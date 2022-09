Turkish Airlines: 4 rappresentanti della compagnia entrano nei Consigli consultivi Iata

Quattro rappresentanti di Turkish Airlines sono stati nominati nei Consigli consultivi della Iata per il prossimo triennio. Kerem Kızıltunç, chief corporate development and It officer, Turhan Özen, chief cargo officer, Berkant Kolcu, svp legal and compliance e Özlem Salihoğlu, svp international relations and alliances, entrano quindi nei Consigli Consultivi della Iata, rispettivamente Digital Transformation Advisory Council, Cargo Advisory Council, Legal Advisory Council e Industry Affairs Advisory Council. Kızıltunç è stato inoltre eletto vicepresidente del Consiglio consultivo per la trasformazione digitale per il periodo 2022-2024 e sarà assegnato alla presidenza del Consiglio consultivo per la trasformazione digitale per il periodo 2024-2026.

“Dopo l’ingresso nel Consiglio dei Governatori Iata, la presenza di Turkish Airlines sulla scena mondiale si rafforza con questi 4 incarichi significativi – ha dichiarato Ahmet Bolat, presidente del cda di Turkish Airlines, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio dei Governatori della Iata (nella foto) -. Credo che i nostri colleghi rappresenteranno Turkish Airlines in base alle loro competenze e alla loro dedizione per migliorare l’industria per tutti noi”.