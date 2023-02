Ryanair: poker di nuove rotte per il network da Torino che sale a 35 destinazioni Ryanair amplia il network estivo da Torino con l’inserimento di quattro nuove rotte per Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius che portano a 35 il totale delle destinazioni servite; è previsto anche l’aumento delle frequenze su 5 destinazioni già attive e cioè Bruxelles, Cagliari, Valencia, Pescara e Siviglia. La low cost irlandese quest’estate opererà quindi da Caselle con due aeromobili basati oltre 310 voli settimanali, impiegando oltre 1.800 persone (di cui 60 sono impieghi diretti). “In occasione del primo anniversario della nostra base di Torino – ha dichiarato Eddie Wilson, ceo del vettore -, Ryanair continua a impegnarsi per la crescita della regione, sostenendo il turismo, nuovi posti di lavoro e una spinta all’economia locale, con oltre 13 milioni di passeggeri trasportati da/per Torino da inizio operazioni. Siamo quindi molto lieti di aver rinnovato per il secondo anno la nostra partnership con la Camera di Commercio di Torino e Turismo Torino per la promozione del territorio nei mercati esteri”. “L’aumento dell’offerta per la prossima estate, include anche l’aggiunta di prodotti che proseguiranno dalla stagione invernale, come Stoccolma e Vilnius, che hanno aperto nuovi mercati sinora non serviti quali la Svezia e la Lituania – ha sottolineato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -; a queste si aggiungono le novità di Porto ed Alicante, due destinazioni completamente inedite per il nostro network. Tutti i voli internazionali sinora attivati hanno alimentato nuovi flussi turistici per Torino e per il Piemonte, generando una ricaduta positiva e un valore condiviso per tutto il territorio e siamo certi che i collegamenti aggiuntivi contribuiranno ad accrescerne ulteriormente l’attrattività”.

