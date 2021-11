Sncf Voyages Italia compie 10 anni: innovazione, sostenibilità e una lounge a Milano Garibaldi

Sncf Voyages Italia ha celebrato ieri a Milano i primi dieci anni dei collegamenti Francia-Italia, che oggi prevedono 6 treni giornalieri tra Parigi, Torino e Milano, con miglior tempo di percorrenza di 05:30h per Torino e 07:10h per Milano. «Un viaggio veloce, confortevole e sicuro, oltre che estremamente sostenibile dal punto di vista ambientale e con prezzi accessibili – ha sottolineato Jean-Baptiste Guenot, direttore Europa e sviluppo internazionale di Sncf e presidente di Sncf Voyages Italia -. Sono stati 10 anni segnati dalla costante innovazione a bordo e, oggi, dall’inaugurazione della nuova lounge nella stazione di Milano Garibaldi. Sono orgoglioso della strada percorsa finora e dell’evoluzione dell’offerta. Sncf Voyages Italia rappresenta il legame europeo tra Francia e Italia: siamo stati la prima azienda a lanciare i treni Alta Velocità utilizzati anche da turisti extra europei».

Positivo l’outlook sui mesi a venire, dopo il difficile periodo della pandemia: «Abbiamo tutti vissuto questa crisi, ma dall’estate i clienti sono tornati, ci danno fiducia e sono rimasto sorpreso dal numero di passeggeri totalizzati a fine estate, che ha superato quelli del 2019. Oggi il 100% dei nostri treni è operativo: c’è voglia di viaggiare e questa modalità di trasporto è sempre più attrattiva». Quanto al mercato Italia, «sono convinto che si svilupperà ulteriormente vista la grande voglia di mobilità tra i due paesi e per la reciproca offerta di entrambi».

In questo decennio, ha ricordato Jeans-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia, «la società ha fatto circolare 19.500 treni e trasportato oltre 6 milioni di passeggeri percorrendo ben 17 milioni di km (l’equivalente di 429 volte il giro della terra) e trasportando un numero di passeggeri pari a quelli che avrebbero viaggiato in 2 milioni di automobili (3 passeggeri per auto), 94.000 autobus o 43.000 aerei. Dunque, elemento per noi fondamentale, sono stati risparmiati 1,4 milioni di tonnellate di Co2, che sarebbero altrimenti state emesse nell’atmosfera».

La nuova lounge, ha concluso Ancora «è un passo importante che ci consente di essere vicino ai nostri clienti, vicinanza che si ritrova anche a bordo dei treni, con una squadra dedicata per ascoltare i passeggeri: dall’inizio al termine del viaggio i clienti avranno sempre un riferimento a cui rivolgersi».

Infine, per festeggiare l’anniversario, Sncf Voyages Italia ha lanciato una promozione per i biglietti Francia-Italia con tariffe a partire da 10 euro in seconda classe: l’acquisto deve essere effettuato da oggi, 16 novembre e fino al 18 novembre, per viaggiare dal 1° dicembre 2021 al 16 maggio 2022.