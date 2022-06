Swiss studia il taglio di alcuni voli per la carenza di personale

Swiss prevede per i prossimi mesi di ridurre il numero di voli, soprattutto in Europa, a causa della carenza di personale. La compagnia aerea ha dichiarato che sarà colpito circa il 2% dei voli di linea verso destinazioni nella vicina Germania e Polonia, nonché verso la Gran Bretagna e Los Angeles. Durante i mesi estivi i voli per Vienna saranno operati da Austrian Airlines, vettore partner all’interno del gruppo Lufthansa.

L’agenzia di stampa Keystone-SDA ha citato una portavoce della compagnia, secondo la quale i motivi sono “colli di bottiglia nei centri di controllo aereo, nei servizi a terra e negli aeroporti in Europa e presso la stessa Swiss”.

È la seconda volta in due mesi che Swiss è stata costretta ad annunciare cancellazioni di voli a causa della carenza di personale: sarebbero circa 10.000 i passeggeri direttamente interessati dalle cancellazioni, mentre a circa altri 20.000 saranno offerte opzioni alternative.

Sotto accusa la direzione della compagnia di aver calcolato male la situazione, dopo che l’anno scorso aveva inizialmente annunciato 780 licenziamenti, ma in seguito aveva dovuto rivedere la cifra a 550.