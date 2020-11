Ryanair non rimborsa i voli del novembre di lockdown del Regno Unito

Nessuna opzione di rimborso per i passeggeri Ryanair in possesso di un biglietto per volare da e per il Regno Unito nel mese di novembre durante il quale, secondo quanto disposto dal governo inglese, il Paese entrerà in una seconda fase di lockdown che vieta tutti i viaggi in Inghilterra tranne quelli essenziali.

Michael O’Leary, ceo della low cost irlandese, ha spiegato che per i voli operativi i passeggeri potranno semplicemente spostare il viaggio in una data successiva, senza pagare alcuna fee per la modifica.

Ryanair ha già pagato 1,5 miliardi di euro in rimborsi – fra contanti e voucher – per i voli cancellati dall’inizio della prima fase della pandemia in primavera e, secondo quanto comunicato dalla compagnia, ha quasi evaso tutti gli arretrati.

Intanto, il mese scorso la low cost ha ridotto il numero di voli previsti per la winter (fino a marzo 2021), al 40% dei livelli normali, ma “potrebbe rendersi necessario rivedere ulteriormente questo dato se in Europa ci saranno ulteriori blocchi per i mesi di novembre, dicembre e fino al primo trimestre 2021″.

In ogni caso O’Leary sottolinea che “questa volta non saremo completamente bloccati, come all’inizio di quest’anno“, ammettendo però che il numero di passeggeri previsto per l’inverno sarà soltanto un quarto di quello abituale. L’attesa è tutta per l’estate 2021 quando, ammesso che per allora i vaccini anti Covid siano disponibili, si tornerà ad operare tra il 50% e l’80% dei voli rispetto ai livelli 2019.