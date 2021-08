Ryanair: bene la sospensione dell’addizionale comunale

Ryanair ha accolto con favore oggi la sospensione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti italiani con meno di 1 milione di passeggeri all’anno. Per supportare questa iniziativa Ryanair ha annunciato che lancerà 13 nuove rotte e voli aggiuntivi su altre 17 rotte. Questa sospensione fiscale svolgerà un ruolo determinante per la ripresa del traffico aereo in Italia e arriva in un momento cruciale poiché il settore dell’aviazione ripristina la connettività e supporta il turismo mentre l’Europa riapre e i tassi di vaccinazione continuano ad aumentare.

Ryanair accoglie con favore la sospensione dell’addizionale comunale fino a dicembre 2021, ma sostiene che dovrebbe essere sospesa almeno fino al 2025 ed estesa a tutti gli aeroporti italiani per fornire una reale ripresa e una crescita sostenibile del traffico aereo e della connettività italiana, che Ryanair fornirà con la consegna di 210 Boeing 8-200 nei prossimi 4 anni.

Se il Governo italiano dovesse rimuovere l’imposizione dell’addizionale comunale, Ryanair potrebbe realizzare un ulteriore investimento di 4 miliardi di dollari negli aeroporti e nel turismo italiani, basando fino a 40 nuovi aeromobili nei prossimi 4 anni e creando oltre 1.500 posti di lavoro in Italia. Ciò consentirebbe a Ryanair di aumentare il numero di passeggeri da/per l’Italia nei prossimi 4 anni da 40 a 60 milioni di passeggeri p.a.

“A seguito della decisione del Governo italiano di sospendere l’addizionale comunale, siamo lieti di annunciare 13 nuove rotte (29 voli settimanali) e 22 voli settimanali aggiuntivi su rotte esistenti come parte del nostro operativo per la ripresa in Italia” ha dichiarato il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuiness.