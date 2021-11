Ryanair disegna l’estate italiana 2022: saranno 47 le nuove rotte

Ryanair traccia i contorni della sua estate italiana: nella summer 2022 la low cost irlandese lancerà 47 nuove rotte (oltre 720 in totale) verso numerose destinazioni europee.

Ryanair sta guidando la ripresa del traffico in Europa poiché prevede di contribuire a una crescita accelerata sia del traffico sia dell’occupazione nei prossimi 5 anni. Dopo aver aggiunto 560 nuove rotte e aperto 14 basi negli ultimi 12 mesi, la compagnia ora guarda avanti all’estate 2022 e all’aggiunta, alla propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l’operativo per la prossima estate il più sostenibile e rispettoso dell’ambiente fino ad oggi. In aggiunta alle sue credenziali ecologiche, Ryanair ha lanciato l’handling elettrico in 11 principali aeroporti europei, un investimento significativo nelle sue operazioni sostenibili.

“Dopo due estati di restrizioni di viaggio, i nostri clienti italiani ora hanno 47 nuove rotte tra cui scegliere quando prenotano le loro tanto attese vacanze – dichiara il direttore commerciale, Jason McGuinness -. Per festeggiare, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe a partire da 29,99 euro per viaggiare fino alla fine di ottobre 2022, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 27 novembre. Con le tariffe aeree destinate ad aumentare a causa della ridotta capacità in tutto il settore, stiamo incoraggiando i nostri clienti a prenotare in anticipo”.

Nel dettaglio, queste le nuove rotte: da Torino per Agadir, Billund e Zara; da Brindisi per Stoccolma; da Bari per Billund e Lisbona; da Roma Fiumicino per Stoccolma, Cuneo, Cefalonia, Figari, Gran Canaria, Minorca, Preveza-Aktion, Tangeri; da Comiso per Venezia; da Cuneo per Roma Fiumicino; da Venezia per Stoccolma, Comiso, Crotone,

Danzica, Helsinki, Katowice, Lisbona, Madrid, Minorca, Marsiglia, Norimberga, Odessa, Cork, Santander, Tolosa,

Trapani, Vienna; da Verona per Porto, Palma; da Perugia per Barcellona, Bucarest, Vienna; da Catania per Bruxelles Charleroi e Londra Luton; da Cagliari per Palma; da Trapani per Billund, Venezia e Varsavia Modlin; da Lamezia per Vienna; da Crotone per Venezia; da Rimini per Vienna; da Milano Bergamo per Madeira e Newcastle; da Pisa per Zara e Paphos.