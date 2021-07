Sncf conferma lo sciopero programmato per il prossimo 24 luglio

Sncf precisa i termini dello sciopero programmato per il prossimo 24 luglio: “Le organizzazioni sindacali presenti in azienda hanno proclamato uno sciopero di 8 ore, con inizio dalle ore 09:01 e termine alle ore 16:59. Al riguardo, la scrivente azienda, ai sensi dell’art. 2, co. 6, della L. 146/1990, informa l’utenza che saranno attivate le seguenti misure rispetto ai modi, ai tempi di erogazione del servizio e alle misure per la riattivazione dello stesso:

fuori dalla fascia oraria dello sciopero sono garantiti: 9240-9249

all’interno della fascia oraria dello sciopero dovrebbero essere garantiti: 9241-9248

il seguente treno non è garantito e dunque potrebbe essere soppresso: 9245

L’azienda ha predisposto i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori sul sito: https://it.oui.sncf/it/tgv-inoui Il servizio dovrebbe essere regolarmente ripristinato a partire dal 25 luglio 2021.