Sas adotta la soluzione digitale Skywise di Airbus: migliori efficienza e prodottività

Scandinavian Airlines ha siglato un’intesa di cinque anni con Airbus, diventando l’ultimo vettore europeo ad adottare la soluzione digitale Skywise Health Monitoring di Airbus. Sas applicherà la soluzione Shm su tutta la sua flotta di 78 aeromobili della Famiglia A320, A330 e A350.

“Siamo fermamente convinti che con Skywise e la continua spinta di SAS verso soluzioni innovative li vedremo proiettati verso nuovi livelli di produttività ed efficienza. Voglio ringraziare calorosamente Sas per la sua fiducia” ha detto Charbel Youzkatli, responsabile di Airbus Commercial Services Europe.

Skywise Health Monitoring supporterà i dipartimenti di manutenzione e ingegneria della Scandinavian Airlines per identificare, dare priorità, analizzare e gestire gli eventi in servizio. Ciò consente un processo decisionale più rapido e l’invio puntuale dell’aeromobile, minimizzando al contempo i rischi di “aeromobile a terra”, aiutando il vettore a risparmiare tempo e a ridurre il costo della manutenzione non programmata dell’aeromobile.

Adottando Skywise, Sas integrerà i propri dati operativi, di manutenzione e degli aeromobili nel cloud Skywise, in modo che il vettore possa memorizzare, accedere, gestire e analizzare dati Airbus selezionati, insieme ai propri dati e ai benchmark globali senza la necessità di ulteriori investimenti in infrastrutture. Questo valore risultante fornirà nuove intuizioni a livello di aeromobili, flotta e società, consentendo al contempo al vettore di migliorare le proprie operazioni attraverso l’accesso all’esperienza degli Oem e al contesto globale della flotta.