Turkish Airlines aumenta l’impegno sul fronte green: primo volo con il carburante Saf

Turkish Airlines rinnova l’impegno sulla sostenibilità ambientale introducendo l’utilizzo di carburante Saf. Il carburante per l’aviazione ottenuto da fonti sostenibili è stato usato per la prima volta sul volo TK1823 che è partito dall’aeroporto di Istanbul per l’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle lo scorso 2 febbraio 2022. Mentre il carburante sostenibile sarà utilizzato per un giorno alla settimana sulla rotta scelta, i piani futuri puntano a impiegarlo su diverse rotte su ampia scala.

Il carburante sostenibile per l’aviazione scelto dalla compagnia aerea turca ha l’87% in meno di gas serra rispetto ai combustibili fossili.

Dal 2008 in poi, Turkish Airlines ha dato vita a oltre 100 progetti di ottimizzazione operativa per ridurre la sua impronta di carbonio, implementandoli con successo nel corso degli anni. Con questi progetti che riguardano ogni fase del viaggio incluse le operazioni di terra, sono state risparmiate 15 mila 363 tonnellate di carburante mentre è stata evitata l’emissione di 48 mila 394 tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera durante il terzo trimestre del 2021.