Singapore Airlines torna a volare su Roma Fiumicino, dal 17 luglio, via Copenaghen

Singapore Airlines riprenderà a collegare Roma Fiumicino con Singapore, dal prossimo 17 luglio. I voli saranno operati tre volte a settimana via Copenaghen, con partenza da Roma Fiumicino per Singapore il lunedì, il mercoledì e il sabato alle 08:35 del mattino.

La compagnia aveva sospeso i voli da Roma Fiumicino nel marzo 2020 a causa del Covid-19 “e la ripresa dei voli da Roma è indice di un miglioramento delle prospettive per i viaggi intercontinentali, nonché un’indicazione dell’impegno della compagnia aerea nei confronti del mercato italiano”. I voli Singapore Airlines da Milano Malpensa sono ripresi ad agosto 2020.

“Siamo lieti di riprendere i nostri voli da Roma proprio in occasione delle celebrazioni dei nostri 50 anni in Italia – afferma Dale Woodhouse, general manager Italia di Singapore Airlines -. Inoltre, per la prima volta i viaggiatori italiani potranno provare la comodità di viaggiare con l’aeromobile wide-body A350 di Singapore Airlines da Roma a Copenaghen, per esplorare le meraviglie della Danimarca e dei Paesi nordici. La ripresa dei voli riafferma il nostro impegno per l’Italia e ci auguriamo che la domanda di viaggi migliori costantemente, soprattutto con il procedere delle vaccinazioni a livello mondiale”.