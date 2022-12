Star Alliance: la lounge di Fiumicino accessibile a pagamento ai passeggeri di ogni classe Star Alliance apre le porte della lounge di Roma Fiumicino anche agli altri passeggeri dei vettori dell’alleanza, indipendentemente dallo status di socio o dalla classe di cabina, a fronte di un costo nominale. Questa è la quarta delle sei lounge a marchio Star Alliance a offrire l’accesso a pagamento, dopo quelle di Rio De Janeiro, di Buenos Aires e di Los Angeles. La lounge di Roma si trova nella zona Intra-Schengen del Terminal 3 di Fiumicino. Accoglie i passeggeri di tutti i voli operati dai membri di Star Alliance dall’aeroporto di Fiumicino ed è particolarmente comoda per i clienti che viaggiano all’interno della Zona Schengen europea. La lounge, dal design raffinato, offre una vista sulla pista di decollo e di atterraggio e presenta arredi di design italiano e opere d’arte che evocano la cultura e l’atmosfera dei luoghi simbolo di Roma e della città. Completano l’esperienza le specialità culinarie italiane e un bar aperto 24 ore su 24 che serve caffè italiano aromatico e altre bevande. La lounge offre accesso a internet wifi ad alta velocità ed è ben attrezzata per soddisfare sia i viaggiatori d’affari che quelli di piacere. Può ospitare fino a 130 persone.

