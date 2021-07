Trainline: partnership con Ouigo España nel segno dei viaggi sostenibili

Trainline ha siglato una partnership con Ouigo España, l’operatore ferroviario che offre viaggi low cost in treni ad alta velocità tra Madrid e Barcellona, con fermate a Saragozza e Tarragona. L’intesa punta a incoraggiare viaggi più sostenibili in Spagna tramite un’esperienza di prenotazione online semplice e senza soluzione di continuità sull’app e sul sito web di Trainline.

Grazie a questa collaborazione i clienti di Trainline, in oltre 175 paesi, hanno ora accesso a 10 nuove partenze giornaliere che collegano Madrid e Barcellona in sole 2 ore e 30 minuti, con fermate a Saragozza e Tarragona, a partire da 9 euro. Con 7 euro in più, Trainline offre anche l’opzione di biglietto Flex di Ouigo España, che consente ai passeggeri di apportare modifiche illimitate alle date del viaggio fino a 30 minuti prima della partenza del treno prenotato. I viaggi sono prenotabili utilizzando 10 diverse valute e metodi di pagamento e 14 lingue.

“La partnership è un altro passo importante nel nostro obiettivo di incoraggiare viaggi più ecologici – dichiara Jody Ford, ceo di Trainline -. Unendo le rotte, le tariffe e i tempi di percorrenza di oltre 270 operatori ferroviari e di pullman in un’unica, semplice, esperienza – inclusa una gamma più ampia di opzioni ferroviarie in Spagna – stiamo rendendo più facile scegliere modalità di viaggio più ecologiche”.

“Scegliamo i nostri partner con molta attenzione poiché lavoriamo sempre per offrire il miglior servizio di qualità ai nostri clienti – aggiunge Hélène Valenzuela, general manager Ouigo España -. Ecco perché siamo molto felici di lavorare con Trainline in questo nuovo viaggio per OUIGO in Spagna e sono sicura che, insieme, offriremo una soluzione più ecologica per i viaggiatori, sia per i cittadini spagnoli sia per chi visita il Paese”.