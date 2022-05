SunExpress: dalla Milano-Izmir ai futuri piani di sviluppo. Trade strategico per la distribuzione

SunExpress scommette sul trade: la compagnia aerea turca – nata dalla joint venture fra Lufthansa e Turkish Airlines – ha incontrato numerose agenzie di viaggio per presentare la nuova rotta da Izmir a Milano Malpensa, operata da inizio maggio con un Boeing 737-800Ng due volte alla settimana. “Puntiamo molto sui tour operator sia sulle grandi realtà, sia sulle piccole adv che organizzano loro pacchetti” afferma Laura Roma, responsabile commerciale Italia, sottolineando come siano già state siglate “partnership con gli operatori e quanto, soprattutto nell’ultimo periodo, il feedback sia estremamente positivo: la Turchia viene percepita quale destinazione sicura, facile e anche economica. Credo che, dopo aver posticipato il lancio a causa della pandemia, questo sia proprio il momento giusto per decollare dall’Italia”.

Italia che “è uno dei nostri mercati prioritari – dichiara Volker Richter, area manager foreign markets del vettore – e un prossimo aumento della capacità è nei piani, considerata anche la richiesta crescente per la destinazione Turchia. In aprile il nostro network europeo ha registrato un revenue flow al di sotto del 2% rispetto ai risultati record del 2019 e abbiamo aspettative molto elevate per i prossimi mesi”. Milano è un punto di partenza e non è escluso che “maggiore capacità o nuovi collegamenti” si concretizzino “già nel 2023” aggiunge Laura Roma.

Sempre agli agenti di viaggio è riservata la sezione b2b del sito SunExpress “che prevede un programma di incentivazione dedicato, oltre alla possibilità di effettuare prenotazioni di gruppo (minimo dieci passeggeri), basate sulla tariffe SunEco e con opzione di 5 giorni”. Per incentivare poi il traffico nella stagione di spalla, la compagnia ha messo a punto un’offerta dedicata ai gruppi di sportivi valida da settembre a marzo 2023, e una mirata per i golfisti, sempre nello stesso periodo.