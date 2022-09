SkyTeam chiude l’11a edizione di Land on the sand: sul podio Aci Blueteam

SkyTeam saluta l’11ª edizione di Land on the Sand, l’ormai tradizionale torneo di beach volley dedicato dedicato agli agenti di viaggio italiani. Un weekend, quello appena concluso, avvolto da un’autentica atmosfera di festa quello che si è concluso a Igea Marina, all’insegna della condivisione dei valori dello sport, del fair play e dello stare insieme.

La simpatica competizione ha visto primeggiare Aci Blueteam, che ha sconfitto in finale BCD Travel, sul podio anche Uvet GBT; le premiazioni però, come sempre, hanno avuto come protagonista tutte le 17 squadre iscritte al torneo perché, per SkyTeam, tutti sono vincitori. Ecco i nomi degli altri protagonisti: Alpitour, Cisalpina, Easymarket, Gattinoni, Lastminute.com, LOL, Top Travel Team, Tour 2000, TRIP.com, Uvet Viaggi e Turismo, Viaggiovani e Volagratis.

“Un ringraziamento – sottolinea una nota dell’alleanz – a Kappa Servizi per l’organizzazione tecnica, che ci supporta da oltre un decennio. Ringraziamo, infine, tutte le agenzie di viaggio per il loro emozionante coinvolgimento durante la manifestazione e per la fiducia che rinnovano in SkyTeam scegliendoci giorno dopo giorno”.