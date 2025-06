Spagna: Ryanair deve pagare gli aumenti anche a chi non sottoscrive il CCOO La Corte Suprema spagnola ha dichiarato invalida la clausola che obbligava il personale di cabina della Ryanair ad aderire al CCOO (Working Council of Workers) per poter beneficiare degli aumenti salariali previsti dall’accordo extra-statutario. Di conseguenza, tutti i lavoratori della compagnia aerea low cost irlandese potranno aderire a questo accordo senza essere obbligati ad aderire al sindacato sopra menzionato. La compagnia aveva informato il suo personale di cabina in Spagna che, a partire dal 1° giugno, avrebbe attuato riduzioni salariali e modifiche agli orari di lavoro se non fossero affiliati al CCOO. Inoltre, avrebbero dovuto restituire una somma compresa tra 1.000 e 4.000 euro per gli aumenti salariali percepiti da ottobre 2024. Il sindacato sottolinea che “la sentenza riconosce che questi tipi di accordi di esclusione violano la libertà di associazione e il diritto alla parità di trattamento sul posto di lavoro. L’iscrizione al sindacato non può essere utilizzata come merce di scambio per accedere a condizioni di lavoro di base”. Condividi

