Sardegna: sarà Ita ad aggiudicarsi i voli in continuità, Volotea esclusa dalla gara

Sarà Ita l’assegnataria dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna: Volotea, l’unica altra compagnia aerea in gara, è stata infatti esclusa per aver presentato una “documentazione carente”. Lo segnala l’assessorato dei trasporti della regione Sardegna, che ha valutato la domanda della compagnia spagnola, che mercoledì aveva presentato l’offerta più vantaggiosa: una carenza definita “insanabile”.

Resta, dunque, in corsa solo Ita. La Regione Sardegna fa sapere che ora si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall’altro concorrente, cioè la nuova compagnia che sostituisce Alitalia. Alla gara per l’assegnazione delle tre rotte da Alghero, Cagliari e Olbia su Milano e Roma, andata e ritorno, si erano presentate solo due delle 11 compagnie invitate dalla Regione. Volotea ha dichiarato ribassi d’asta sempre più vantaggiosi rispetto alla concorrenza. Ma la miglior offerta economica non è bastata agli spagnoli per aggiudicarsi la gara da 37 milioni. Il tutto per un vizio burocratico: nelle buste inviate all’assessorato ai trasporti, non ha allegato il documento d’identità del rappresentante legale della società.