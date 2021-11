Vettori Usa: picco di traffico passeggeri durante la settimana del Ringraziamento

Le compagnie aeree statunitensi sono pronte per quello che si prospetta essere il periodo di viaggi più trafficato da quando è iniziata la pandemia da Covid-19. “Siamo pronti ed entusiasti”, ha dichiarato Doug Parker, amministratore delegato di American Airlines Group.

La Transportation Security Administration ha stimato che, tra il 19 e il 28 novembre, saranno circa 2 milioni le persone che voleranno ogni giorno, con picchi addirittura superiori in alcune giornate. Il traffico passeggeri per gli ultimi cinque giorni del periodo sarebbe inferiore soltanto del 9% rispetto ai dati del 2019.

United Airlines Holdings prevede di trasportare oltre 4,5 milioni di passeggeri, circa l’88% dei livelli 2019, dal 19 novembre al 30 novembre. Delta Air Lines stima numeri simili, trasportando almeno 5,6 milioni di clienti.

L’associazione Airlines for America segnala che i biglietti venduti negli Stati Uniti per viaggi domestici e internazionali durante i 14 giorni del Ringraziamento sono stati inferiori dell’11% rispetto a quelli del 2019.