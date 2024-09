Tap Air Portugal vara la Post Summer Campaign per volare fino alla primavera Tap Air Portugal alza il sipario sulla Post Summer Campaign, la campagna multi-destinazione per volare in Portogallo, Africa, Brasile, Stati Uniti, Canada, Messico e Venezuela. L’iniziativa è attiva dal 3 settembre per viaggiare tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025 (ad esclusione del periodo dal 15 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025). In vendita fino al 17 settembre, la promozione si applica a tutte le destinazioni operate da Tap: ad esempio, Portogallo da €109, Madeira da €149, Azzorre dal €179, Stati Uniti da €369, Brasile da €519… e ancora, Africa da €369, Canada da €389 e Messico da €549*. Le tariffe si intendono per voli di andata e ritorno, tasse incluse. La compagnia aerea lusitana opera collegamenti diretti per Lisbona da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli e comodi collegamenti da Lisbona per Nord America, America Latina e Africa. Grazie al programma Portugal Stopover i passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto possono beneficiare – all’andata e al ritorno – di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa. Condividi

