Sindacati UK: ottenuti gli aumenti salariali richiesti a Gatwick Unite , uno dei più grandi sindacati del Regno Unito, ha affermato che quasi 5.000 dei suoi membri all’aeroporto di Gatwick hanno ottenuto aumenti salariali. I lavoratori sono impiegati da almeno 11 società separate, ma lavorano tutti a Londra Gatwick, il secondo aeroporto più grande di Londra. Tra questi c’erano circa 400 lavoratori della Wilson James che si occupavano dell’assistenza passeggeri, che avrebbero dovuto scioperare ma hanno votato a favore di un’offerta salariale del 10,5%. Un portavoce di Londra Gatwick ha dichiarato: “Siamo lieti che l’azione di sciopero proposta da Wilson James e ICTS sia stata annullata e che i nostri passeggeri riceveranno il servizio che si aspettano. » L’aumento salariale medio per tutti i lavoratori è stato dell’8,3%. Gli aumenti salariali hanno interessato un’ampia gamma di fornitori di servizi, tra cui la gestione dei bagagli , l’assistenza ai passeggeri e quelli direttamente impiegati dalla compagnia dell’aeroporto di Gatwick. L’aumento maggiore è stato ottenuto dagli addetti al controllo bagagli dell’ICTS, che avevano votato per lo sciopero e ora hanno accettato un aumento dell’11%. Condividi

