Turkish Airlines: nuova collezione di amenity kit firmata Lanvin Turkish Airlines ha rinnovato la collezione degli amenity kit dedicata ai passeggeri di business class in collaborazione con Lanvin. Composta da cinque pezzi, la collezione è stata progettata con un'attenzione particolare alla sostenibilità: ogni pochette, ispirata ai modelli più iconici di Lanvin, è realizzata per essere riutilizzabile e versatile per vari scopi. Le borse contengono prodotti cosmetici Lanvin in edizione limitata e contenuti selezionati per trasformare il viaggio degli ospiti di Turkish Airlines in un'esperienza unica. I set comprendono una lozione per le mani e il corpo e un balsamo per le labbra arricchito con olio di semi di cacao, olio di karité, olio di oliva e olio di cocco per garantire un'idratazione ottimale durante i voli. Le pochette sono nei torni del marrone, nero, tan e crema; inoltre, sui voli internazionali di Business Class di durata compresa tra le cinque e le otto ore, viene fornita una borsa nera e marrone a portafoglio. In linea con la filosofia green del vettore che segue il principio "zero rifiuti", la mascherina per gli occhi e i calzini sono realizzati con materiali riciclati, riducendo l'uso di risorse naturali e mantenendo al contempo comfort e stile. I tappi per le orecchie sono confezionati in carta per ridurre al minimo la plastica monouso e lo spazzolino da denti è realizzato in bambù.

