Trasporto aereo: lo sciopero del 25 giugno coinvolge anche easyJet e Volotea

Non saranno soltanto piloti e assistenti di volo Ryanair a scioperare venerdì, 25 giugno. La mobilitazione includerà infatti anche il personale di easyJet e Volotea.

Come spiega Uiltrasporti, ripresa dall’Ansa, per easyJet “continua l’azione di lotta per protestare contro la compressione dei diritti dei lavoratori culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa e il totale degrado delle relazioni industriali, a danno di passeggeri e equipaggi, in una stagione già molto complicata per il Trasporto Aereo che cerca di riprendersi”.

Sul fronte Volotea, “la protesta continua contro l’atteggiamento aziendale che lede i diritti dei lavoratori per il mancato adeguamento delle retribuzioni minime e per le numerose azioni unilaterali con un ulteriore abbassamento dei salari giustificato da accordi individuali e pseudo-volontari”, afferma il sindacato.

Tornando a Ryanair, come informano le organizzazioni sindacali, ad astenersi dal lavoro saranno anche piloti e assistenti di volo basati in Spagna (24, 25, 26, 30 giugno, 1 e 2 luglio), Portogallo (24, 25 e 26 giugno), Francia (25 e 26 giugno) e Belgio (24, 25 e 26 giugno).

Il 25 giugno, dalle 10, si terranno tre presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Roma Ciampino.