Vendita Ita Airways: Certares a colloquio con sindacati, Enac e Autorità dei Trasporti Appuntamento fissato per martedì, 11 ottobre, fra Certares e i sindacati del comparto aereo. Dopo l’incontro dello scorso 30 settembre con Aeroporti di Roma, questa volta il fondo Usa candidato all’acquisizione di Ita Airways cerca un colloqui con le parti sindacali che, come anticipato da La Repubblica, metteranno sul tavolo richieste migliorative per il personale, dai salari alle condizioni di lavoro. Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo considerano “urgenti e imprescindibili interventi condivisi” e definiscono i tempi sono maturi per l’inizio di un confronto. In particolare, le organizzazioni sindacali chiedono “adeguate azioni di valorizzazione del personale di Ita, le cui elevate professionalità hanno supportato la fase di start-up della compagnia, sostenendone i sacrifici con impegno e dedizione”. Ancora, ribadiscono Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, “vanno scongiurati rischi di disaffezione e fenomeni di esodo che metterebbero a rischio, sin dai prossimi mesi, l’evoluzione del piano industriale della compagnia, la crescita della flotta e la stessa regolarità operativa, in una fase di forte ripresa del trasporto aereo a livello globale”. Nel calendario di incontri programmati da Certares, dopo quello con i sindacati, seguirebbero meeting con Enac e l’Autorità dei Trasporti.

