Ryanair prova a dare una scossa al trend delle prenotazioni con la nuova promozione “2X1”, che coinvolge 1.100 rotte del network per viaggiare durante il mese di luglio.

L’offerta si applica alle prenotazioni Value Fare con più di un passeggero, che viaggiano su rotte selezionate verso determinate destinazioni: i clienti hanno tempo solo fino alla mezzanotte di stasera (7 luglio) per usufruire della promozione.

“ L’estate è arrivata e mentre i programmi di vaccinazione continuano, i nostri clienti non vedono l’ora di visitare gli hotspot europei più popolari questo mese – afferma Dara Brady, direttore marketing e digital della low cost -. La nuova offerta “2×1″ è disponibile per 24 ore su oltre 1.100 rotte Ryanair: i passeggeri possono prenotare una meritata vacanza o un city break nelle migliori destinazioni europee, portando gratuitamente un amico o un familiare. Per usufruire di questa offerta speciale, suggeriamo ai clienti di agire in fretta e visitare il sito Web Ryanair.com per prenotare i loro voli entro la mezzanotte di stasera, 7 luglio”.