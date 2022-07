Tal Aviation amplia la collaborazione con Qantas a Spagna e Portogallo

Tal Aviation amplia la collaborazione esistente con Qantas anche alla Penisola Iberica. Nell’ambito dell’accordo il team spagnolo di Tal Aviation, guidato da Juan Oviedo Delgado, country manager di Tal Aviation Spagna e Portogallo, fornirà servizi di vendita, marketing e servizi aggiuntivi per supportare sia il mercato spagnolo che quello portoghese.

“Qantas ha annunciato diversi sviluppi strategici che miglioreranno l’esperienza del cliente, anche a livello di vendita – ha dichiarato Nissim Sagis, chief commercial officer di Tal Aviation -. La crescita della piattaforma di distribuzione di Qantas in altri mercati, ad esempio, consentirà agli agenti di offrire un servizio clienti più personalizzato, che non vediamo l’ora di vedere implementato in più mercati in futuro”.

Qantas ha effettuato numerosi aggiornamenti del network negli ultimi mesi; aggiungendo servizi nei mercati esistenti e riprendendo i voli per Londra e le sue città della Nuova Zelanda. I servizi per Santiago, San Francisco, Osaka, Tokyo e Bali dovrebbero riprendere presto.