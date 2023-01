Ryanair: il traffico di dicembre supera del 3% il dato dello stesso mese 2019 Ryanair ha trasportato 11,5 milioni di passeggeri lo scorso dicembre, pari ad un aumento del 3% rispetto al precedente record pre-Covid messo a segno durante il periodo natalizio. La low cost irlandese prevede di trasportare 166,5 milioni di passeggeri nell’anno che si chiuderà alla fine di marzo, superando di gran lunga il precedente record di 149 milioni. La progressione positiva del vettore è palese durante tutti gli ultimi nove mesi, in ciascuno dei quali ha totalizzato un numero di passeggeri superiore al corrispondente periodo pre-pandemia.

All’inizio di dicembre il ceo Michael O’Leary aveva segnalato che le prenotazioni natalizie erano in anticipo rispetto ai livelli del 2019, con un aumento delle tariffe aeree medie a due cifre, grazie alla rimozione delle restrizioni di viaggio per la prima volta in tre anni. Nel dicembre 2021 Ryanair aveva trasportato 9,5 milioni di passeggeri e soltanto 1,9 milioni nello stesso mese del 2020. Sempre a dicembre 2022, il load factor ha raggiunto il 92%, rispetto all’81% del dicembre 2021.

\r

La campagna mostra una persona alle prese con i tipici elementi atmosferici invernali come la pioggia e il vento e che, attraverso un effetto cinematografico dinamico, viene trasportato su una soleggiata spiaggia di Ras Al Khaimah. La campagna \"Segui il Sole\" punta i riflettori sulle unicità dell'Emirato: il paesaggio naturale, le spiagge incontaminate e le numerose attività, tra cui: esperienze culturali, avventure all'aria aperta - dal mare al deserto -, senza dimenticare la possibilità di praticare golf su campi immersi in un contesto unico.","post_title":"Ras Al Khaimah vara la nuova campagna sul mercato italiano, dal claim \"Segui il Sole\"","post_date":"2023-01-04T10:44:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672829063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'entrata della Norwegian Spirit nel porto di Sydney, Ncl torna finalmente in Australia dopo quasi tre anni di assenza. Il programma prevede sette crociere open-jaw fino a marzo 2023 con partenze da Sydney e Auckland. Si potranno così esplorare destinazioni come Napier, Tauranga e Fiordland in Nuova Zelanda, nonché Melbourne, Burnie ed Eden in Australia. La Spirit, che è appena reduce da un restyling da 100 milioni di dollari, tornerà poi nei suoi homeport locali di Sydney e Auckland per la seconda volta nel dicembre 2023.\r

\r

\"L'Australia e la Nuova Zelanda sono mercati incredibilmente importanti per noi, sia come bacini di partenza sia come destinazione, e siamo intenzionati a rimanere in questa regione a lungo - spiega il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line, Harry Sommer -. Sono entusiasta di essere qui personalmente per celebrare il nostro ritorno in Australia dopo una pausa di tre anni e di unirmi ai festeggiamenti\".","post_title":"Ncl torna in Australia dopo quasi tre anni di assenza con la Spirit","post_date":"2023-01-04T10:19:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672827562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha trasportato 11,5 milioni di passeggeri lo scorso dicembre, pari ad un aumento del 3% rispetto al precedente record pre-Covid messo a segno durante il periodo natalizio. La low cost irlandese prevede di trasportare 166,5 milioni di passeggeri nell'anno che si chiuderà alla fine di marzo, superando di gran lunga il precedente record di 149 milioni.\r

\r

La progressione positiva del vettore è palese durante tutti gli ultimi nove mesi, in ciascuno dei quali ha totalizzato un numero di passeggeri superiore al corrispondente periodo pre-pandemia.\r

All'inizio di dicembre il ceo Michael O'Leary aveva segnalato che le prenotazioni natalizie erano in anticipo rispetto ai livelli del 2019, con un aumento delle tariffe aeree medie a due cifre, grazie alla rimozione delle restrizioni di viaggio per la prima volta in tre anni. Nel dicembre 2021 Ryanair aveva trasportato 9,5 milioni di passeggeri e soltanto 1,9 milioni nello stesso mese del 2020.\r

\r

Sempre a dicembre 2022, il load factor ha raggiunto il 92%, rispetto all'81% del dicembre 2021.","post_title":"Ryanair: il traffico di dicembre supera del 3% il dato dello stesso mese 2019","post_date":"2023-01-04T10:12:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672827162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 si apre sotto i migliori auspici per le compagnie di crociera, che si aspettano finalmente il ritorno della domanda ai livelli storici dopo i difficili anni della pandemia. Non mancano tuttavia le sfide, rappresentate soprattutto dalla crescita dell'inflazione e dalle difficoltà nella catena delle forniture, che inevitabilmente impatterà sui costi. Allo stesso tempo, l'aumento dell'offerta globale, concentrata ancora in un numero di destinazioni ridotto, non mancherà di esercitare pressioni sulle tariffe. E' la sintetica analisi di Travel Weekly sul 2023 dell'industria crocieristica.\r

\r

L'obiettivo di uest'anno non può quindi che essere quello di tornare a fare profitti, dopo che nel 2022 solo il gruppo Royal Caribbean, delle tre compagnie quotate (le altre sono Carnival e Norwegian Cruise Line Holdings), è riuscita a tornare in territorio positivo nel terzo trimestre. La stessa Rcl si aspetta ora di recuperare i livelli di occupazione storici a partire dalla tarda primavera; Ncl prevede di registrare tassi di riempimento al 100% nel secondo trimestre dell'anno, mentre Carnival stima di dover attendere fino all'estate.\r

\r

Nonostante l'inflazione crescente, i top manager dei tre gruppi principali non paiono peraltro particolarmente preoccupati dall'aumento dei prezzi. Molti degli stessi manager hanno inoltre dichiarato l'intenzione di non ricorrere alla leva prezzo per attirare passeggeri. Ma la crescita dell'offerta globale, nel prossimo futuro si attende l'arrivo di un paio di dozzine di nuove navi, potrebbe rendere difficile il raggiungimento dell'obiettivo dell'occupazione piena senza interventi sui prezzi cabine. Il tutto considerando che l'incremento generale dei costi sta esercitando pressioni anche sulle tariffe aeree, minando la capacità di spesa dei passeggeri sui pacchetti crociera di medio e lungo raggio. Per il 2022 infine non sarà disponibile un porto chiave per gli itinerari nel Baltico come San Pietroburgo, anche se al contempo ci si aspetta il ritorno di una destinazione importante quale è il Giappone.","post_title":"Crociere: nel 2023 il ritorno ai livelli di occupazione storici. La sfida sarà gestire la pressione sulle tariffe","post_date":"2023-01-04T09:56:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672826196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Cairo ha accolto in flotta tre nuovi Embraer 190, che entreranno in servizio alla fine di gennaio. Consegnati dal 22 dicembre 2022 tramite Ciaf Leasing, i tre E190 da 110 posti della low cost di Egyptair sono i primi aeromobili Embraer di una flotta che comprende quattro Atr-72-600 (70 posti), nove Airbus A320 (174) e nove A320neo (186).\r

\r

Nei progetti di Air Cairo la flotta crescerà fino a 30 velivoli entro il prossimo marzo. I primi voli commerciali dell'E190 sono previsti ogni venerdì a partire dal 27 gennaio 2023 tra Hurghada e l'aeroporto di Budapest-Ferenc Liszt, con una seconda rotazione prevista per l'inizio della stagione estiva. Gli aeromobili a corridoio singolo saranno impiegati anche per Catania, Milano, Napoli e Roma, nonché per Praga, Sarajevo, Banja Luka, Skopje o Yerevan, principalmente da Hurghada (sono previste anche rotte da o per Il Cairo, Luxor o Sharm el Sheikh).","post_title":"Air Cairo: consegnati tre nuovi Embraer 190 che entreranno in servizio da fine gennaio","post_date":"2023-01-04T09:40:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672825212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A chiusura del 2022 il traffico aereo europeo ha dimostrato la sua resilienza, malgrado il complesso contesto globale - dal Covid, alla guerra in Ucraina, alla crisi economica - totalizzando circa 9,3 milioni di voli, pari all'83% del livello toccato nel 2019, anno precedente la crisi pandemica, che ne fece registrare 11,2 milioni. Il dato è quello che emerge dall'analisi di Eurocontrol, che segnala come lo scorso anno siano stati trasportati circa 2 miliardi di passeggeri, quasi 425 milioni in meno rispetto al 2019.\r

\r

In questo quadro l’Italia ha messo a segno un risultato migliore della media europea raggiungendo, per numero di voli, l'88% (3165 voli giornalieri) dei numeri pre-Covid; soltanto la Spagna ha fatto meglio, con il 91%; la Germania ha recuperato il 75%; il Regno Unito l'80%; la Francia l'86%.\r

\r

Come anticipato lo scorso dicembre, il pieno recupero del traffico aereo europeo ai livelli pre-Covid è previsto da Eurocontrol solo per il 2025, in linea con lo scenario di base che tiene conto della debole crescita economica, delle pressioni dell’inflazione e del perdurare della guerra in Ucraina, con i suoi impatti anche in termini economici.\r

\r

Il rimbalzo rispetto al 2021 (+3,1 milioni) è stato solido grazie all'andamento delle compagnie a basso costo e alle destinazioni dell'Europa meridionale. Per il 2023 l'Analysis Paper stima un ulteriore consolidamento del traffico, al 92% dei livelli pre-Covid, ma sottolinea anche le importanti sfide costituite dall'adeguamento della capacità di trasporto alla domanda e dal contenimento dei ritardi. Sono già sopra i livelli pre-Covid sia il segmento cargo (106%) sia i viaggi d'affari (116%).\r

\r

Menzione particolare per i vettori low cost hanno di fatto trainato il recupero del traffico aereo nel 2022 - segnala ancora Eurocontrol - attestandosi all'85% del traffico rispetto al 2019 (quindi, sopra il dato totale) e raggiungendo una quota di mercato (32,3%) ormai prossima a quella delle compagnie principali (32,4%).","post_title":"Eurocontrol: il traffico aereo in Italia recupera oltre la media europea. L'avanzata low cost","post_date":"2023-01-04T09:31:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672824710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha trasportato il 15% di passeggeri in più nell'ultimo anno solare rispetto al 2019, data del precedente record. Dall'aprile 2022 la low cost ha superato i livelli di passeggeri del 2019 di una percentuale a due cifre ogni mese, grazie al progressivo allentamento delle restrizioni Covid in Europa. La compagnia ha chiuso l'anno in modo particolarmente brillante, trasportando 4,2 milioni di passeggeri a dicembre, con un aumento del 27% rispetto allo stesso mese del 2019 e un salto del 58% rispetto a dicembre 2021.\r

\r

L'anno scorso, malgrado un primo trimestre segnato dalle conseguenze della diffusione della variante Omicron, Wizz Air ha trasportato quasi 6 milioni di passeggeri in più, sulla base dei posti prenotati, rispetto al 2019, trasportando 45,7 milioni di clienti.\r

\r

Anche il load factor si è avvicinato ai livelli pre-pandemia: nel mese di dicembre è stato dell'84,5% mentre nell'intero anno solare ha raggiunto l'86,7%. Sebbene si tratti di un miglioramento di oltre 11 punti percentuali rispetto al 2021, è ancora inferiore al livello del 93,6% registrato nell'anno solare 2019.\r

\r

Wizz è stata tra i vettori europei più attivi nel ripristinare ed espandere la capacità dopo la pandemia, a dispetto delle sfide operative che hanno in parte frenato l'espansione della capacità inizialmente prevista durante l'anno. Per l'inverno in corso la low cost stima di operare il 35% di capacità in più rispetto al periodo pre-pandemia.","post_title":"Wizz Air: +15% i passeggeri trasportati nell'ultimo anno solare, rispetto ai dati pre-Covid","post_date":"2023-01-04T09:20:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672824020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cessazione delle attività di Otravo (la società madre di Travelgenio), annunciata da Preferente , ha significato un colpo di grosse dimensioni per le compagnie aeree.\r

\r

Secondo le informazioni più accurate il gruppo è debitrice alle compagnie aeree di un totale di 12,4 milioni di dollari.\r

\r

Questo è uno dei più grandi default nella storia della Iata Bsp e il più alto degli ultimi tre anni. Nel settembre 2019, tre anni e tre mesi fa, Thomas Cook ha presentato istanza di fallimento, lasciando alle compagnie aeree un buco di circa 17 milioni di dollari.\r

\r

Diverse società che fanno parte del gruppo hanno presentato istanza di fallimento nei rispettivi paesi. Allo stesso modo, il gruppo assicura di non avere fondi per procedere con i pagamenti.\r

\r

La caduta di Otravo ha colto di sorpresa gente del posto e stranieri. Inoltre, le compagnie aeree hanno appreso della loro cessazione delle operazioni grazie alle informazioni pubblicate da Preferente .\r

Licenze sospese\r

La Iata, che appena ha saputo del proprio fallimento ha provveduto a sospendere le licenze di tutti i marchi legati a Otravo per fermare l'emorragia, ha davanti a sé un arduo compito di calcolare il numero totale dei default. Il motivo è che il gruppo aveva una rete di oltre venti licenze nei diversi mercati in cui era presente.\r

\r

La cessazione delle operazioni è avvenuta poco prima della scadenza del periodo di regolamento Bsp stabilito dalla Iata, il che ha causato un importo di default così elevato.\r

\r

Otravo era presente in più di 50 paesi, elaborando più di tre milioni di prenotazioni all'anno. Il gruppo nasce nel 2014 dalla fusione di Vliegtickets e Wtc, a cui si aggiunge poi Schipholtickets.\r

\r

Nel febbraio 2016, una società di private equity ha acquistato una quota di maggioranza della società. Negli anni successivi sono state costituite nuove società tramite acquisizioni, come Travelgenio nel maggio 2018.","post_title":"Otravo (Travelgenio) cessa l'attività. 12 milioni di dollari di debiti con Iata","post_date":"2023-01-03T13:47:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1672753673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet-Confcommercio è intervenuta con una lettera al ministro dell’istruzione e merito, Giuseppe Valditara, e al ministro del turismo, Daniela Santanché. Ai due ministri viene fatto osservare il mancato recepimento degli emendamenti presentati da Fiavet-Confcommercio allo schema di Decreto Legislativo delegato di riforma del Codice degli Appalti (– D.Lgs. 18.04.2016 n. 50-, in attuazione della Delega conferita al Governo dall’art. 1 della Legge 21/06/2022 n.78).\r

\r

Fiavet-Confcommercio nell’emendamento si faceva interprete di un sentimento unanime di tutto il comparto turistico dell’intermediazione, rappresentato da agenzie di viaggi e operatori turistici, impegnati nel turismo scolastico. Sono circa 1.000 le agenzie di viaggi italiane che propongono viaggi d'istruzione nella loro offerta. Il fatturato stimato intorno ai 3 miliardi di euro l'anno nel 2019 con un comparto occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera (aerei, treni, bus, alberghi, ristoranti, guide turistiche). Una grossa agenzia di viaggi può lavorare anche a 2000 gruppi l’anno una normale si attesta attorno ai 100. Il turismo scolastico appresenta dunque un importantissimo segmento economico.\r

\r

Nel suo emendamento Fiavet-Confcommercio aveva richiesto che gli affidamenti dei viaggi di istruzione fossero inseriti nel novero degli “appalti esclusi nei settori ordinari” come attualmente indicati all’art. 56 del detto schema del Decreto legislativo in discussione.\r

\r

La richiesta era motivata dalle criticità emerse nell’ambito delle gare e procedure di affidamento dei viaggi di istruzione gestite ora in autonomia dagli istituti scolastici. \r

\r

Le peculiarità del pacchetto di viaggio di istruzione sono legate a complesse dinamiche economiche di preacquisizione dei servizi, come, ad esempio, i biglietti aerei delle compagnie low cost che di e solito le istituzioni scolastiche richiedono nelle offerte di gara per economizzare i costi dei viaggi stessi e che gli operatori acquistano preventivamente con tariffe non rimborsabili. Spesso sorgono problemi quando, come accade frequentemente, l’elenco dei partecipanti varia successivamente, creando per gli istituti scolastici criticità nel riconoscere quelle peculiarità dell’organizzazione del viaggio di istruzione che mal si armonizzano con una applicazione del Codice dei contratti pubblici, pensati sul modello dell’opera pubblica di lavori.\r

\r

“Per questo motivo – si scrive nella lettera - negli anni passati abbiamo lavorato proficuamente con gli Uffici del Dicastero ad un progetto di “Linee guida nazionali”, che tuttavia non è stato ancora definito e sarebbe superato ove si pervenisse alla esclusione del settore dei viaggi di istruzione dall’ambito di applicazione del Codice, come auspicato da Fiavet-Confcommercio” .\r

\r

Il Decreto Legislativo, è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari per poi riapprodare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Fiavet-Confcommercio ha chiesto ai due Ministri un interessamento alla vicenda che recepisca la richiesta o che in alternativa individui, da parte degli Uffici Tecnici dei ministeri, soluzioni idonee affinché venga predisposta una disciplina particolare del settore degli affidamenti dei viaggi di istruzione, peraltro prevista nella parte VII del Codice per alcuni particolari contratti dei settori ordinari.\r

\r

","post_title":"Fiavet: gli emendamenti sul turismo scolastico non sono stati recepiti. Grave","post_date":"2023-01-03T11:30:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1672745435000]}]}}