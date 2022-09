Sardegna: Ita e Volotea lasceranno con due mesi d’anticipo i voli in continuità

Ita Airways e Volotea si apprestano a lasciare, con due mesi di anticipo (fine febbraio-inizio marzo) i collegamenti operati senza compensazioni sulla Sardegna. Voli che si erano impegnate a coprire per 12 mesi, dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023.

Come riferito dall’Ansa, i due vettori hanno trasmesso alla Regione due lettere distinte dove hanno anticipato di voler rinunciare alla gara non compensata adducendo tra le motivazioni il caro carburanti. Per legge, tuttavia, sono tenute a volare per altri sei mesi e questo significa che la fine del regime senza compensazioni si concretizzerà a marzo, due mesi prima della scadenza naturale.

In arrivo ci sarebbe il nuovo bando con le compensazioni e il nuovo regime, verosimilmente, entrerà in vigore non appena si chiuderà quello attuale – senza compensazioni -, in anticipo di due mesi. In termini di frequenze il bando compensato sarà identico a quello attuale.