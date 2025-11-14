Sciopero del personale easyJet e Volotea: oggi voli a rischio Viaggi a rischio oggi per chi vola con easyJet e Volotea: i dipendenti della compagnia spagnola, iscritti al sindacato Uilt-Uil, si fermano infatti dalle 00:00 alle 23:59 di oggi, 14 novembre. Piloti e assistenti di volo chiedono il riconoscimento della rappresentanza sindacale in azienda e un contratto più equo. “Questa mobilitazione è necessaria per affermare i diritti e la dignità dei lavoratori Volotea, le cui richieste restano inascoltate”, ha dichiarato il sindacato in una nota. Ha inoltre avvertito che domani saranno organizzati presidi negli aeroporti principali del Paese. Gli assistenti di volo easyJet, rappresentati dal sindacato Usb Lavoro Privato, incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 13 alle 17, per protestare contro le condizioni di lavoro e la mancanza di tutele. I due vettori prevedono ritardi e cancellazioni, per cui i passeggeri sono invitati a verificare l’operatività del proprio volo con le due compagnie aeree o attraverso il sito Enac: l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha stabilito fasce orarie garantite durante gli scioperi: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21; tuttavia, anche in queste ore i servizi potrebbero registrare ritardi per l’effetto domino dei voli colpiti fuori dalle fasce garantite. Condividi

