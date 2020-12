Il Senato Usa denuncia Boeing e FAA per i test del 737 Max Il rapporto investigativo del Senato degli Stati Uniti afferma che Boeing ha cercato di portare avanti un “risultato predeterminato”, in merito al Boeing 737 Max, insieme alla FAA allenando i piloti prima di testare il loro tempo di reazione a un problema simile a quello che ha causato incidenti .

“Sembra, in questo caso, che la FAA e la Boeing stessero tentando di coprire informazioni importanti che potrebbero aver contribuito alle tragedie del 737 Max”, afferma il rapporto di 101 pagine. “I nostri risultati sono preoccupanti. Il rapporto descrive in dettaglio una serie di esempi significativi di mancanze nella supervisione della sicurezza aerea”, ha detto il senatore Roger Wicker, che presiede il Comitato del Commercio del Senato. La FAA ha ora cambiato il modo in cui esamina la reazione del pilota ai problemi nella cabina di pilotaggio durante il volo, determinando che ci vuole più tempo per agire di quanto si pensasse in precedenza. Il Senato ha agito e ha preso provvedimenti a seguito di un resoconto da parte di un informatore di varie pratiche discutibili riguardanti la copertura di questioni di manutenzione e sicurezza. Il rapporto ha anche fortemente criticato la FAA di “continuare a contrattaccare contro gli informatori invece di accogliere con favore le loro rivelazioni nell’interesse della sicurezza”.

La FAA ha risposto definendo alcune questioni sollevate “accuse infondate”.

