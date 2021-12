Ryanair potenzia la capacità offerta in vista delle partite del Sei Nazioni

Ryanair ha messo in vendita 6.000 posti aggiuntivi per i tifosi del Sei Nazioni che si sposteranno per le partite del campionato 2022. In considerazione della crescente domanda di viaggi in Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Francia e Italia durante il torneo, la low cost ha dunque aumentato la disponibilità di posti tra il 4 febbraio e il 20 marzo 2022 per tutte le partite.

Già in aumento la domanda in vista della partita d’inizio Cardiff-Dublino di sabato 5 febbraio. “Dopo un anno di gioco a porte chiuse, è bello vedere che il Sei Nazioni è tornato questo febbraio – ha dichiarato il direttore marketing, Dara Brady – e siamo lieti di annunciare oltre 6.000 posti extra per gli appassionati di rugby che si recano all’evento. Con il torneo di quest’anno destinato a essere uno dei più grandi di sempre, migliaia di fan hanno già prenotato i loro posti con Ryanair per vedere giocare le loro nazionali. Per facilitare la crescente domanda, abbiamo programmato voli aggiuntivi per tutte le partite al fine di garantire che i tifosi possano viaggiare per tifare il loro Paese volando alle tariffe più basse”.