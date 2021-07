Total Fly compie dieci anni e lancia un programma di affiliazione

Total Fly, al giro di boa dei primi dieci anni di attività, celebra l’anniversario con il lancio di servizi aggiuntivi, un look rinnovato nel logo e nella grafica e, soprattutto, con un sito – totalfly.aero – ancora più intuitivo e fruibile da pc, tablet e smartphone.

“Total Fly continuerà a crescere e ad evolvere l’offerta di servizi allo stesso ritmo con cui mutano le necessità dei suoi clienti e quando possibile, anche ad anticipare e superare le loro aspettative – sottolinea Davide Strinna (nella foto), ceo e fondatore della società specializzata nel brokeraggio di aeromobili -. Si sa, i compleanni a cifra tonda meritano festeggiamenti particolari e desidero riservare ai clienti Total Fly una serie di servizi e novità che considero estremamente interessanti”.

Il sito, già disponibile in italiano ed inglese, diventa fruibile anche per i nativi russi, sempre più numerosi nel panorama di riferimento. Inoltre, agli gli amanti dello sport, Total Fly dedica una sezione del sito in cui è possibile consultare un calendario di appuntamenti imperdibili selezionati da uno staff dedicato.

Tra tutte, la novità più importante è l’introduzione di un programma di affiliazione, accessibile a tutti coloro che, occasionalmente o per motivi di lavoro, si occupano della prenotazione di voli diversi da quelli di linea: agenzie di viaggio, concierge, receptionists, assistenti di direzione, etc. Il programma permette l’accumulo di “Fly Coins”, la moneta che è possibile utilizzare sul sito di Total Fly per riscattare premi e Gift Cards dallo Shop Online. L’accumulo di “Fly Coins” si realizza tramite l’ordine di voli o la segnalazione di clienti che prenotano voli con Total Fly.