Ryanair, nonostante gli scioperi, ha trasportato 27 milioni di passeggeri a luglio Nonostante il clamore suscitato dagli scioperi dei controllori di volo francesi di inizio luglio, Ryanair ha avuto un luglio storico, trasportando 20,7 milioni di passeggeri e registrando il suo miglior traffico mensile di sempre, in aumento del 3% rispetto a luglio 2024. Il periodo estivo è stato tuttavia caratterizzato da uno sciopero molto diffuso dei controllori di volo il 3 e 4 luglio, che ha causato gravi disagi al traffico aereo in Francia e all’estero. Secondo i dati di Eurocontrol, in questi due giorni si sono registrati quasi 1,5 milioni di minuti di ritardo e oltre 1.400 voli cancellati, con un impatto su circa 1 milione di passeggeri in Europa, per un costo stimato di 120 milioni di euro , di cui 47 milioni di euro per i ritardi e 73 milioni di euro per le cancellazioni dei voli. Per Ryanair, ciò ha comportato la cancellazione di circa 680 voli nel solo mese di luglio, conseguenza diretta della mobilitazione del personale ATC francese. Tuttavia, queste interruzioni non sono state sufficienti a frenare la crescita di Ryanair, che ha mantenuto un tasso di occupazione dei posti eccezionale del 96% su oltre 113.000 voli operati a luglio. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nonostante il clamore suscitato dagli scioperi dei controllori di volo francesi di inizio luglio, Ryanair ha avuto un luglio storico, trasportando 20,7 milioni di passeggeri e registrando il suo miglior traffico mensile di sempre, in aumento del 3% rispetto a luglio 2024. Il periodo estivo è stato tuttavia caratterizzato da uno sciopero molto diffuso dei controllori di volo il 3 e 4 luglio, che ha causato gravi disagi al traffico aereo in Francia e all'estero. Secondo i dati di Eurocontrol, in questi due giorni si sono registrati quasi 1,5 milioni di minuti di ritardo e oltre 1.400 voli cancellati, con un impatto su circa 1 milione di passeggeri in Europa, per un costo stimato di 120 milioni di euro , di cui 47 milioni di euro per i ritardi e 73 milioni di euro per le cancellazioni dei voli. Per Ryanair, ciò ha comportato la cancellazione di circa 680 voli nel solo mese di luglio, conseguenza diretta della mobilitazione del personale ATC francese. Tuttavia, queste interruzioni non sono state sufficienti a frenare la crescita di Ryanair, che ha mantenuto un tasso di occupazione dei posti eccezionale del 96% su oltre 113.000 voli operati a luglio. [post_title] => Ryanair, nonostante gli scioperi, ha trasportato 27 milioni di passeggeri a luglio [post_date] => 2025-08-07T13:40:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754574023000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495758 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_383114" align="alignleft" width="300"] Bagaglio a mano[/caption] La Commissione trasporti del Parlamento europeo ha approvato due valigie gratuite, con un testo alquanto ambiguo sulle dimensioni. I dettagli dovevano essere inclusi nel regolamento che l'intero Parlamento doveva approvare. Però le cose cambiano, più passa il tempo e più quella decisione semrba ridimensionata. Infatti le discussioni tra i deputati suggeriscono che intendono consentire il trasporto gratuito solo della valigia più piccola, con una formula in cui la somma dei tre lati misura un metro. La valigia attualmente consentita da Ryanair misura 40 x 30 x 20 centimetri, ovvero 90 centimetri. Questo è più o meno quanto l'Europa vuole ora consentire, gratuitamente. Oltre tale misura, si dovrà pagare. La seconda valigia gratuita è già stata dimenticata. [post_title] => Europa, tramonta l'idea di due valigie gratuite sull'aereo. Sarà una sola [post_date] => 2025-08-07T13:35:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754573711000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495733 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => l 5 agosto 2025, il quinto Boeing 777-9 ha finalmente completato il suo primo volo di prova da Paine Field a Everett, Washington. Questo decollo segna un traguardo importante dopo quasi cinque anni di attesa e numerosi ritardi per l'attesissimo modello 777X , ancora in attesa di certificazione. Questa è stata la prima volta in quasi cinque anni che Boeing ha costruito, preparato e condotto il volo inaugurale di un 777-9, segnando la ripresa del programma 777X. L'aereo ha lasciato la fabbrica nel giugno 2025 , dopodiché è stato sottoposto a test del motore e di rullaggio. Michael Kellner, comandante dell'equipaggio di ingegneria dell'aereo, ha collaborato con diversi team di ingegneri per aiutare il team di produzione a preparare l'aereo per il volo. L'aereo è decollato alle 11:03 ora locale del 5 agosto ed è rimasto in volo per 2 ore e 27 minuti . Il nuovo aereo della famiglia 777X, nella sua configurazione di produzione finale , sarà ora sottoposto a una serie di test a terra e in volo . Le fasi successive riguarderanno la certificazione della sua resistenza alle interferenze elettromagnetiche e ai fulmini. Boeing ha già accumulato oltre 4.000 ore di test con la sua flotta dedicata di 777-9 e mantiene l'obiettivo di consegnare il primo modello nel 2026. [post_title] => Boeing 777X: volo inaugurale e attesa di certificazione [post_date] => 2025-08-07T10:21:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754562069000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495723" align="alignleft" width="300"] Msc Euribia[/caption] Con oltre 4,6 milioni di passeggeri trasportati nel 2024, la divisione crociere del gruppo Msc pubblica il suo sesto Rapporto di sostenibilità, tracciando un bilancio dei progressi compiuti in materia ambientale, sociale ed economica. Tra i dati più rilevanti emerge il risparmio di circa 50.000 tonnellate di CO₂, ottenuto grazie all’uso di sistemi digitali per l’ottimizzazione dei consumi. Aumentano anche le connessioni elettriche da terra durante la sosta nei porti, passate da 44 a 142 in un anno. Il documento include il Piano di transizione energetica della compagnia, validato da enti terzi, che definisce gli obiettivi intermedi verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Il piano comprende interventi sulle navi già operative (retrofit), investimenti su tecnologie emergenti e un maggiore ricorso all’elettrificazione durante le soste. Turismo e ambiente Nel 2024 sono state proposte 4.500 escursioni a terra, di cui 284 classificate come “Protectours”: attività a basso impatto ambientale, sviluppate in collaborazione con le comunità locali. Per quanto riguarda la protezione della biodiversità marina, MSC ha avviato un programma di formazione – in partnership con l’organizzazione ORCA – rivolto a 469 membri dell’equipaggio, per la prevenzione delle collisioni con le balene. L’azienda ha inoltre istituito un Comitato per la Diversità e l’Inclusione, mentre il tasso di fidelizzazione del personale di bordo è salito all’89%, a fronte dell’83% registrato nel 2023. Decarbonizzazione «Non esiste una singola soluzione tecnologica per abbattere le emissioni – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc –. La transizione energetica si costruisce con un insieme di strumenti: innovazione, collaborazione con il settore, e investimenti continui.» Attualmente tutte le nuove navi costruite dal 2017 sono predisposte per il cold ironing (alimentazione elettrica da terra), e la compagnia prevede di utilizzare questa tecnologia ovunque sia disponibile. Il Rapporto conferma una strategia di sostenibilità integrata nelle attività operative, ma anche la distanza ancora da colmare per centrare l’obiettivo di zero emissioni nette in un settore ad alta intensità energetica come quello crocieristico. [post_title] => Msc pubblica il rapporto di sostenibilità. Risparmiati 50 mila tonnellate di CO₂ [post_date] => 2025-08-07T09:39:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754559598000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Blink è la nuova piattaforma digitale, ideata e lanciata da Autolinee Toscane, per risponde a un’esigenza concreta: acquistare biglietti per piccoli gruppi e famiglie numerose, senza registrazione, in modo immediato e da ovunque ci si trovi. In questa stagione estiva sono attesi oltre 5,8 milioni di turisti che avranno bisogno di spostarsi agevolmente e senza interruzioni in tutta la Regione. La Toscana infatti è oggi leader nel panorama turistico nazionale. Nel 2023 è stata tra le prime tre regioni in Italia per numero di presenze, con Veneto e Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E per l'estate 2025 ci si attende un incremento dei flussi del +0,3%, con oltre 5,8 milioni di arrivi e circa 22,1 milioni di pernottamenti. Uno scenario dinamico dove il viaggio intermodale, con arrivi in regione che possono avvenire via treno, aereo o auto, affiancato da spostamenti sul territorio tramite servizio pubblico su gomma, rappresenta una soluzione fondamentale per le esigenze dei viaggiatori. “Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l'86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l'esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico”, spiega Caterina Piccardi, customer sales manager di at - autolinee toscane. Come funziona la piattaforma Blink La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via e-mail a terzi e attivazione tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. In questo scenario l’accessibilità e la semplicità d’uso dei servizi digitali rappresentano ormai un elemento determinante per chi ha bisogno di spostarsi – sia per piacere che per lavoro. Blink, la nuova piattaforma ideata e lanciata da Autolinee Toscane, si propone dunque come un’opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista nella mobilità alternativa e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. “Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose. Il nostro obiettivo è rendere l'accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile, valorizzando al tempo stesso la capillarità della nostra rete. Vogliamo che prendere un autobus, dalla costa all'entroterra, sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo” – aggiunge Arzachena Leporatti, Brand Manager di at - autolinee toscane. La campagna di comunicazione [caption id="attachment_495705" align="alignleft" width="240"] la campagna di comunicazione di Blink[/caption] Nata a luglio 2025, Blink è stata lanciata a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell’organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, at – autolinee toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare e multicanale su tutto il territorio regionale. La campagna, pensata come una chat whatsapp, è stata posizionata in formato billboard all’interno dei principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni. In aggiunta all’OOO, la campagna è on air anche in versione digitale su sito, app, social, landing page, app di viaggio terze, etc. [post_title] => Autolinee Toscane lancia Blink, la nuova piattaforma digitale per l'acquisto dei biglietti di viaggio [post_date] => 2025-08-06T13:19:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => autolinee-toscane [1] => trasporti-2 ) [post_tag_name] => Array ( [0] => autolinee toscane [1] => trasporti ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754486388000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways da oggi introduce su tutti gli aeromobili di nuova generazione della sua flotta la Safety Briefing Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti, realizzata in collaborazione con Enac e prodotta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con il patrocinio del ministro per le disabilità. Il progetto, presentato a novembre 2024, prende oggi forma verso un viaggio aereo sempre più inclusivo e accessibile. La Safety Briefing Card di Ita Airways, a bordo degli Airbus A321 Neo, A320 Neo, A220-100, A220-300, A350-900, A330 Neo, è realizzata in braille, con figure tattili per i passeggeri non vedenti e caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti, e fornisce informazioni fondamentali su configurazione della cabina, uso delle cinture di sicurezza, posizioni di emergenza, utilizzo di salvagente e maschera per l’ossigeno, ubicazione dei posti a sedere. " L’introduzione della Safety Briefing Card accessibile rappresenta un traguardo importante per ITA Airways nel percorso verso un trasporto aereo sempre più inclusivo" ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, "Crediamo fortemente che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti, senza eccezioni. Con questa iniziativa, vogliamo non solo rispondere a una necessità concreta, ma anche promuovere una cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza e dell’attenzione alle persone. Ringraziamo Enac, la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e il ministro per le disabilità per aver condiviso con noi questo progetto che rende il volo accessibile anche ai passeggeri ciechi e ipovedenti. La nuova Safety Briefing Card incarna i principi del Manifesto di Sostenibilità della Compagnia. Quella sostenibilità che, per Ita Airways, costituisce un pilastro della propria attività". [post_title] => Ita Airways e Enac: a bordo la Safety Briefing Card per ciechi e ipovedenti [post_date] => 2025-08-06T13:14:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754486042000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'hospitality si conferma un motore dell’occupazione in Italia, specialmente nella stagione estiva. Secondo Unioncamere, a luglio nel settore turistico erano previste quasi 136 mila assunzioni, che diventano oltre 301 mila nel trimestre luglio-settembre. A trainare il settore è il lavoro temporaneo, che rappresenta il 62% dei contratti della stagione, più del doppio rispetto al 27% della media degli altri settori. Il comparto si distingue anche per la forte attrattività verso i giovani: gli under 29 nel 2024 hanno rappresentato il 36,3% del totale degli ingressi previsti (424.420 unità), ben al di sopra della media generale del 29,5%. Dinamiche confermate anche dai dati di iziwork – l’agenzia per il lavoro digitale che sta rivoluzionando il mercato della somministrazione e del reclutamento grazie a tecnologia e intelligenza artificiale - secondo cui oltre il 72% dei contratti temporanei attivati nell’hospitality riguarda lavoratori under 35. [post_title] => Unioncamere: il lavoro temporaneo traina il settore hospitality [post_date] => 2025-08-06T11:57:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754481471000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ad agosto le imprese italiane prevedono circa 335mila opportunità di lavoro, che diventano oltre 1,4 milioni nel trimestre agosto-ottobre. Si registra una flessione rispetto ad agosto 2024 con 12mila ingressi in meno (-3,6%), mentre l’andamento resta pressoché stabile rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. I l principale ostacolo rimane la difficoltà di reperire personale qualificato (46%), dovuta soprattutto alla carenza di candidati disponibili. A delineare il quadro è il Bollettino Excelsior, elaborato da Unioncamere e dal ministero del Lavoro. Servizi: quasi 223mila assunzioni ad agosto e 935mila nel trimestre. A guidare la domanda è il turismo (78mila nel mese, 260mila nel trimestre), seguito dal commercio (45mila e 190mila) e dai servizi alla persona (37mila e 196mila). [post_title] => Agosto: 335 mila assunzioni, delle quali 78 mila solo nel turismo [post_date] => 2025-08-06T11:29:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754479744000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495684 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Intermarine, società controllata dal gruppo industriale Immsi ha consegnato alla società di navigazione Snav (gruppo Msc) la nuova Snav Polaris, unità High Speed Craft (HSC) di ultimissima generazione a ridotto impatto ambientale che potenzierà i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Progettata dal centro di ricerca Intermarine di Messina, Snav Polaris, della lunghezza di 58,20 metri come la gemella Snav Sirus già consegnata a luglio dello scorso anno. Pensata per offrire un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e della sicurezza, Snav Polaris, è un concentrato di modernità che guarda al futuro del trasporto marittimo, rappresentando un modello di innovazione, efficienza e sostenibilità. Con Snav Polaris, la società, oltre a garantire un significativo incremento dei servizi per i cittadini e turisti che ogni anno visitano il Golfo di Napoli, conferma il proprio impegno al progressivo azzeramento delle emissioni di anidride carbonica, espressione concreta dell’attenzione del Gruppo alle importanti tematiche ambientali, per un futuro più sostenibile e pulito. Intermarine, con la consegna della seconda unità High Speed Craft, conferma la sua posizione di rilievo nel settore delle costruzioni navali ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale. Il progetto che ha visto nascere Snav Sirus e Snav Polaris si fonda sulla sinergia di due aziende che hanno deciso di portare sul mare innovazione, tecnologia, comfort e sicurezza. Un percorso tecnicamente complesso, che oggi, con la consegna di Snav Polaris, con orgoglio vede le due Aziende navigare verso il futuro, migliorando l’esperienza di viaggio e al contempo salvaguardando le bellezze dei nostri mari. Particolare attenzione inoltre viene data alle persone a mobilità ridotta essendo le due unità già conformi alle ultime norme “PMR” delle circolari del Ministero. SSnav Polaris è quindi la nuova conferma dell’impegno di Intermarine a proseguire nel segmento del trasporto passeggeri segnando un importante risultato per il territorio di Messina, continuando a contribuire così allo sviluppo del tessuto economico-sociale del Mezzogiorno. [post_title] => Snav presenta la nuova Snav Polaris, la nuova unità veloce per il golfo di Napoli [post_date] => 2025-08-06T11:05:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754478329000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair trasportato 27 milioni passeggeri luglio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":40,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2815,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante il clamore suscitato dagli scioperi dei controllori di volo francesi di inizio luglio, Ryanair ha avuto un luglio storico, trasportando 20,7 milioni di passeggeri e registrando il suo miglior traffico mensile di sempre, in aumento del 3% rispetto a luglio 2024.\r

\r

Il periodo estivo è stato tuttavia caratterizzato da uno sciopero molto diffuso dei controllori di volo il 3 e 4 luglio, che ha causato gravi disagi al traffico aereo in Francia e all'estero.\r

\r

Secondo i dati di Eurocontrol, in questi due giorni si sono registrati quasi 1,5 milioni di minuti di ritardo e oltre 1.400 voli cancellati, con un impatto su circa 1 milione di passeggeri in Europa, per un costo stimato di 120 milioni di euro , di cui 47 milioni di euro per i ritardi e 73 milioni di euro per le cancellazioni dei voli. Per Ryanair, ciò ha comportato la cancellazione di circa 680 voli nel solo mese di luglio, conseguenza diretta della mobilitazione del personale ATC francese.\r

\r

Tuttavia, queste interruzioni non sono state sufficienti a frenare la crescita di Ryanair, che ha mantenuto un tasso di occupazione dei posti eccezionale del 96% su oltre 113.000 voli operati a luglio.","post_title":"Ryanair, nonostante gli scioperi, ha trasportato 27 milioni di passeggeri a luglio","post_date":"2025-08-07T13:40:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754574023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_383114\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bagaglio a mano[/caption]\r

\r

La Commissione trasporti del Parlamento europeo ha approvato due valigie gratuite, con un testo alquanto ambiguo sulle dimensioni. I dettagli dovevano essere inclusi nel regolamento che l'intero Parlamento doveva approvare. Però le cose cambiano, più passa il tempo e più quella decisione semrba ridimensionata.\r

\r

Infatti le discussioni tra i deputati suggeriscono che intendono consentire il trasporto gratuito solo della valigia più piccola, con una formula in cui la somma dei tre lati misura un metro. La valigia attualmente consentita da Ryanair misura 40 x 30 x 20 centimetri, ovvero 90 centimetri. Questo è più o meno quanto l'Europa vuole ora consentire, gratuitamente. Oltre tale misura, si dovrà pagare.\r

\r

La seconda valigia gratuita è già stata dimenticata.","post_title":"Europa, tramonta l'idea di due valigie gratuite sull'aereo. Sarà una sola","post_date":"2025-08-07T13:35:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754573711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"l 5 agosto 2025, il quinto Boeing 777-9 ha finalmente completato il suo primo volo di prova da Paine Field a Everett, Washington. Questo decollo segna un traguardo importante dopo quasi cinque anni di attesa e numerosi ritardi per l'attesissimo modello 777X , ancora in attesa di certificazione.\r

\r

Questa è stata la prima volta in quasi cinque anni che Boeing ha costruito, preparato e condotto il volo inaugurale di un 777-9, segnando la ripresa del programma 777X. L'aereo ha lasciato la fabbrica nel giugno 2025 , dopodiché è stato sottoposto a test del motore e di rullaggio. Michael Kellner, comandante dell'equipaggio di ingegneria dell'aereo, ha collaborato con diversi team di ingegneri per aiutare il team di produzione a preparare l'aereo per il volo. L'aereo è decollato alle 11:03 ora locale del 5 agosto ed è rimasto in volo per 2 ore e 27 minuti .\r

\r

Il nuovo aereo della famiglia 777X, nella sua configurazione di produzione finale , sarà ora sottoposto a una serie di test a terra e in volo . Le fasi successive riguarderanno la certificazione della sua resistenza alle interferenze elettromagnetiche e ai fulmini. Boeing ha già accumulato oltre 4.000 ore di test con la sua flotta dedicata di 777-9 e mantiene l'obiettivo di consegnare il primo modello nel 2026.","post_title":"Boeing 777X: volo inaugurale e attesa di certificazione","post_date":"2025-08-07T10:21:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754562069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495723\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc Euribia[/caption]\r

\r

Con oltre 4,6 milioni di passeggeri trasportati nel 2024, la divisione crociere del gruppo Msc pubblica il suo sesto Rapporto di sostenibilità, tracciando un bilancio dei progressi compiuti in materia ambientale, sociale ed economica.\r

\r

Tra i dati più rilevanti emerge il risparmio di circa 50.000 tonnellate di CO₂, ottenuto grazie all’uso di sistemi digitali per l’ottimizzazione dei consumi. Aumentano anche le connessioni elettriche da terra durante la sosta nei porti, passate da 44 a 142 in un anno.\r

\r

Il documento include il Piano di transizione energetica della compagnia, validato da enti terzi, che definisce gli obiettivi intermedi verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Il piano comprende interventi sulle navi già operative (retrofit), investimenti su tecnologie emergenti e un maggiore ricorso all’elettrificazione durante le soste.\r

Turismo e ambiente\r

Nel 2024 sono state proposte 4.500 escursioni a terra, di cui 284 classificate come “Protectours”: attività a basso impatto ambientale, sviluppate in collaborazione con le comunità locali.\r

\r

Per quanto riguarda la protezione della biodiversità marina, MSC ha avviato un programma di formazione – in partnership con l’organizzazione ORCA – rivolto a 469 membri dell’equipaggio, per la prevenzione delle collisioni con le balene.\r

\r

L’azienda ha inoltre istituito un Comitato per la Diversità e l’Inclusione, mentre il tasso di fidelizzazione del personale di bordo è salito all’89%, a fronte dell’83% registrato nel 2023.\r

Decarbonizzazione\r

«Non esiste una singola soluzione tecnologica per abbattere le emissioni – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc –. La transizione energetica si costruisce con un insieme di strumenti: innovazione, collaborazione con il settore, e investimenti continui.»\r

\r

Attualmente tutte le nuove navi costruite dal 2017 sono predisposte per il cold ironing (alimentazione elettrica da terra), e la compagnia prevede di utilizzare questa tecnologia ovunque sia disponibile.\r

\r

Il Rapporto conferma una strategia di sostenibilità integrata nelle attività operative, ma anche la distanza ancora da colmare per centrare l’obiettivo di zero emissioni nette in un settore ad alta intensità energetica come quello crocieristico.","post_title":"Msc pubblica il rapporto di sostenibilità. Risparmiati 50 mila tonnellate di CO₂","post_date":"2025-08-07T09:39:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754559598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blink è la nuova piattaforma digitale, ideata e lanciata da Autolinee Toscane, per risponde a un’esigenza concreta: acquistare biglietti per piccoli gruppi e famiglie numerose, senza registrazione, in modo immediato e da ovunque ci si trovi.\r

\r

In questa stagione estiva sono attesi oltre 5,8 milioni di turisti che avranno bisogno di spostarsi agevolmente e senza interruzioni in tutta la Regione. La Toscana infatti è oggi leader nel panorama turistico nazionale. Nel 2023 è stata tra le prime tre regioni in Italia per numero di presenze, con Veneto e Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E per l'estate 2025 ci si attende un incremento dei flussi del +0,3%, con oltre 5,8 milioni di arrivi e circa 22,1 milioni di pernottamenti. \r

\r

Uno scenario dinamico dove il viaggio intermodale, con arrivi in regione che possono avvenire via treno, aereo o auto, affiancato da spostamenti sul territorio tramite servizio pubblico su gomma, rappresenta una soluzione fondamentale per le esigenze dei viaggiatori. \r

\r

“Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l'86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l'esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico”, spiega Caterina Piccardi, customer sales manager di at - autolinee toscane.\r

Come funziona la piattaforma Blink\r

La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via e-mail a terzi e attivazione tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. \r

\r

In questo scenario l’accessibilità e la semplicità d’uso dei servizi digitali rappresentano ormai un elemento determinante per chi ha bisogno di spostarsi – sia per piacere che per lavoro. \r

Blink, la nuova piattaforma ideata e lanciata da Autolinee Toscane, si propone dunque come un’opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista nella mobilità alternativa e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. \r

\r

“Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose. Il nostro obiettivo è rendere l'accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile, valorizzando al tempo stesso la capillarità della nostra rete. Vogliamo che prendere un autobus, dalla costa all'entroterra, sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo” – aggiunge Arzachena Leporatti, Brand Manager di at - autolinee toscane.\r

La campagna di comunicazione\r

[caption id=\"attachment_495705\" align=\"alignleft\" width=\"240\"] la campagna di comunicazione di Blink[/caption]\r

\r

Nata a luglio 2025, Blink è stata lanciata a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell’organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, at – autolinee toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare e multicanale su tutto il territorio regionale.\r

\r

La campagna, pensata come una chat whatsapp, è stata posizionata in formato billboard all’interno dei principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni. In aggiunta all’OOO, la campagna è on air anche in versione digitale su sito, app, social, landing page, app di viaggio terze, etc.","post_title":"Autolinee Toscane lancia Blink, la nuova piattaforma digitale per l'acquisto dei biglietti di viaggio","post_date":"2025-08-06T13:19:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["autolinee-toscane","trasporti-2"],"post_tag_name":["autolinee toscane","trasporti"]},"sort":[1754486388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways da oggi introduce su tutti gli aeromobili di nuova generazione della sua flotta la Safety Briefing Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti, realizzata in collaborazione con Enac e prodotta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con il patrocinio del ministro per le disabilità.\r

Il progetto, presentato a novembre 2024, prende oggi forma verso un viaggio aereo sempre più inclusivo e accessibile. La Safety Briefing Card di Ita Airways, a bordo degli Airbus A321 Neo, A320 Neo, A220-100, A220-300, A350-900, A330 Neo, è realizzata in braille, con figure tattili per i passeggeri non vedenti e caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti, e fornisce informazioni fondamentali su configurazione della cabina, uso delle cinture di sicurezza, posizioni di emergenza, utilizzo di salvagente e maschera per l’ossigeno, ubicazione dei posti a sedere.\r

\" L’introduzione della Safety Briefing Card accessibile rappresenta un traguardo importante per ITA Airways nel percorso verso un trasporto aereo sempre più inclusivo\" ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, \"Crediamo fortemente che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti, senza eccezioni. Con questa iniziativa, vogliamo non solo rispondere a una necessità concreta, ma anche promuovere una cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza e dell’attenzione alle persone.\r

Ringraziamo Enac, la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e il ministro per le disabilità per aver condiviso con noi questo progetto che rende il volo accessibile anche ai passeggeri ciechi e ipovedenti. La nuova Safety Briefing Card incarna i principi del Manifesto di Sostenibilità della Compagnia. Quella sostenibilità che, per Ita Airways, costituisce un pilastro della propria attività\".","post_title":"Ita Airways e Enac: a bordo la Safety Briefing Card per ciechi e ipovedenti","post_date":"2025-08-06T13:14:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754486042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hospitality si conferma un motore dell’occupazione in Italia, specialmente nella stagione estiva.\r

Secondo Unioncamere, a luglio nel settore turistico erano previste quasi 136 mila assunzioni, che diventano oltre 301 mila nel trimestre luglio-settembre. A trainare il settore è il lavoro temporaneo, che rappresenta il 62% dei contratti della stagione, più del doppio rispetto al 27% della media degli altri settori. Il comparto si distingue anche per la forte attrattività verso i giovani: gli under 29 nel 2024 hanno rappresentato il 36,3% del totale degli ingressi previsti (424.420 unità), ben al di sopra della media generale del 29,5%.\r

Dinamiche confermate anche dai dati di iziwork – l’agenzia per il lavoro digitale che sta rivoluzionando il mercato della somministrazione e del reclutamento grazie a tecnologia e intelligenza artificiale - secondo cui oltre il 72% dei contratti temporanei attivati nell’hospitality riguarda lavoratori under 35.","post_title":"Unioncamere: il lavoro temporaneo traina il settore hospitality","post_date":"2025-08-06T11:57:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754481471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ad agosto le imprese italiane prevedono circa 335mila opportunità di lavoro, che diventano oltre 1,4 milioni nel trimestre agosto-ottobre. Si registra una flessione rispetto ad agosto 2024 con 12mila ingressi in meno (-3,6%), mentre l’andamento resta pressoché stabile rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. I\r

\r

l principale ostacolo rimane la difficoltà di reperire personale qualificato (46%), dovuta soprattutto alla carenza di candidati disponibili. A delineare il quadro è il Bollettino Excelsior, elaborato da Unioncamere e dal ministero del Lavoro.\r

\r

Servizi: quasi 223mila assunzioni ad agosto e 935mila nel trimestre. A guidare la domanda è il turismo (78mila nel mese, 260mila nel trimestre), seguito dal commercio (45mila e 190mila) e dai servizi alla persona (37mila e 196mila).","post_title":"Agosto: 335 mila assunzioni, delle quali 78 mila solo nel turismo","post_date":"2025-08-06T11:29:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754479744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495684","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intermarine, società controllata dal gruppo industriale Immsi ha consegnato alla società di navigazione Snav (gruppo Msc) la nuova Snav Polaris, unità High Speed Craft (HSC) di ultimissima generazione a ridotto impatto ambientale che potenzierà i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.\r

\r

Progettata dal centro di ricerca Intermarine di Messina, Snav Polaris, della lunghezza di 58,20 metri come la gemella Snav Sirus già consegnata a luglio dello scorso anno. Pensata per offrire un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e della sicurezza, Snav Polaris, è un concentrato di modernità che guarda al futuro del trasporto marittimo, rappresentando un modello di innovazione, efficienza e sostenibilità.\r

\r

Con Snav Polaris, la società, oltre a garantire un significativo incremento dei servizi per i cittadini e turisti che ogni anno visitano il Golfo di Napoli, conferma il proprio impegno al progressivo azzeramento delle emissioni di anidride carbonica, espressione concreta dell’attenzione del Gruppo alle importanti tematiche ambientali, per un futuro più sostenibile e pulito.\r

\r

Intermarine, con la consegna della seconda unità High Speed Craft, conferma la sua posizione di rilievo nel settore delle costruzioni navali ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale.\r

\r

Il progetto che ha visto nascere Snav Sirus e Snav Polaris si fonda sulla sinergia di due aziende che hanno deciso di portare sul mare innovazione, tecnologia, comfort e sicurezza. Un percorso tecnicamente complesso, che oggi, con la consegna di Snav Polaris, con orgoglio vede le due Aziende navigare verso il futuro, migliorando l’esperienza di viaggio e al contempo salvaguardando le bellezze dei nostri mari. Particolare attenzione inoltre viene data alle persone a mobilità ridotta essendo le due unità già conformi alle ultime norme “PMR” delle circolari del Ministero.\r

\r

SSnav Polaris è quindi la nuova conferma dell’impegno di Intermarine a proseguire nel segmento del trasporto passeggeri segnando un importante risultato per il territorio di Messina, continuando a contribuire così allo sviluppo del tessuto economico-sociale del Mezzogiorno.","post_title":"Snav presenta la nuova Snav Polaris, la nuova unità veloce per il golfo di Napoli","post_date":"2025-08-06T11:05:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754478329000]}]}}