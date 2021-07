Sas ripristina dall’autunno l’intero network verso gli Stati Uniti

Sas tornerà ad operare su tutte le sue destinazioni americane con il ripristino delle rotte dirette per Boston a settembre e i voli per Miami a ottobre. Inoltre, il primo Airbus A321LR della compagnia decollerà da Copenaghen proprio sulla rotta verso Boston. Contemporaneamente Sas aumenterà il numero dei voli operati da Copenhagen per Los Angeles, San Francisco e Washington DC, sempre a partire da settembre.

Dal 1° ottobre prossimo quindi il vettore scandinavo riprenderà i collegamenti per Miami da Copenaghen e Stoccolma; verso la fine di ottobre, Miami sarà servita quotidianamente con, rispettivamente, tre voli settimanali da Copenaghen e Stoccolma e una volta alla settimana da Oslo.

Sas è attualmente presente sul mercato di Chicago con voli passeggeri giornalieri e con voli supplementari solo per il trasporto merci da Copenaghen e riprenderà la rotta Stoccolma-Chicago nel corso dell’autunno.

Per semplificare il viaggio ai propri passeggeri in relazione alle diverse normative tuttora in vigore in diversi Paesi, Sas ha sviluppato la nuova piattaforma digitale, Sas Travel Ready Center.