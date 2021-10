Vettori Usa: sei delle otto major rendono il vaccino obbligatorio per i dipendenti

Con la decisione presa la scorsa settimana da American Airlines, Alaska Airlines e JetBlue Airways, sono salite a sei su otto le grandi compagnie aeree statunitensi che richiedono come obbligatorio il vaccino contro il Covid-19 per i propri dipendenti. Queste tre si affiancano infatti a quanto già previsto da United, Hawaiian e Frontier Airlines.

Delta Air Lines e Southwest Airlines sono chiaramente intenzionate a procedere con una simile iniziativa, anche se attualmente si trovano a fronteggiare un certo contrasto da parte dei sindacati. Il percorso è però già ampiamente segnato, senza molte possibilità di svolta: il mese scorso l’amministrazione Biden ha aumentato la pressione per mantenere sotto controllo la diffusione del virus chiedendo alle grandi imprese di rendere obbligatorio il vaccino per tutti i dipendenti. Le aziende interessate sono quelle che danno lavoro a più di 100 persone. Le compagnie aeree che forniscono servizi per il governo come appaltatori hanno una serie di regole ancora più severe. Devono applicare il mandato del vaccino entro l’8 dicembre senza offrire un’opzione di test.