale per l’espansione dell’azienda - spiega Andrea Quadrio Curzio, ceo e fondatore di Qc Terme -. Contiamo di svilupparci non solo in Italia, ma anche in Europa e in Nord America, dove nel marzo del 2022 ha aperto le sue porte Qc Ny”.\r

\r

«Quello di Qc Terme è un modello nuovo e giovane che viene realizzato in luoghi antichi, con una storia di fasti e successi come San Pellegrino - aggiunge Francesco Varni, ceo del gruppo per lo sviluppo e i corporate affairs -. In questi anni c'è stata molta crescita interna in termini di personale e siamo felici di essere diventati attrattivi anche per i giovani, sia dal punto di vista del leisure sia da quello professionale. Per guardare al futuro abbiamo tanti collaboratori giovani e lavoriamo molto sulla parte digitale. Ci piace avere un controllo completo sulla nostra realtà,anche dal punto di vista gestionale e organizzativo e a partire dalla parte progettuale, che è tutta fatta internamente. Il concept di Qc Terme nasce in casa. Nel nostro head quarter abbiamo ingegneri, architetti, tecnici legati alla parte impiantistica... Anche le vasche dell’acqua sono progettate e realizzate nelle nostre officine. Questo ci dà il controllo sull'aspetto qualitativo».\r

\r

Importante, infine, l’attenzione a due elementi chiave: l’energia e l’acqua. «Dopo un incremento mostruoso nel 2022, i costi dell’energia si stanno riducendo e noi abbiamo sempre utilizzato le tecnologie più moderne per il recupero di calore - prosegue Varni -. Quanto all’acqua: se possibile utilizziamo quella termale, ma quando proviene dagli acquedotti abbiamo dei sistemi di riciclaggio, debatterizzazione e filtraggio che ne consentono riutilizzi molto lunghi. Sin dall’inizio i nostri impianti hanno la massima efficienza sia dal punto di vista del controllo sanitario e igienico sia del risparmio e dell’utilizzo della risorsa».\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"444973,444972,444971,444970,444969\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Varni, Qc Terme: \"Siamo felici di essere diventati attrattivi anche per i giovani\"","post_date":"2023-05-10T09:45:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683711900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La metà degli aeroporti europei ha recuperato i livelli di attività precedenti alla pandemia, ma il ritorno del traffico resta a macchia di leopardo: i grandi scali si si riprendono più lentamente, mentre gli aeroporti dei Paesi vicini all'Ucraina continuano a risentire degli eventi dirompenti della guerra provocata dall'invasione della Russia in Ucraina.\r

\r

Il primo trimestre 2023, secondo i più recenti dati elaborati da Aci Europe, ha registrato una crescita dei volumi di traffico passeggeri del 49% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il dato è inferiore del -10,6% rispetto ai livelli pre-pandemia (1° trimestre 2019) e a trainare la ripresa è il traffico internazionale (-9% sui livelli 2019), mentre il traffico domestico è in ritardo (-18,5%). In pratica, a fine marzo, il 45% degli aeroporti europei aveva recuperato o superato i volumi precedenti alla pandemia.\r

\r

I Paesi che beneficiano di una domanda leisure o mista e che sono serviti da vettori low cost di fatto hanno già superato i livelli di traffico pre-Covid: ad esempio, gli aeroporti del Portogallo hanno registrato un aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo del 2019; la Croazia ha registrato una crescita del 12,1% rispetto al 2019 e Cipro ha superato i dati del 2019 dell'8,4%.\r

\r

Tra i maggiori mercati europei - a parte la sottoperformance degli aeroporti tedeschi - gli aeroporti spagnoli hanno registrato i risultati migliori con un +1,7% rispetto al 1° trimestre 2019, seguiti da quelli italiani (-6,8%), francesi (-11,4%) e britannici (-12,9%). Il Regno Unito sta ancora soffrendo per il lento ritorno del traffico business.\r

\r

Mentre gli aeroporti dell'Ucraina hanno perso tutto il loro traffico passeggeri da più di un anno, quelli della Russia hanno registrato nel 1° trimestre un aumento del 4,5% rispetto ai volumi precedenti alla pandemia, in quanto la domanda di passeggeri si è spostata verso gli aeroporti nazionali e le destinazioni non appartenenti all'Unione europea e all'Europa occidentale. Ciò ha favorito la performance degli aeroporti di Uzbekistan (+112,5%), Kazakistan (+55,1), Armenia (+37,6%) e Serbia (+26,3%).\r

\r

Il traffico passeggeri nei primi cinque aeroporti europei pre-pandemia è cresciuto del 52,4% nel 1° trimestre rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, i volumi sono rimasti dell'11,2% al di sotto dei livelli 2019 a causa del minore impiego di capacità dei vettori legacy e della riapertura ancora limitata della Cina. Tra gli attuali primi cinque aeroporti europei, Istanbul (+5,9%) e Madrid (0%) sono gli unici ad aver recuperato i livelli 2019.\r

\r

Londra Heathrow, sebbene ancora in calo del 5,7% rispetto ai livelli del 2019, si è riconfermato l'aeroporto europeo più trafficato, seguito da Istanbul, Parigi Charles De Gaulle (-13,2%), Madrid e Amsterdam Schiphol (-20,8%).\r

\r

Gli hub tedeschi - Francoforte (-23,3%) e Monaco di Baviera (-30,1%) - hanno registrato performance nettamente inferiori ai loro omologhi, a causa della penetrazione low cost e degli scioperi.\r

\r

Nel frattempo, la resilienza della domanda leisure alle pressioni di inflazione e aumento delle tariffe aeree nonché la dipendenza dal traffico low cost hanno fatto sì che molti altri aeroporti di grandi dimensioni e capitali abbiano superato i volumi pre-pandemia: Lisbona (+13,9%), Tel Aviv (+14%), Palma di Maiorca (+2,4%), Atene (+2,3%) e Dublino (+1,9%).\r

\r

Questi stessi modelli di ripresa e le stesse dinamiche di mercato hanno continuato a trainare alcune grandi basi low cost quali Parigi Beauvais, Francia (+34,3%), Milano Bergamo, Italia (+19,7%) e Charleroi, Belgio (+16%).","post_title":"Gli aeroporti europei volano verso il pieno recupero, spinti da traffico leisure e low cost","post_date":"2023-05-09T14:28:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683642516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riposizionamento dell'offerta verso l'alto e ulteriori sviluppi nel segmento leisure in Italia e non solo. Il tutto accompagnato da un'operazione di rinnovamento dell'immagine già lanciata con il recente cambio di logo e con una campagna promozionale volta soprattutto ad aumentare la brand awareness del marchio nelle regioni del Nord Italia. Sono i piani di medio periodo di Bluserena, svelati dal ceo Marcello Cicalò, new entry al vertice della compagnia a seguito dell'acquisizione del gruppo pescarese da parte di Azora a novembre 2022.\r

\r

Un fondo con un capacità d'investimento di 1,8 mld\r

\r

Si conferma quindi il forte impegno dell'asset management company spagnola verso l'operatore abruzzese, a cui solo per quest'anno sono stati dedicati 55 milioni di euro di investimento per il rinnovo di cinque resort della catena situati in Puglia, Sicilia e Sardegna. \"I capitali davvero non mancano - spiega Cicalò - Mi basti dire che il fondo che ha acquistato Bluserena, dedicato all'ospitalità, ha già impegni per 815 milioni di euro, con una capacità di investimento di 1,8 miliardi\".\r

\r

Azora: obiettivo 60 nuovi alberghi in due anni\r

\r

Gli obiettivi di Azora nell'hotellerie, d'altronde sono chiari: già proprietaria di una serie di 5 stelle in Spagna e Portogallo, nonché del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, la società spagnola mira a espandere il proprio portfolio con 60 nuovi alberghi nei prossimi due anni. Non tutte le novità riguarderanno naturalmente Bluserena, ma quel che è certo, rivela sempre Cicalò, \"è che l'Italia è per loro una priorità\".\r

\r

Estendere la stagionalità è una priorità\r

\r

I programmi di sviluppo del gruppo pescarese, che oggi conta su un totale di 13 resort per 4.200 camere totali, rimarranno in ogni caso ben ancorati al segmento leisure. Si prevede però una certa apertura all'offerta corporate, che adesso vale circa il 15% dei volumi del gruppo ma che è vista come un'ottima opportunità di destagionalizzazione del prodotto: \"Al momento le nostre strutture rimangono aperte circa 120 giorni all'anno - racconta ancora Cicalò -. A breve vorremmo estendere l'attività ad almeno 140 giorni, anche grazie all'incremento della componente internazionale della domanda, a oggi ferma ad appena il 5% del totale\".\r

\r

Prossima espansione in Emilia-Romagna\r

\r

Tra gli obiettivi di espansione, sottolinea invece il ceo, c'è sicuramente l'Emilia-Romagna, \"dove non abbiamo ancora proprietà ma che è una destinazione perfetta per il nostro segmento di riferimento\". Nel futuro si pensa pure al lancio di un brand di lusso ad hoc, che potrebbe includere fin dall'inizio l'Ethra Reserve, il resort pugliese composto da quattro strutture, tra cui gli unici due 5 stelle della compagnia. \"Ma per questa novità bisognerà attendere almeno 18 mesi\", così come è ancora presto per pensare a sviluppi nel resto del Mediterraneo, che tuttavia non sono affatto esclusi dai piani.\r

\r

Nel 2023 fatturato a +10% sul 2022\r

\r

L'andamento delle prenotazioni per la prossima estate è particolarmente positivo, con le prenotazioni che viaggiano su livelli del 25% superiori allo stesso periodo dell'anno scorso e con le tariffe medie in crescita di circa il 10%, anche a seguito dell'andamento dell'inflazione. \"In linea di principio - conclude Cicalò - contiamo di chiudere il 2023 con un incremento di fatturato del 10% circa rispetto ai 90 milioni di euro del 2022 (per 1,2 milioni di presenze). Quest'anno abbiamo infatti spinto con un certo anticipo sulle vendite; prevediamo quindi che alla fine i volumi si manterranno sugli stessi livelli dei 12 mesi precedenti, con l'aumento di fatturato trainato soprattutto dalla crescita delle tariffe medie. Tra i nostri tanti obiettivi, infine, miriamo ad aumentare le presenze dal Nord Italia. A oggi infatti l'80% dei nostri ospiti tricolori proviene dall'area che va da Roma in giù. E' per questo motivo che la gran parte del nostro piano di affissioni legato alla campagna #Lavacanzacheresta si è concentrata nelle aree settentrionali del Paese, con 160 location toccate nella sola città di Milano\".","post_title":"Cicalò, Bluserena: con Azora i capitali per lo sviluppo non mancano","post_date":"2023-05-09T12:13:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683634386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro.\r

\r

Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi.\r

\r

Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%).\r

\r

A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474).\r

\r

Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%).\r

\r

«I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda».\r

\r

","post_title":"Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico","post_date":"2023-05-09T10:21:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683627717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. \r

«I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”».\r

\r

Il ceo vede però una sorta di \"complicità\" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo.\r

\r

Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano».\r

\r

L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani.\r

«Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri.\r

In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”».","post_title":"Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap","post_date":"2023-05-09T10:12:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683627131000]}]}}