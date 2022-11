Sky express supera di netto i livelli di traffico del 2019 Sky express vola alto: il vettore greco, secondo i dati Eurocontrol, è la compagnia europea con il più alto incremento di operazioni di volo nel 2022. Sky express ha registrato quest’anno un aumento del 162% del traffico rispetto al 2019, che la pone al primo posto tra tutte le compagnie aeree europee.

Allo stesso tempo, secondo il “Friday network fact” pubblicato il 18/11/2022, Sky express, con 119 voli giornalieri, si colloca al 38° posto nella classifica dei vettori più trafficati in tutto il network europeo. Questo sviluppo conferma il forte potenziale di crescita del vettore, ora riconosciuto a livello internazionale dalle principali organizzazioni del settore dell’aviazione. “Una dinamica basata su una buona preparazione, sull’analisi delle tendenze del mercato, su continui investimenti in sicurezza, innovazione, risorse umane – sottolinea una nota del vettore -. È indicativo il fatto che, nonostante l’impressionante aumento delle operazioni di volo, Sky express non abbia cancellato un solo volo per tutto il periodo estivo, mentre grazie a Skyserv, la società di assistenza a terra del Gruppo Iogr a cui la compagnia appartiene, ha registrato il numero relativamente basso di problemi, in un periodo molto difficile per tutti gli aeroporti europei”.

