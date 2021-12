Traffico aereo, Aci Europe: “Il percorso di recupero resta fragile”

Aci Europe segnala un miglioramento del traffico passeggeri durante il mese di ottobre, anche se con ritmi irregolari. L’associazione degli aeroporti europei sottolinea come i passeggeri transitati nella rete aeroportuale a ottobre siano il 36,7% in meno rispetto ai livelli pre pandemia del 2019, contro un -42,9% registrato a settembre. Le minori perdite di traffico passeggeri sono arrivate soprattutto dagli aeroporti dell’area Ue+1 (-41,2% a ottobre, rispetto a -48,1% a settembre). Gli aeroporti dell’area extra Ue+, pur registrano buone performance in ottobre (-17,4%), non hanno visto migliorare il traffico passeggeri nella stessa misura rispetto a settembre (-20,8%).

I miglioramenti sono stati guidati nettamente dal traffico passeggeri internazionale (prevalentemente intra europeo) (-42,4% a ottobre, da -50,2% a settembre). Per contro, il traffico passeggeri nazionale è leggermente diminuito nel mese (-18,1%) rispetto a quello precedente (-17,9%).

“I significativi progressi compiuti sulle vaccinazioni si sono tradotti in un miglioramento delle prestazioni per molti aeroporti nel mese di ottobre – ha sottolineato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Questa è una buona notizia e la riapertura del mercato transatlantico a novembre non ha fatto altro che aumentare lo slancio. Ma allo stesso tempo, questa non è stata una tendenza uniforme. Questo autunno ha mostrato che i modelli della nostra ripresa del traffico variano notevolmente da paese a paese e anche tra i singoli aeroporti. Soprattutto, l’emergere della variante Omicron nelle ultime settimane ha dimostrato che nulla può essere dato per scontato e che il nostro percorso di recupero rimane fragile. Il ripristino dei divieti di viaggio non è sostenuto dall’OMS. Abbiamo urgente bisogno di riconsiderare tali misure e di essere sicuri di imparare finalmente a convivere con il virus”.